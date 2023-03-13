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13 березня 2023, 9:04 Читать на русском

Американські ринки знижуються, а в Китаї зростає ділова впевненість: що треба знати вранці

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Коротко про головне на міжнародних ринках.
Фото: depositphotos.com

Фондові індекси США знизилися за підсумками тижня

S&P 500 втратив 4,5%, високотехнологічний Nasdaq — 4,7%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 4,4%. Все — через побоювання інвесторів щодо стану фінансової системи США, а також гарячих економічних даних щодо ринку праці. Розпродажі посилилися після того, як американські регулюючі органи закрили Silicon Valley Bank, що збанкрутував (перед тим він входив до топ-20 найбільших банків Америки). Це стало найбільшим банкрутством банку у США з часів фінансової кризи 2008 року.

У Goldman Sachs більше не чекають підвищення ставок у березні

Аналітики припустили, що на засіданні 22 березня ФРС, ймовірно, не підвищуватиме процентні ставки через останні негативні події в банківському секторі США. Раніше у Goldman Sachs прогнозували підвищення ставок у березні на 0,25%. Проте щодо травня, червня та липня очікування збереглися — у ці місяці ФРС, на думку експертів, підвищуватиме ставки у США на 0,25%.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону переважно знизилися за підсумками тижня

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив близько 3,8%, південнокорейський Kospi впав на 1,5%, сінгапурський STI скоротився на 1,7%, гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite знизилися на 6 % і 2,9% відповідно, а японський Nikkei додав 0,8%. У понеділок ринки Азії торгуються різноспрямовано. Все через потрясіння в банківському секторі США.

Saudi Aramco повідомила про рекордний прибуток у 2022 році

Чистий прибуток нафтового гіганта, згідно зі звітом, виріс на 46,5% (рік до року) і досяг $161,1 млрд, що стало найбільшим річним прибутком, який коли-небудь був отриманий нафтогазовими компаніями. Ці результати майже втричі перевищують чистий прибуток найбільшої американської нафтової компанії ExxonMobil за 2022 рік. «Ймовірно, це найвищий чистий прибуток, коли-небудь зареєстрований у корпоративному світі», — заявив гендиректор Saudi Aramco Амін Насер. Таких результатів компанії вдалося досягти завдяки зростанню цін на нафту та газ, а також вищим обсягам продажу та підвищенню маржі нафтопродуктів.

Готовність китайських фірм наймати нових співробітників досягла восьмирічного максимуму

За результатами опитування S&P Global протягом наступних 12 місяців китайські компанії планують збільшити чисельність персоналу в середньому на 11%. Все через відновлення економіки після зняття антикоронавірусних обмежень. Також на десятирічному максимумі знаходиться ділова впевненість у Китаї (це індикатор, заснований на опитуваннях представників компаній про розвиток виробництва, замовлення, запаси готової продукції тощо). Частка фірм, які планують збільшити власні інвестиції, зросла до найвищого рівня з жовтня 2021 року. Однак у корпоративному середовищі досі зберігаються деякі побоювання. Серед них — зростаючі витрати, геополітична невизначеність та падіння іноземного попиту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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