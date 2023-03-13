Минулої доби українські захисники ліквідували ще 710 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 159 800 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 12 березня: ЗСУ за добу знищили 710 російських окупантів
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Втрати ворога
- особового складу — близько 159800 (+710) осіб ліквідовано,
- танків - 3474 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 6774 (+5) од,
- артилерійських систем — 2503 (+16) од,
- РСЗВ — 493 (+0) од,
- засоби ППО - 259 (+0) од,
- літаків - 304 (+0) од,
- гелікоптерів — 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2109 (+1),
- крилаті ракети — 907 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5354 (+6) од,
- спеціальна техніка — 251 (+9).
Джерело: Мінфін
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