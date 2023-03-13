Saudi Aramco відзвітувала про рекордний прибуток у 2022 році

Чистий прибуток саудівської нафтової компанії Saudi Aramco за підсумками 2022 року склав $161,1 млрд, випливає з її фінансової звітності . Прибуток збільшився на 46,5% порівняно з результатом 2021 року.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Звіт компанії

Компанія назвала отримані результати рекордними. Прибуток Saudi Aramco у 2022 році виявився найбільшим з 2019 року, коли Saudi Aramco провела IPO, зазначив Bloomberg.

Компанія досягла таких результатів за рахунок рекордних обсягів виробництва та збільшення вартості нафти через війну Росії в Україні, написало агентство. Сама компанія відзначила також збільшення обсягів продажу нафти та підвищення доходу з реалізації продуктів нафтопереробки.

За підсумками четвертого кварталу 2022 року Saudi Aramco виплатить інвесторам $19,5 млрд у вигляді дивідендів. Це на 4% більше, ніж за підсумками третього кварталу 2022 року.

Рада директорів рекомендувала також виплатити бонуси акціонерам, які мають на них право. Рішення Saudi Aramco про збільшення дивідендів — несподіване з огляду на невелике зниження доходів компанії у четвертому кварталі, зазначив Bloomberg. Дивіденди Saudi Aramco — критично важливе джерело доходів для уряду Саудівської Аравії, пише агентство.

Довідка

Saudi Aramco — найдорожча за ринковою капіталізацією нафтова компанія світу та одна з найдорожчих компаній світу загалом.