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3 ноября 2026, 10:00 Читати українською
Ветераны стали самыми активными покупателями жилья по єОселі. Сколько стоит квартира под 3%
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Як це вияснили? Адже програма існує близько 4 років.