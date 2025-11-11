В Киеве подешевели съемные квартиры: риелторы дали ценовой расклад до конца 2025 года

В Киеве дешевеют съемные квартиры. Ранее «Минфин» писал , что с лета спрос на съемные квартиры начал расти со стороны переселенцев и студентов. Тогда эксперты прогнозировали, что повышенный спрос позволил владельцам квартир взвинтить ценники — стоимость среднестатистической однушки выросла в среднем на 10−15%. Цены еще немного подросли в сентябре, но уже с октября ситуация на рынке аренды начала меняться. «Минфин» разбирался, что сейчас происходит на рынке аренды и чего ждать по ценам.

Куда пропали арендаторы

Вопреки ожиданиям риелторов, осенью, вместо традиционного оживления, на рынке аренды царит затишье. «После летней «лихорадки», когда квартиры сдавались буквально «с колес», с октября рынок начал «охлаждаться». По словам киевского риелтора Ирины Луханиной, снижению спроса способствовало несколько факторов.

Во-первых, на Киев усилились атаки врага, что сделало его менее привлекательным для переселенцев. Во-вторых, участились разговоры о том, что столицу ждет «сложная зима», а людям лучше искать сельские дома, желательно с печным отоплением. В-третьих, многие компании пересмотрели корпоративную политику и отказались компенсировать работникам расходы на аренду (или же урезали сумму компенсаций).

Глава оценочной компании «Дельта Консалтинг» Роман Рябов дает такую аналитику по изменению спроса на аренду жилья в разных районах Киева:

К примеру, в Голосеевском районе спрос упал на 14,9%, в Оболонском — на 10,5%, Святошинском — на 24,1%, Дарницком — на 12,5%, Деснянском — на 25,9%, Печерском — на 13,5%, Шевченковском — на 3,8%, Соломенском — на 21,2% и т. д. Рост спроса отмечается только в Подольском районе — плюс 3,9%. Но в целом столичный рынок аренды «в минусе» по постояльцам.

В то же время предложение сдающихся квартир, наоборот, выросло, в частности, массово выставили недвижимость собственники, которые хотят сдать ее максимально быстро (немало владельцев таких объектов живут в Европе).

В итоге количество сдающихся квартир заметно выросло. На этом фоне арендаторы стали придирчивыми — выдвигают требования по качеству ремонта, интересуются стоимостью коммуналки, играет роль даже вид из окна, — говорит Луханина.

Многие арендаторы, которые сняли квартиры «на ажиотаже», стали искать другие, более привлекательные варианты и переезжать.

Возобновление вражеских ударов по критической инфраструктуре вновь сделало актуальным запрос на жилье «подальше от ТЭЦ и подстанций», а также требования по энергонезависимости квартир. Потенциальные арендаторы отдают предпочтение жилью на низких этажах, оборудованному бесперебойниками и т. д.

Снижение спроса на фоне роста предложения делает хозяев «сговорчивее».

«Если взять сегмент эконом-жилья (до 15 тысяч гривен в месяц), то сдаются в основном однушки и студии по 10−13 тысяч гривен. Летом собственники держали цены, а с осени начали уступать. Скорее всего, до конца года цены просядут на 5%», — говорит Луханина.

В среднем ценовом сегменте (2−3-комнатные квартиры в Голосеевском, Подольском, Печерском районах по цене от 15 до 60 тысяч гривен в месяц) арендаторы также повысили требования. Как говорят риелторы, «важен не только уровень жилья, но и человеческий фактор — кто хозяин, и готов ли он способствовать быстрому решению различных бытовых вопросов.

При этом, как и в эконом-сегменте, арендаторы жилья среднего класса «выбивают скидки».

И многие хозяева готовы уступать. «Кто не хочет, чтобы жилье пустовало, уже идет навстречу. До Нового года цены могут еще снизиться», — говорит Луханина.

Что касается премиального жилья, то спрос на него также немного упал, хотя хорошие объекты по-прежнему востребованы.

«Здесь ставка идет не на ценник, а на доверие и сервис. Тот, кто ищет квартиру в этом сегменте, редко торгуется за тысячу-две, зато требует, чтобы жилье было в идеальном состоянии, а от собственника — готовности к „гибким“ условиям», — рассказывает Ирина Луханина. Поэтому в премиальном сегменте арендные ставки практически не изменились.

Как меняются цены на съемные квартиры

Примечательно, что арендные ставки в целом по рынку начали падать с достаточно высокой планки. Так, по итогам сентября, по данным Романа Рябова, скажем, в Голосеевском районе съемное жилье подорожало на 19,5% (в среднем до 27,5 тысяч гривен), в Подольском — на 13,8% (до 22 760 гривен), в Оболонском — на 8,8% (до 18,5 тысяч), в Святошинском — на 7,1% (до 15 тысяч), в Дарницком — на 5,9% (до 18 тысяч), в Деснянском — на 5,5% (до 11,5 тысяч).

Меньше всего, по итогам ажиотажного сентября, выросли ценники в Печерском (плюс 1% — до 61 873 гривен) и Шевченковском (плюс 0,6% — до 37 235 гривен) районах. И только в Соломенском районе, несмотря на сентябрьский подъем рынка, ценники упали на 5% (до 19 тысяч). Как говорят риелторы, снижение ставок в этом районе было связано с частыми атаками врага, что снизило количество желающих там селиться.

Но в целом по Киеву съемное жилье за лето и начало осени выросло в цене достаточно существенно. Поэтому даже нынешние скидки в 5−7% не вернули ценники на предыдущий уровень — по крайней мере, пока.

К тому же многие владельцы недвижимости выставляют в объявлениях «старые», еще повышенные цены, и дают скидку только в процессе торга под конкретного арендатора.

Поэтому выставленные на профильных ресурсах объекты, мягко говоря, не создают впечатление «распродажи».

К примеру, по данным Bird, в Подольском районе, где по аренде сейчас 590 предложений, достаточно скромная однушка на Виноградаре, правда, с хорошим ремонтом, предлагается за 34 тысячи гривен, а квартира в 145 квадратов на улице Щекавицкой стоит 2 300 долларов. В эконом-сегменте позиционируется мало квартир, хотя они тоже есть. Скажем, за 12 тысяч гривен в месяц предлагается однушка площадью 30 квадратов в хрущевке по улице Межевой. За 14 тысяч можно снять однокомнатную квартиру на улице Порика (Виноградарь).

На Троещине (где в аренду выставлено 233 квартиры) выбор дешевого жилья шире. Скажем, за 10 тысяч можно снять однушку площадью 40 квадратов, на улице Милославской. За 11 тысяч предлагается однокомнатная такой же площади на проспекте Червоной Калины, правда, в квартире достаточно старый ремонт. «Минфин» нашел несколько квартир в этом районе по 9,5 тысяч, и одну — за 8,5 тысяч.

На Теремках, где выставлено в аренду 213 квартир, преобладают объекты дороже 20 тысяч. Скажем, однокомнатная в 52 квадрата с новым ремонтом предлагается за 21 тысячу гривен. Квартиры в новом ЖК сдаются по 27−80 тысяч гривен и т. д.

Для сравнения: в ближайшем пригороде жилье реально снять намного дешевле. К примеру, в Вишневом есть предложения и по 6 тысяч гривен. За такую сумму можно арендовать двушку площадью 52 квадрата, правда, со старым ремонтом. А за 15 тысяч в Вишневом можно снять квартиру в новом ЖК с «автономностью при блэкауте». А, скажем, в Чабанах однушка со свежим ремонтом предлагается за 7,5 тысяч гривен. В Вышгороде за 11 тысяч гривен можно арендовать полдома на две комнаты с твердотопливным котлом.

Фактор цены продолжает «гнать» из Киева многих потенциальных арендаторов. «Особенно охотно рассматривают варианты в пригороде переселенцы, многие из которых работают удаленно и не привязаны к конкретным локациям», — говорит Пита.

Правда, в пригороде вариантов жилья под аренду не так много. Скажем, в том же Вышгороде — всего 45 объектов, в Чабанах — 21.

Будет ли дальнейшее снижение арендных ставок

Ирина Луханина говорит, что до конца года в большинстве сегментов ценники могут просесть еще на 5%.

«Главное правило для собственников, как минимум до конца нынешнего года, — договариваться. Те, кто готов идти на уступки, смогут сдать свои объекты, а остальные — рискуют встретить зиму с пустым жильем», — говорит Луханина.

По ее словам, преимущества владельцам объектов дают разного рода «фишки», к примеру, на первый месяц — скидка больше обычной (своего рода «пробный месяц), ремонт в счет арендной платы (может быть также оборудование жилья техникой от блэкаутов) и т. д.

Хозяева уже вовсю используют такие «маркетинговые ходы», поэтому у потенциальных арендаторов есть возможность снять жилье с максимальной выгодой.

Тем, кто ищут квартиру в бизнес-классе, Луханина советует снимать прямо сейчас. «В ноябре в этом сегменте появляются выгодные предложения на заселение до зимы», — говорит она.

Впрочем, реальная картина на рынке аренды в ближайшие несколько месяцев будет зависеть в первую очередь от ситуации с безопасностью и энергоснабжением. Если оправдаются худшие прогнозы экспертов о «сложной зиме» в Киеве (могут быть не только отключения света, но и перебои с отоплением), многие арендаторы могут принять решение выезжать из столицы и искать «домик в деревне». В этом случае арендные ставки могут не просто просесть, а буквально обвалиться, упав не на символические 5−7%, а на десятки процентов.