15 сентября 2025, 18:00 Читати українською

Рынок аренды активизируется, спрос на покупку жилья растет

В значимой части регионов наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 401/м². Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области. Об этом говорится в исследовании DIM.RIA.

В значимой части регионов наблюдается рост стоимости квадратного метра.

Первичный рынок: спрос растет повсюду, цены пока стабильны

Предложение

В августе доля работающих отделов продаж новостроек остается на том же уровне, что и в июле — 83%. В течение месяца в эксплуатацию было введено 10 новых домов (13 секций), в том числе: по 2 — в Киевской, Львовской и Хмельницкой, по 1 — в Ровенской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Цены

В значимой части регионов наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 401/м². Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области.

Спрос

Интерес к новостройкам среди пользователей в августе возрос по всей территории страны. И хотя наибольший прирост спроса зафиксирован в Сумской области (+62%), в количественном смысле заинтересованность пользователей остается очень низкой из-за близости боевых действий и границы со страной-агрессором. Больше всего пользователи ищут новостройки для покупки в Киевской и Львовской областях.

Вторичный рынок: спрос и цены постепенно растут

Предложение

Наибольший рост предложения по продаже вторичного жилья появился в Закарпатской и Черкасской областях. Значительное сокращение объявлений произошло на Волыни и в Киеве.

Цены

По данным маркетплейса DIM.RIA, стоимость вторичного жилья по сравнению с прошлым месяцем четкой тенденции не демонстрирует: цены колеблются в пределах нескольких процентов в разных регионах. В годовом измерении рост почти по всей стране.

В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе составляет $95,2 тыс, что на 12% выше, чем год назад. Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить $141 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость составляет $54.

Спрос

Рост интереса к вторичному жилью зафиксирован практически во всех регионах Украины: наибольшая динамика — в Ровенской (+34%) и Тернопольской (+25%) областях. В Хмельницкой области в августе зафиксировано заметное снижение спроса — падение на 22%.

Соотношение количества объявлений о покупке и количестве отзывов на них в августе в Киеве составило 1:2. В Винницкой области он составляет 1:19, Тернопольской — 1:17, Черкасской и Кировоградской — 1:14.

Рынок аренды: традиционный рост активности в конце лета

Предложение

По данным DIM.RIA в августе рынок аренды демонстрирует значительные отличия между разными регионами. Больше новых объявлений появилось в Закарпатской (+47%) области. А вот в Кировоградской области количество предложений в августе уменьшилось на 58% по сравнению с июлем.

Цены

Самым дорогим для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 19 тыс. грн за однокомнатную квартиру. За месяц стоимость жилья в столице поднялась на 4%, а за последний год увеличение составило 5%. Самая дорогая аренда в Печерском районе — 25,2 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 12,7 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Цены выросли и в других регионах, наиболее активно в Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской и Черниговской областях.

Спрос

Интерес к аренде в конце лета ощутимо возрос в большинстве регионов, особенно в Волынской и Львовской областях. Исключение — Закарпатье, где зафиксировано небольшое снижение спроса.

Соотношение количества объявлений об аренде и количества отзывов на них в августе для Киева составляет 1:10, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Николаевской (1:73) и Черновицкой (1:72) областях.

