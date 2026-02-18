Почему фондовый рынок Дубая показывает феноменальный рост

Рынок акций Дубая показывает лучшие результаты, начиная с 2012 года. Почему инвесторы верят в экономику эмирата и опасаются ли падения цены на нефть, рассказывает Bloomberg. «Минфин» публкует перевод статьи.

Финансовый индекс Дубая, включающий такие компании, как Emirates NBD Bank PJSC и Emaar Properties PJSC, вырос более чем на 11% за текущий год.

Этот подъем продолжает тенденцию, начавшуюся шесть лет назад, когда индекс вырос на 300%. Рост был вызван увеличением потребления, бумом в недвижимости и расширением финансовых услуг. Хотя нефть и остается важным фактором для рынков, таких как Саудовская Аравия и Абу-Даби, 95% ВВП Дубая приходится на секторы недвижимости, финансов и розничной торговли.

За год около 60% роста пришлось на Emirates NBD и группу Emaar. Акции Emirates NBD (ведущая банковская группа ОАЭ) поднялись на 33%, что аналитики объясняют высокой чистой процентной маржей и увеличением кредитования. Группа Emaar, известная своими небоскребами, такими как Бурдж-Халифа, и крупнейшим торговым центром в мире Dubai Mall, также показала двузначный рост благодаря стабильной прибыли на фоне бума в недвижимости, несмотря на опасения о перенасыщении рынка люкса.

По прогнозам Bloomberg Intelligence, ОАЭ опередят своих региональных конкурентов по темпам роста. Международный валютный фонд ожидает рост реального ВВП на 5% к 2026 году.

Бокор-Ингрэм подчеркивает, что сильный экономический рост отражается на финансовых показателях компаний. «Увеличение населения, туризма и городской активности явно видно в росте доходов и прибыли компаний, чьи акции торгуются на бирже», — говорит он.

Рыночная оценка Дубая также остается привлекательной. За последние пять лет индекс акций эмирата вырос более чем в 18 раз по сравнению с индексом развивающихся рынков MSCI Inc. Однако в настоящее время он торгуется с коэффициентом P/E 11, что ниже среднего показателя для аналогичных рынков развивающихся стран, который составляет 13.

Некоторые инвесторы сомневаются в продолжении опережающего роста. Себастьян Кальфельд, портфельный менеджер DWS, считает, что Дубай может отставать от более крупных развивающихся рынков, где активно развивается искусственный интеллект. Он также отмечает, что крупные компании Дубая растут медленнее по сравнению с ними.

Тем не менее Кальфельд полагает, что рынок выиграет, если интерес к компаниям, работающим в сфере ИИ, снизится. Сильный экономический рост Дубая и его независимость от нестабильных сырьевых товаров, таких как нефть, также будут поддерживать фондовый рынок в ближайшие месяцы.

«При отсутствии серьезных локальных или глобальных потрясений, мало что может остановить дальнейший рост цен на активы в Дубае», — говорит Хаснайн Малик, руководитель отдела стратегии по акциям развивающихся рынков и геополитике в Tellimer.