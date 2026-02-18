Почему фондовый рынок Дубая показывает феноменальный рост

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 февраля 2026, 17:30 Читати українською

Почему фондовый рынок Дубая показывает феноменальный рост

Рынок акций Дубая показывает лучшие результаты, начиная с 2012 года. Почему инвесторы верят в экономику эмирата и опасаются ли падения цены на нефть, рассказывает Bloomberg. «Минфин» публкует перевод статьи.

Рынок акций Дубая показывает лучшие результаты, начиная с 2012 года.

Финансовый индекс Дубая, включающий такие компании, как Emirates NBD Bank PJSC и Emaar Properties PJSC, вырос более чем на 11% за текущий год.

Этот подъем продолжает тенденцию, начавшуюся шесть лет назад, когда индекс вырос на 300%. Рост был вызван увеличением потребления, бумом в недвижимости и расширением финансовых услуг. Хотя нефть и остается важным фактором для рынков, таких как Саудовская Аравия и Абу-Даби, 95% ВВП Дубая приходится на секторы недвижимости, финансов и розничной торговли.

За год около 60% роста пришлось на Emirates NBD и группу Emaar. Акции Emirates NBD (ведущая банковская группа ОАЭ) поднялись на 33%, что аналитики объясняют высокой чистой процентной маржей и увеличением кредитования. Группа Emaar, известная своими небоскребами, такими как Бурдж-Халифа, и крупнейшим торговым центром в мире Dubai Mall, также показала двузначный рост благодаря стабильной прибыли на фоне бума в недвижимости, несмотря на опасения о перенасыщении рынка люкса.

По прогнозам Bloomberg Intelligence, ОАЭ опередят своих региональных конкурентов по темпам роста. Международный валютный фонд ожидает рост реального ВВП на 5% к 2026 году.

Бокор-Ингрэм подчеркивает, что сильный экономический рост отражается на финансовых показателях компаний. «Увеличение населения, туризма и городской активности явно видно в росте доходов и прибыли компаний, чьи акции торгуются на бирже», — говорит он.

Рыночная оценка Дубая также остается привлекательной. За последние пять лет индекс акций эмирата вырос более чем в 18 раз по сравнению с индексом развивающихся рынков MSCI Inc. Однако в настоящее время он торгуется с коэффициентом P/E 11, что ниже среднего показателя для аналогичных рынков развивающихся стран, который составляет 13.

Некоторые инвесторы сомневаются в продолжении опережающего роста. Себастьян Кальфельд, портфельный менеджер DWS, считает, что Дубай может отставать от более крупных развивающихся рынков, где активно развивается искусственный интеллект. Он также отмечает, что крупные компании Дубая растут медленнее по сравнению с ними.

Тем не менее Кальфельд полагает, что рынок выиграет, если интерес к компаниям, работающим в сфере ИИ, снизится. Сильный экономический рост Дубая и его независимость от нестабильных сырьевых товаров, таких как нефть, также будут поддерживать фондовый рынок в ближайшие месяцы.

«При отсутствии серьезных локальных или глобальных потрясений, мало что может остановить дальнейший рост цен на активы в Дубае», — говорит Хаснайн Малик, руководитель отдела стратегии по акциям развивающихся рынков и геополитике в Tellimer.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами