Платежки за блэкаут: сколько заплатим за отопление и свет, которых по факту не было

В ближайшее время киевлянам начнут приходить январские платежки за коммунальные услуги. Какие в них будут цифры — пока интрига. В прошлом месяце из-за ударов врага по критической инфраструктуре тысячи столичных многоэтажек длительное время были без отопления, воды и электроэнергии. Причем даже после возобновления теплоснабжения многие жаловались, что в квартирах очень холодно — 12−14 градусов, что явно ниже нормы. Но отразится ли это на коммунальных платежах?

Еще задолго до окончания января люди начали поднимать вопрос: если нормальных услуг, по сути, не было, значит ли это, что и платить за них не придется. Интересно, что тепловики тут же выдали разъяснение, в котором рассказали, почему платежки за холодный январь практически не изменятся.

Но затем и Президент, и Кабмин заявили, что перерасчет все же будет.

Правительство приняло решение, которое гарантирует автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов или других причин. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов, — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, «поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно провести перерасчет за все время, когда услуги не предоставлялись, и отразить эту сумму в платежках. Потребителям никаких дополнительных заявлений подавать не нужно».

Впрочем, эксперты, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что по перерасчету могут быть нюансы. «Думаю, возможно разве что половинчатое решение, где будут учтены интересы и потребителей, и коммунальных предприятий. Поясню: к примеру, на Троещине приходилось 4 раза сливать и набирать воду в системы. Огромные объемы теплоносителя попросту ушли в канализацию. Кто за них заплатит? Это же касается порывов, которые идут по многоэтажкам буквально по всему городу. Если людей полностью освободят от уплаты, это значит, что уже вскоре властям придется спасать коммунальное предприятие, вливая в него бюджетные средства», — говорит аналитик Института жилья Андрей Николайчук.

Как показывает практика, провалы по коммунальным услугам январем не ограничатся. Уже в феврале после удара врага по столичным ТЭЦ без отопления осталось больше тысячи киевских многоэтажек. В Харькове похожая ситуация — местные коммунальщики сливают воду из систем порядка 800 домов. То есть вопрос «кто должен платить за услуги, которые, по сути, не предоставлялись» будет актуален и в этом месяце.

«Минфин» разбирался, как блэкауты повлияют на платежки.

«Физику не обманешь?» Что говорят тепловики

В январе, когда в Киеве тысячи домов остались без отопления, коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» вышло с разъяснениями, как будут начислять плату за тепло.

В компании отметили, что дома со счетчиками тепла (таких в столице порядка 90%) будут платить за фактически потребленный ресурс по показателям прибора учета. То есть сколько счетчик накрутил, за столько придется и заплатить.

В домах, где счетчиков на тепло нет, начисления проводят на основании данных о периодах отсутствия электроэнергии и подачи тепла клиентам (такой учет ведет сам поставщик — ред).

Что касается специфики января-2026, то объемы потребленного тепла были связаны с температурой воздуха, — пояснили в «Киевтеплоэнерго». Среднесуточная температура составляла минус 0,7 градусов. Кроме того, из-за длительного отсутствия электроэнергии (четыре часа подряд и больше) батареи и вода в домовом контуре охлаждались и температура теплоносителя падала почти в два раза. После того, как электроэнергия появляется, дом начинает стремительно «добирать» тепло, чтобы согреть внутридомовую систему до изначальных параметров. Такие скачки происходят каждый раз при отключении света. Соответственно, существенной экономии, по сравнению со стабильным потреблением тепла, или нет, или она минимальная, — заявили в «Киевтеплоэнерго».

То есть, по версии тепловиков, низкая температура в столичных квартирах связана именно с перебоями со светом. В периоды, когда электричества нет, теплоноситель охлаждается. И начинает «разогреваться» только после включения света.

Поэтому резюме по начислениям от «Киевтеплоэнерго» такое:

В домах со счетчиками жители будут платить за фактически потребленные Гкал.

В домах, где счетчиков нет, стоимость отопления посчитают на основе тепловой нагрузки, с учетом фактического количества часов поставки тепловой энергии и среднемесячной температуры внешней среды. С учетом перебоев с электричеством, при начислениях за тепло в домах без счетчиков «Киевтеплоэнерго» будет учитывать свои данные о перерывах в работе источников тепла, а также информацию управителя дома и компании «ДТЭК Киевские электросети».

Для домов с независимой системой отопления, когда есть теплообменник, и теплоноситель, подающийся централизовано, не смешивается с теплоносителем во внутридомовой системе отопления (их в Киеве около 50), плата за потребленное тепло насчитывается на основании данных оператора системы распределения электроэнергии в Киеве. При этом жильцы или управители таких домов могут сами инициировать корректировку начислений, подавая письменные обращения и данные по схемам теплоснабжения, а также справки о количестве часов без отопления.

При этом в «Киевтеплоэнерго» отметили, что начисления за отопление проводятся по единой для всех теплокоммунэнерго страны методике № 315.

Отметим, что такое пояснение «Киевтеплоэнерго» дало еще до заявлений Кабмина о перерасчете начислений за коммунальные услуги. «Минфин» обратился в КГГА (которая сейчас принимает запросы от прессы по коммунальным предприятиям) с просьбой прокомментировать, изменится ли что-то, с учетом распоряжения правительства о перерасчете. Но на момент публикации этой статьи, ответа от КГГА «Минфин» так и не получил. Редакция опубликует его, как только получит.

Пояснения «Киевтеплоэнерго» на данный момент все еще есть на сайте КГГА, из чего можно сделать вывод, что они остаются актуальными.

Как пояснил «Минфину» руководитель КП «Тепловик» Александр Душенко, действующая в стране методика № 315 о начислениях за тепло позволяет осуществлять корректировки без принятия дополнительных решений на этот счет.

«Если люди платят по счетчику, то начисления проводят именно по его показаниям. Поэтому никакие перерасчеты по этим многоэтажкам попросту неактуальны. Пересчитывать можно по домам без счетчиков, где начисления ведутся по нормам потребления (в Киеве около 40 гривен за квадратный метр — ред). В этом случае действительно должны учитываться дни или часы, когда отопления не подавалось. И такие периоды не отображаются в платежке», — говорит Душенко.

Если счетчик на отопление в доме есть, но он не работает (скажем, сломался), то начисления за дни, когда тепло подавалось, проводятся, исходя из средних показателей за прошлую зиму (они меньше, так как зима-2025 была теплой — ред), — добавил Душенко.

Он также подтвердил заявления «Киевтеплоэнерго» о том, что режим частых охлаждений/нагревов дома очень затратный.

«Физику мы не обманем. Если система выключается на какое-то время, а потом снова включается, и так по кругу, то теплоносителя используется больше, чем если идет стабильная работа системы без перерывов. Кроме того, на увеличение потребления теплоносителя влияет мороз — чем ниже температура воздуха, тем больше ресурса подается», — говорит Душенко.

По его словам, потребителям так же точно выставят абонплату за обслуживание внутридомовых сетей (она начисляется вне зависимости от факта предоставления услуги).

Нужно было писать акты-претензии о холоде в квартирах?

В то же время экспертов, с которыми пообщался «Минфин», аргументы тепловиков не сильно впечатлили.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит, что привязка к физике, которую приводят тепловики, выглядит манипулятивно.

«Если в квартире холодно, то почему потребитель должен платить за отопление?», — удивляется Попенко. Он говорит, что коммунальщики идут на хитрость: считают температуру теплоносителя на входе в дом. Дескать, если она снижается по дороге к квартирам, то это уже проблема жильцов, которые не побеспокоились об энергоэффективности.

«В итоге могут все списать на потери в домовых сетях, за которые платят жильцы. Но проблема в том, что большинство потребителей и управителей не имеют доступа к оборудованию, фиксирующему температуру теплоносителя на входе в дом. Это значит, что у тепловиков есть возможность манипулировать данными», — отметил Попенко.

Что касается домов без счетчиков, то там, по словам Попенко, тоже есть «лазейки» для коммунальщиков. «Часто площади, на которые начисляют плату за отопления, у тепловиков и управителей (к примеру, ЖЭКов) расходятся. Скажем, по документам ЖЭКа в доме 3 тысячи квадратов, а коммунальщики насчитывают за 4 тысячи. Это давняя история, но такой нюанс может нивелировать „экономию“ за январь, когда часть месяца люди сидели вообще без отопления», — пояснил Попенко.

По воде главная опасность — порывы в системе отопления. Хлынувшие в квартиры и подвалы многоэтажек потоки в итоге могут включить в платежки за воду самим же пострадавшим людям. «Даже если у вас есть счетчик на воду, „потери“ на порывах могут насчитываться всему дому и делиться на жильцов», — говорит Попенко.

Отдельный вопрос — качество услуг. Если горячая вода по факту едва теплая, а в квартирах с, якобы, отоплением, всего плюс 12−14, то значит ли это, что и платить можно меньше?

Андрей Николайчук говорит, что, согласно действующему законодательству, если теплоноситель не отвечает параметрам, то, чтобы на него сделали «скидку», каждый совладелец жилья должен был зафиксировать факт нарушений в акте-претензии. Для этого нужно было вызвать специалистов из коммунальных служб, которые могли бы зафиксировать реальную температуру.

«Но это правила мирного времени. На фоне творящегося в Киеве коллапса после 9 января, выполнить все требования законодательства люди просто физически не могли. Жильцы многоэтажек бросили все силы на то, чтобы банально выжить и хоть как-то согреть детей. Да и специалистов, которые бы ходили по тысячам квартир и фиксировали низкую температуру, попросту не хватило бы. Поэтому, в данном вопросе мы можем рассчитывать только на добрую волю поставщиков коммунальных услуг — признают ли они добровольно факт ненадлежащего качества отопления и горячей воды, и снизят ли плату за них. Понятно, что после заявлений Кабмина о перерасчете какие-то скидки будут. Но итоговое решение, по моему мнению, окажется где-то посередине — на стыке интересов потребителей и поставщиков услуг. Ведь коммунальщики тоже в больших убытках. К примеру, в некоторых домах на Троещине воду сливали и набирали 4 раза, чтобы запустить систему отопления. Кто должен платить за огромные объемы теплоносителя, спущенного в канализацию? Если в итоге это будет КП, то, понятно, что рано или поздно, когда у предприятия возникнут кассовые разрывы, местные власти все равно будут вынуждены его спасать, вливая бюджетные средства», — отметил Андрей Никончук.

В любом случае, по его мнению, в решении по перерасчетам — больше политики, чем экономики и коммунальных формул.

Нюансы по электроэнергии

Отдельный вопрос — по электроэнергии. Казалось бы. Там все просто — если свет есть, счетчик крутится, если нет — стоит. В итоге человек платит за реально потребленные кВт, а за время без света тариф не насчитывается.

Вместе с тем многие украинцы жалуются, что, хотя света нет часами, платежки по итогам месяца уменьшаются очень незначительно, а у некоторых — вообще не уменьшаются, а то и становятся еще больше.

«Минфин» спросил у экспертов YASNO, какие особенности начислений за счет в периоды жестких отключений.

В PR-службе компании выделили несколько нюансов:

1. Ежемесячно на передачу показаний счетчиков клиенты имеют 5 дней. Если не передать показания вовремя, а именно за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего месяца, то начисления будут проводиться по среднесуточному потреблению, — отметили в компании. То есть если, к примеру, вы не смогли за эти 5 дней выбрать период, чтобы передать данные (к примеру, у вас тотально не было электроэнергии, не работали ни телефоны, ни другие гаджеты), то начислят по среднесуточному потреблению за прежние периоды (даже если тогда свет отключали меньше). То есть в итоге платежка может оказаться большей, чем реальное потребление электроэнергии.

В YASNO объяснили, что перерасчет произойдет в следующем месяце, при условии, что клиент вовремя передаст показания. Тогда оператор системы распределения фиксирует объем потребленной электроэнергии и передает обновленные данные поставщику для перерасчета суммы к уплате.

2. Как пояснили «Минфину» в YASNO, представления о том, что, если света долго нет, то и платежки должны быть «почти нулевыми», не совсем правильные. «Ведь когда есть свет (даже несколько часов в сутки), то потребление идет», и у некоторых оно действительно превышает расход в обычном режиме.

3. Пусковой ток. Во время включения электроэнергии происходит скачек потребления, поскольку электродвигатели в холодильниках, насосах, кондиционерах и другой технике потребляют в 3−7 раз больше электроэнергии при старте, чем во время стабильной работы. И если свет по несколько раз в день то включают, то выключают, следовательно, появляется столько же периодов увеличенного потребления электроэнергии техникой.

4. Индивидуальное потребление. Каждый потребляет электроэнергию по-своему: кто-то просто приготовит еду, а кто-то включает сразу все — стиралку, посудомойку, бойлер. Плюс многие пытаются зарядить бесперебойники, пока свет есть. Отсюда — большое потребление даже при длительных отключениях.

5. Неисправность счетчика. С этим фактором также могут быть связаны некорректные, по мнению потребителей, начисления за свет. В этом случае нужно обратиться к оператору системы распределения, специалисты которого проверят исправность счетчика, и, если выявят техническую проблему, решат ее и проведут перерасчет объемов потребленной электроэнергии, — заверили в YASNO.