Первый взнос на квартиру: сколько нужно накопить и какие условия предлагают застройщики

Из-за высокой стоимости традиционной ипотеки у украинцев в Украине на сегодняшний день есть два популярных механизма приобретения жилья: государственная программа «еОселя» и рассрочка от застройщиков. Причем именно рассрочка в настоящее время стала главным фактором роста продаж на первичном рынке недвижимости. Девелоперы активно конкурируют между собой, предлагая меньший первоначальный взнос, более длительный срок выплат и индивидуальные графики платежей. Итак, сколько нужно накопить собственных средств, чтобы купить квартиру в рассрочку, и на что стоит обратить внимание перед подписанием договора, разбирался «Минфин».

Первый взнос — от 10 до 40%

Первый взнос при рассрочке от застройщика колеблется от 10% до 30%. Однако обычно это все же 20−30%. При этом даже в рамках одной компании условия рассрочки в разных жилых комплексах могут различаться.

«Единого рыночного стандарта рассрочки не существует. В то же время для многих покупателей именно этот механизм остается одним из самых удобных способов приобретения жилья. Мы предлагаем гибкие условия рассрочки с привязкой к доллару США. Для части наших проектов во Львове и Киеве действуют обновленные условия приобретения: минимальный первоначальный взнос составляет 30%», — рассказывает Алла Чипак, координатор отделов продаж РИЕЛ во Львове.

Например, приобрести апартаменты в ЖК Big Ben во Львове можно от $46 тыс. В таком случае первоначальный взнос составит примерно $13,8 тыс., а с учетом скидки фактически к оплате будет чуть больше $13,1 тыс.

«Для военнослужащих, медиков, работающих в зоне боевых действий, внутренне перемещенных лиц и других льготных категорий клиентов также предусмотрены дополнительные скидки от 1,5 до 5%, что увеличивает выгоду от покупки», — говорит Алла Чипак.

Размер первого взноса может зависеть как от спроса на проект, так и от срока рассрочки. Например, строительная компания CONTINENT предлагает покупку квартиры в ЖК CONTINENT RISE в Сихове/Пасика Зубрицких (окрестности Львова) с первоначальным взносом в размере 40% от стоимости и рассрочкой на 24 месяца. Общая стоимость квартиры здесь начинается примерно от $41 тыс., поэтому на старте нужно иметь ориентировочно $16,5 тыс. Зато в ЖК CONTINENT WEST (Ужгород) первый взнос составляет 30%, но рассрочка — всего на 8 месяцев.

Кроме того, компании, которые параллельно возводят много жилых комплексов в разных городах, периодически объявляют акции. В том числе и акционные условия рассрочки. Так, «Итергал-Буд» предлагает рассрочку до 4 лет на уже готовые 3-комнатные квартиры в жилом комплексе на Половецкой в Киеве с первоначальным взносом от 30%. В то же время в Polar Park на Оболони акционная рассрочка до 4 лет действует на двухкомнатные квартиры. Но первоначальный взнос здесь уже составляет 40%.

Какие сюрпризы могут быть с рассрочкой

Многие застройщики предлагают рассрочку под 0%. Однако действительно ли 0% означает именно 0% — это нужно проверять в проекте договора. Во-первых, 0% может действовать только в течение первых нескольких месяцев, а в дальнейшем на остаточную сумму может начисляться определенный процент. Во-вторых, проценты могут не начисляться, но компания может оставлять за собой право на пересмотр цены. Поэтому фиксация цены — важный пункт в договоре. Также следует обратить внимание, зафиксирована ли цена в гривне или в валюте.

Второй момент — штрафы за нарушение графика платежей. Причем нарушением может считаться как несвоевременный перевод средств, так и досрочное погашение всей суммы. Поэтому стоит выяснить, предусмотрена ли возможность досрочного погашения.

«При покупке жилья стоит учесть не только его стоимость, но и сопутствующие расходы на оформление. Это могут быть услуги нотариуса, административные сборы за государственную регистрацию права собственности, банковские комиссии (если оплата осуществляется через банк), а в отдельных случаях — налоги и обязательные сборы. Их перечень зависит от условий конкретного застройщика и особенностей оформления сделки», — говорит Зоряна Землинская, координатор отделов продаж РИЕЛ в Киеве.

В целом в перечень дополнительных выплат могут входить:

нотариальные услуги;

государственная пошлина (если применяется);

административные сборы;

комиссия банка (если предусмотрена тарифами).

Впрочем, одним из преимуществ рассрочки перед ипотекой является то, что застройщики почти никогда не требуют страхования жизни. Также при ипотеке обычно требуются услуги оценщика. В то же время общая стоимость квартиры при рассрочке может быть несколько выше, чем её цена при 100% оплате.

На какие бонусы от застройщика можно рассчитывать

В течение 2025 года между застройщиками сложилась определенная конкуренция по условиям рассрочки. Как правило, речь идет о размере первого взноса и сроке. Впрочем, многие из них привлекают клиентов индивидуальными условиями рассрочки, которые подбирают непосредственно в отделе продаж.

«Помимо гибких условий рассрочки, мы предлагаем дополнительную выгоду в размере 5% при 100% оплате — вместо 3%, как было раньше. А также развиваем собственные финансовые продукты, которые помогают клиентам чувствовать себя увереннее. Это „каникулы“ по платежам, которые позволяют временно приостановить выплаты по рассрочке без изменения срока договора, компенсация в случае задержки ввода дома в эксплуатацию, а также возможность заменить квартиру на более просторную, если со временем изменятся потребности семьи», — говорит Зоряна Землинская.

В РИЕЛ предлагают услугу «трейд-ин» — помощь в продаже имеющейся недвижимости, а также программу помощи в перепродаже недвижимости, приобретенной в РИЕЛ. К слову, эта услуга может стать особенно востребованной, поскольку из-за рисков для безопасности всё больше людей рассматривают возможность переезда в более безопасные районы и для приобретения жилья готовы продать имеющуюся у них недвижимость.

Как застройщики адаптируют свои условия под государственные ипотечные программы

По данным Национальной ассоциации банков Украины, на сегодняшний день через ипотеку финансируется лишь около 3 % сделок с жильем. При этом большинство ипотечных договоров приходится именно на государственную программу «еОселя» — на неё приходится более 96 % сделок, заключённых во время полномасштабного вторжения.

В то же время далеко не всегда понравившееся жилье можно приобрести через эту программу, даже если у потенциального покупателя хватает средств на первоначальный взнос и его подтвержденные доходы позволяют выплачивать ипотеку. Дело в том, что здесь проверяется не только платежеспособность заемщика, но и самого застройщика.

«Девелоперы всё чаще адаптируют свои условия продажи под требования государственных ипотечных программ, прежде всего „еОселя“. Это предполагает аккредитацию жилых комплексов в банках-партнёрах, подготовку необходимого пакета документов и соответствие объектов требованиям программы. Благодаря этому покупатели могут быстрее и проще оформить ипотечный кредит», — говорит Алла Чипак, координатор отделов продаж РИЕЛ во Львове.

В июле Кабмин увеличил предельную стоимость квадратного метра для программы «еОселя» на 2%. Теперь для Киева она составляет 63,6 тыс. грн, для Киевской области — 54,35 тыс. грн, для Львовской — 54,12 тыс. грн. Самая низкая предельная стоимость жилья в Закарпатской области — 47,8 грн.

Какие возможности есть у ВПЛ и ветеранов

По словам Аллы Чипак, после последних изменений в программе «еОселя» отдельные категории ВПЛ могут использовать государственный жилищный ваучер для оплаты первого взноса, что расширяет возможности приобретения жилья.

Кроме того, в июле правительство приняло решение, согласно которому государство будет компенсировать ветеранам войны и семьям погибших защитников и защитниц Украины процентную ставку до 3% годовых в течение первых 10 лет действия кредитного договора и до 6% годовых — с 11-го года. В перечень участников, имеющих право на компенсацию процентной ставки, также включены военнослужащие из числа резервистов в особый период, а также члены семей этой категории граждан.

Кроме того, военнослужащие или члены их семей могут рассчитывать на индивидуальные условия рассрочки от девелоперских компаний.

Рассрочка или «еОселя»

На самом деле и рассрочка, и ипотека имеют свои преимущества и недостатки. Купить квартиру через «еОселю» может быть несколько сложнее из-за необходимости собрать пакет документов, а также поиска жилья, которое будет соответствовать условиям программы. Первоначальный взнос здесь составляет 20% от стоимости жилья, однако стоит учитывать довольно высокие расходы при оформлении договора. И окончательное решение зависит от банка.

В то же время главное преимущество программы «еОселя» — срок выплаты, который может достигать 20 лет. А чем дольше срок кредита, тем меньше будет ежемесячный платеж.

Рассрочка от застройщика обычно не превышает 48 месяцев (хотя в отдельных случаях может быть и дольше). Однако сам договор можно подписать уже в день обращения. Некоторые застройщики даже не требуют справку о доходах. Хотя, учитывая усиленный финансовый мониторинг, чтобы провести платеж через банк, все же стоит иметь подтверждение происхождения средств.

В то же время, независимо от того, оформляете ли вы рассрочку или ипотеку, стоит внимательно читать условия договора перед их подписанием, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.