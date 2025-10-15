Елена Шуляк: снос хрущевок не решит жилищный вопрос, реальная история — их реновация

«Минфин» уже писал об инициативах Комитета BP по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, в частности, вывода из тени рынка аренды жилья, запрета приватизации служебных квартир, «ликвидации» квартирных очередей и сноса хрущевок. Пока они существуют на уровне идей или законопроектов, которые, судя по всему, еще будут корректироваться.

«Минфин» узнал у главы Комитета, Елены Шуляк, подробности: какие налоги придется платить из доходов от сдачи жилья в аренду, когда начнется реновация устаревшего жилищного фонда, что будет со служебным жильем, кто сможет снимать социальное жилье, как будут меняться программы «єОселя» и «єВідновлення».

О новом Жилищном кодексе и легализации аренды квартир

Елена Алексеевна, через ваш комитет проходит проект нового Жилищного кодекса. В одном из интервью Вы говорили о рекордном количестве поправок к нему…

Сразу проясню: речь идет не о новом Жилищном кодексе, а об отмене действующего, поскольку он создавался еще в советское время, когда были совершенно другие правила в жилищной сфере. Жилье тогда предоставлялось не в собственность, а в бессрочное использование. Его нельзя было продать, подарить, завещать — только пользоваться, поскольку владельцем такого жилья и жилищного фонда в целом было государство.

В 90-е годы началась приватизация, поэтому жилье из государственной собственности перешло в частную. Как следствие — ни у государства, ни у общин практически нет жилищного фонда, из которого жилье можно предоставлять тем, кто нуждается в решении жилищного вопроса.

Поэтому люди десятилетиями стоят в квартирных очередях, а те несколько сотен квартир, которые ежегодно предоставляются в порядке очереди, сразу приватизируются. То есть эта система не работает — нужны другие решения, которые в нынешних условиях будут эффективными. Поэтому мы готовим ко второму чтению законопроект № 12377, которым вводится ряд инструментов, которые, в отличие от советских правил, будут работать.

Вы анонсировали большие изменения для владельцев жилья, которые зарабатывают на его аренде. Есть ли уже какие-либо подробности, в частности, каковой может быть новая ставка налога для них ?

Конкретной ставки еще нет. Обсуждаются разные варианты: уменьшение налоговой нагрузки, поскольку при нынешних 23% рынок не станет «белым» никогда. Что касается цифр, о 5% мы точно не договоримся, а вот хотя бы 5% плюс военный сбор — звучит уже более реально.

Очень важно не ввести суровое государственное регулирование — международный опыт достаточно показательно свидетельствует о том, что чрезмерное вмешательство государства лишь вредит.

Реально ли вообще вывести рынок аренды из тени, учитывая количество субъектов и сложности с администрированием?

Сама по себе ставка в 5%, или 1%, или даже какая-то фиксированная сумма, не гарантирует «белый» рынок. Этого можно добиться только через создание условий, когда работать «в белую» будет более выгодно. Как арендодателю, так и арендатору. Добавлю, что на законодательном уровне для проведения жилищной реформы планируются изменения к десяткам законов, которые ныне регулируют рынок аренды, поскольку без детенизации будет сложно запустить один из ее компонентов — социальную аренду.

Отмечу также, что эксперты рынка недвижимости считают целесообразным обязать уплачивать налог по ставке 5% и отчитываться на цифровых платформах, косвенно участвующих в аренде, таких как Booking или Airbnb. Украина уже сейчас входит в топ-10 стран по уровню цифровизации. Поэтому на рынке предполагают, что уже через 5−10 лет квартиры будут арендовать в основном через цифровые сервисы, как это в свое время произошло на рынке такси, а это, соответственно, также будет частично способствовать легализации.

О служебном и социальном жилье

Законопроект предлагает основательно пересматривать правила пользования служебным жильем. К примеру, его уже нельзя будет легко приватизировать. В чем суть реформы, и не получится ли так, что без служебных квартир останутся дворники и слесари, тогда как, например, прокуроры и дальше смогут оформлять их в собственность ?

Напротив, изменения, которые мы инициируем на уровне законодательства, нацелены на то, чтобы сделать невозможным подобную практику. Механизм «разгосударствления» превратил служебное жилье в способ безвозмездной приватизации и нечестное завладение служебным жильем.

Из последних случаев — раздача в собственность служебного жилья в академии МВД, судьям, их помощникам, у которых уже есть собственная недвижимость, и не одна. При этом граждане, которые по работе имеют право пользоваться служебным жильем — в частности, учителя, врачи, полицейские, и действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, такой возможности лишены.

Но после окончательного принятия законопроекта № 12377 эти схемы сделают невозможными. Служебное жилье в Украине начнет играть свою настоящую роль — временного жилья, которое предоставляется в аренду тем, кто по специфике работы должен проживать рядом.

Механизм предоставления служебного жилья в большинстве стран следующий: после увольнения работника служебное жилье переходит к новому сотруднику. По тому же принципу будет работать и система служебного жилья в Украине.

Кто будет иметь право на служебные квартиры?

Список категорий лиц, имеющих право на такое жилье, для Государственного жилищного фонда будет определять Кабмин, а для местных — сами общины. Исключение — военные и ветераны. Они будут продолжать получать жилье от государства в собственность, то есть из Государственного жилищного фонда. Право военных и ветеранов на получение бесплатного жилья после окончательного принятия законопроекта № 12377, наоборот, будет усилено.

Кстати, изменения правил распределения и пользования служебным жильем требует от Украины Евросоюз по программе Ukraine Facility. Есть и четкий дедлайн — 4 квартал текущего года, то есть провести проект через сессионный зал во втором чтении нужно уже этой осенью.

Как продвигается план создания в Украине социального жилья ?

Правительство уже работает над созданием законопроекта по нему, поэтому, надеюсь, скоро мы сможем его зарегистрировать. В нем будут прописаны все аспекты социального жилья, его получения, фондов, из которых оно будет предоставляться и т. д. Напомню, что этот законопроект мы обязаны принять во втором чтении до конца 2026 года — это условие Ukraine Facility.

Но и это не все: для полноценной жилищной реформы, следствием которой и будет появление в Украине нового вида аренды — социальной, нужны еще как дополнительные законопроекты, так и ряд нормативных актов и изменения к действующим. Например, еще будет создаваться законопроект об управлении фондом жилья. К тому же важна имплементация этих инициатив, а затем проведение пилотных проектов. Но у меня оптимизм: во-первых, на этих изменениях настаивают наши международные партнеры, во-вторых, сейчас жилищный вопрос стоит остро как никогда.

Как будут меняться программы «єОселя» и «єВідновлення»

Как работает «єОселя» и почему заговорили о ее реформировании?

Не думаю, что в случае с «єОселя» уместно употреблять термин «реформирование». Программа новая, ее постоянно расширяют, и количество граждан, которые могут с ее помощью получить жилье, растет. Например, за первый год работы — по состоянию на конец 2023 года (программа запущена в конце 2022 года) — было выдано 5 855 кредитов.

По состоянию на сейчас — 20 тысяч кредитов. Однако это не потому, что у украинцев появилось больше финансовых возможностей, а потому, что условия программы меняют. Впрочем, для большинства категорий населения они все еще неподъемные (в отличие от представителей силовых ведомств, военных, на которых приходится более 50% выданных кредитов). При этом на ветеранов приходится всего 2%, а на ВПЛ — 4% кредитов.

Однако по отношению к ВПЛ положительная динамика уже есть — к концу 2024 года воспользоваться «єОселею» смогли лишь 340 переселенцев. На сегодняшний день — более 800. Это стало следствием в том числе снижения возраста жилья, которое переселенцы могут купить через программу «єОселя». Переселенцам разрешили покупать жилье не только в новостройках в возрасте до 3 лет, но и на вторичном рынке — в возрасте до 10 лет. Для переселенцев это более реальная история, поскольку многие из них выбрали новым домом не Киев с его высокими ценами на недвижимость, а другие города и городки, где новостроек не так уж много.

Надеюсь, что в скором времени ВПЛ будут иметь еще одну возможность присоединиться к «єОселі».

О чем идет речь?

10 сентября Кабмин утвердил Постановление, согласно которому государство будет покрывать для переселенцев 70% первого взноса на жилье. Но есть одно условие — жилье должно быть не дороже 2 млн гривен. В этом случае первый взнос за жилье будет составлять для семьи около 120 тысяч гривен.

Кроме этого, государство берет на себя уплату 70%-ой ставки в первый год участия в программе. Но есть условие — не более 150 тысяч гривен общего размера годового платежа. Также государство берет на себя обязательство по уплате 40 тысяч гривен разовой комиссии банка на предоставление кредита, сборов и страховых платежей по кредиту.

Помощь будет предоставляться гражданам, зарегистрированным на прифронтовых территориях, у которых еще нет собственного жилья. Исключение — жилье на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий. Государственная помощь не будет предоставляться, если гражданин продавал жилье в течение трех лет до даты подачи заявления.

Далее банк, с которым Укрфинжилье (оператор программы «єОселя») будет заключать генеральное соглашение, будет еженедельно формировать и передавать в Пенсионный фонд сведения о людях, которые подали заявки на участие в программе. Пенсионный фонд будет их проверять. Если они подпадают под условия программы, ПФ передает эти данные банку. Далее П Ф и банк заключают договор о предоставлении гражданину такой помощи.

То есть программа, как видим, двигается, однако, конечно, не так быстро, как хотелось бы. Считаю, что ипотечных программ в государстве должно быть несколько. Кстати, этот пункт также предусмотрен в законопроекте № 12377.

Есть ли реально у государства средства на финансирование «єОселі» и «єВідновлення», потому что есть достаточно много жалоб, что на самом деле получить ту же компенсацию за «єВідновлення» не так просто.

Что касается финансирования «єОселі»: программу постоянно докапитализируют. В прошлом году правительство докапитализировало «Укрфинжилье» на 20 млрд грн путем выпуска ОВГЗ, а в госбюджет на этот год на нее заложили возможность докапитализации на 30 млрд грн в форме ОВГЗ. Насколько мне известно, уже звучали планы привлечения международного финансирования ($200−250 млн), как один из каналов усиления ресурсов программы наряду с государственной докапитализацией, также ведутся переговоры по подключению иностранных банков.

Что касается «єВідновлення». Наиболее распространенные сложности при получении компенсации — отсутствие регистрации жилья в Государственном реестре вещных прав (11% случаев отказов), самостоятельное проведение ремонта (6%), неоформление права собственности (5%). Поэтому я постоянно подчеркиваю, что гражданам нужно убедиться, что их жилье внесено в ГРВП. Дело в том, что жилье, построенное к 2013 году, в ГРВП вносится автоматически. Жилье, построенное раньше, — нет. Поэтому гражданин должен сделать это самостоятельно. В противном случае, он не сможет получить компенсацию.

Сколько денег на программу «єВідновлення» может быть потрачено в следующем году?

В бюджете на 2026 год на программу заложено 7 млрд гривен. Однако, по опыту прошлого года, думаю, что эта цифра не окончательная — тогда за счет перераспределения средств, сэкономленных Минсоцполитики, «єВідновлення» получило еще 15 млрд гривен.

К тому же к финансированию программы постоянно приобщаются международные партнеры. В частности, Всемирный банк и Банк развития Совета Европы выделили на программу суммарно 20 млрд грн, и уже идут переговоры по продолжению финансирования.

Как решается проблема с компенсациями за жилье на оккупированных территориях? По Вашему мнению, насколько переселенцы вообще обеспечены жильем, ведь есть данные, что многие даже возвращаются обратно в оккупацию из-за сложностей адаптации на новом месте?

Такие случаи, к большому сожалению, бывают. Поэтому расширить «єВідновлення» для граждан, чье жилье находится на временно оккупированных территориях, очень важно. Мы уже неоднократно обращались к правительству с этим запросом, для этого не нужен какой-либо отдельный закон, поскольку такая опция предусмотрена в базовом законе, который регулирует «єВідновлення». Одна из причин, которая озвучивается, как объяснение, почему «єВідновлення» для ВОТ до сих пор невозможно, — отсутствует доступ комиссиям для обследования жилья.

Однако в конце 2024 года был проведен пилотный проект по дистанционному обследованию жилья во временно оккупированном Мелитополе — с помощью спутниковых снимков и аэрофотосъемки. Пилот был успешным — по его результатам было выдано несколько сертификатов, которые владельцы такого жилья обменяли на новые дома. Однако результаты пилота пока так и не распространились на ВОТ. Надеюсь, что в ближайшее время это все же может произойти.

Конечно, этот этап потребует дополнительного финансирования, однако мы рассчитываем, что Украине передадут средства из арестованных активов россиян в ЕС.

О сносе хрущевок, МАФах и перспективах жилищного строительства

«Снос хрущевок» периодически анонсируется уже не один год. Когда реально начнут эти работы, и целесообразно ли вообще это будет делать, учитывая ожидаемый после войны дефицит жилья?

Полностью согласна. Именно поэтому речь должна идти не о массовом сносе «хрущевок», а об их реновации. До войны в Украине было ориентировочно 10 тысяч таких объектов. Решит ли жилищный вопрос украинцев их снос? — Конечно, нет. При этом реновация же устаревшего жилищного фонда — более реальная история.

В сентябре 2022 года Рада приняла в первом чтении законопроект № 6458 о комплексной реконструкции: модернизация домов в пределах кварталов, обновление инженерной и социальной инфраструктуры, а снос с новым строительством — только тогда, когда другие способы невозможны (по результатам техобследования, энергоаудита и ТЭО). Распространенный миф о «силовом выселении» не соответствует действительности: международная практика предполагает согласие большинства жителей. Ориентир — от 75% и более.

Кроме этого, европейский опыт показывает, что снос часто экономически проигрывает из-за затрат на демонтаж и утилизацию отходов. В то же время преобладают термомодернизация, перепланировка, надстройка этажей, обновление фасадов.

Что касается сроков: после первого чтения документ получил много правок и существенно дорабатывается. Большая война меняет вводные, поэтому финальная редакция должна учесть новые вызовы, в противном случае, закон не будет эффективным.

Как вы оцениваете работу строительной отрасли? Способна ли она обеспечить необходимые темпы работ после войны?

Строительная отрасль уже доказала, что способна держать удар: после обвала 2022 года более чем на 90% от довоенных объемов, в 2023-м она показала рост более чем на 22% и вышла на 162,7 млрд грн выполненных работ. Но даже эти цифры означают, что сектор до сих пор в два раза меньше уровня 2021 года. В первом полугодии 2025 года, по данным Конфедерации строителей Украины, темпы снова просели с 86 до 82 млрд грн. То есть мы видим не ровное восстановление, а волнообразное движение.

Отрасль очень неоднородная: инженерные постройки и нежилая недвижимость растут, а жилищное строительство остается в минусе. Ключевые вызовы — цена и доступность материалов, нестабильная логистика, а главное — дефицит кадров. По предварительным оценкам, не хватает более 250 тысяч квалифицированных работников.

В то же время потенциал огромный. По прогнозам BCG и We Build Ukraine, в восстановлении страны строительство может дать до 10% ВВП (против 3% до войны). Спрос сформирован масштабом разрушений, а международные доноры готовы вкладывать в восстановление, но исключительно при условии прозрачности и современных стандартов.

Способна ли отрасль обеспечить необходимые темпы после войны? Да, но только если мы решим три ключевых задачи: быстро запустим систему подготовки и возвращения кадров, реформируем окончательно регуляторные процедуры и сделаем разрешения прозрачными и цифровыми, построим систему контроля, которая гарантирует донорам честность и эффективность.

В последнее время в Киеве активно сносят МАФы. В свое время Вы инициировали проект работы парковок и МАФов, но его так и не приняли. Почему? Как, по Вашему мнению, должны развиваться эти сегменты в дальнейшем?

Законопроект № 10308 мы зарегистрировали еще в декабре 2023 года, но двигать его нам пока не удается. Мы предлагаем привести в порядок размещение МАФов, в частности, ввести отвод мест под МАФы и парковку исключительно через электронные аукционы.

Предприниматель, предложивший самые лучшие условия, получил право работать. Никаких чиновничьих «откатов» за «хорошее место». Схема размещения МАФов и парковок будет разрабатываться для всего города и будет обнародоваться, следовательно, размещать их где-либо будет запрещено. За счет цифровизации мы смогли бы навести порядок в этой сфере, как и в большинстве других, но законопроект уже больше года не может попасть на повестку дня, хотя бы на первое чтение.

По-моему, пока в парламенте нет политической воли для поддержки этого законопроекта.