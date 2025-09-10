Multi от Минфин
українська
Сменить язык на українська

10 сентября 2025, 18:10

Объемы введенного жилья в Украине за полугодие 2025 года снизились на 6,7%

В первом полугодии 2025 года в Украине сдано в эксплуатацию 51,6 тыс. новых квартир. Это на 6,7% (или на 3,5 тыс.) меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было введено 55 тыс. квартир. Об этом говорится в исследовании от ЛУН со ссылкой на данные Госстата.

В первом полугодии 2025 года в Украине сдано в эксплуатацию 51,6 тыс.

На рынке наблюдается и снижение процента квартир в многоквартирных домах: если за пол года 2024 года их было 38 390 (69,8% от общего количества), то сейчас — 34 576 (67,1%).

Если говорить о площади сданного жилья, то за 1 полугодие 2025 года в целом по Украине она составляла 4,27 млн кв. Это на 6,4% меньше, чем было сдано в январе-июне 2024 года.

Регионы-лидеры роста

Однако следует отметить, что уменьшение общего объема завершения строительства не означает, что строить стали меньше по всей стране. В частности, в Одесской области в 2025 году построили 0,39 млн кв.м жилья (+56% по сравнению с таким же периодом в прошлом году, 0,25 млн кв.м).

Если считать в количестве квартир, то за пол года 2025 года их в Одесской области появилось 6570 (из них 5759 — в домах с двумя и более квартирами). Это более чем вдвое превышает показатели первого полугодия 2024 года: 3 085 квартир, из которых 2 215 в таунхаусах и многоквартирных домах.

Также существенный рост объемов нового жилья Госстат зафиксировал в Черкасской области (51,6% год к году). В 2025 году за первые полгода в области сдали 0,09 млн кв.м жилья, тогда как в 2024 — лишь 0,06 млн кв.м. В количестве квартир это: 2025 год — 1126 шт., из которых 776 в домах с двумя и более квартир, 2024 год — 760 шт. в целом (данные по распределению квартир по типу домов за этот период не приводятся).

Кроме того, увеличение объемов завершенного строительства по сравнению с 1 полугодием 2024 года произошло в Николаевской (+35,8%, 0,03 млн кв.м), Черниговской (+24,4%, 0,05 млн кв.м), Тернопольской (+23,7%, 0,1 млн кв.м), Львовской (+8,9,4 млн. кв.м), Львовской (+8,9%) областях.

Регионы со спадом строительства

В свою очередь ощутимое снижение объемов окончания строительства зафиксировано в:

  • Харьковской области (-40,4%, 0,06 млн кв.м)
  • Житомирской области (-37,7%, 0,06 млн кв.м)
  • Запорожской области (-30,6%, 0,06 млн кв.м)
  • Сумской области (-29,1%, 0,02 млн кв.м)
  • Волынской области (-27,2%, 0,18 млн кв.м)

Ситуация в столице и Киевской области

В Киеве по итогам первого полугодия тоже сократились объемы сданного жилья. В этом году застройщики ввели в эксплуатацию 0,49 млн кв.м новостроек, что на 22% меньше, чем за тот же период в прошлом году (0,63 млн кв.м). Если считать в квартирах, то в 2025 году за первое полугодие в столице появилось 7 380 единиц жилья, а в 2024 году за тот же период — 9 360.

Однако сейчас столица занимает второе место в стране по количеству сданных жилых «квадратов». А первое место заняли застройщики Киевской области, которые за полгода сдали в эксплуатацию 9 853 квартиры общей площадью 0,88 млн кв.м (-7,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года).

На третьем месте — застройщики Львовской области из 5 646 квартир общей площадью 0,48 млн кв.м (+8,9%).

