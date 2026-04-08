Модель buy and rent постепенно теряет позиции на рынке первичной недвижимости

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
8 апреля 2026, 12:57

Модель buy and rent постепенно теряет позиции на рынке первичной недвижимости

Инвестиции в первичную недвижимость в Украине трансформируются: несмотря на общий спад рынка, инвесторы все чаще выбирают перепродажу, «перепарковку» активов и альтернативные форматы с более высокой доходностью, тогда как модель buy and rent (покупка жилья для дальнейшей сдачи в аренду) теряет привлекательность из-за роста расходов и развития новых сегментов. Об этом написала руководитель отдела продаж Greenville Kyiv Сусанна Караханян в своей колонке для The Page. «Минфин» выбрал главное.

Инвестиции в первичную недвижимость в Украине трансформируются: несмотря на общий спад рынка, инвесторы все чаще выбирают перепродажу, «перепарковку» активов и альтернативные форматы с более высокой доходностью, тогда как модель buy and rent (покупка жилья для дальнейшей сдачи в аренду) теряет привлекательность из-за роста расходов и развития новых сегментов.
Несмотря на общий спад рынка недвижимости, продолжающийся в Украине уже пятый год, инвестирование в квадратные метры все еще остается относительно стабильным и безопасным путем капиталовложений. Согласно данным портала OLX, 54% украинцев планируют покупку недвижимости в 2026 году или в течение следующих пяти лет. Еще 23% планируют покупку жилья прямо сейчас, чтобы опередить рост цен.

Равномерно восстанавливается и строительная отрасль. Госстат отчитывается, что в прошлом году в Украине введено в эксплуатацию 117,6 тыс. единиц жилья — частных домов и квартир в многоквартирных домах. Если сравнивать с докризисным 2019 годом, то показатель 2025 только на 6,5% ниже и на 22% выше «ководный» 2020-й.

Недвижимость как инвестиционный актив

Опыт реализации жилых комплексов в центральных районах столицы показывает, что около 30% покупателей рассматривают недвижимость как инвестиционный актив. Этот показатель репрезентативный для всего киевского рынка.

Особым спросом в разрезе таких продаж пользуются однокомнатные квартиры — функциональные, небольшие, с эргономичными и гибкими планировками. Именно такие квартиры интересуют «пакетных инвесторов» — покупающих сразу несколько объектов недвижимости в одном жилом комплексе. Обычно это люди с высокими доходами (средний капитал — $100+ тыс.)

Родители покупают квартиры «на вырост» для своих детей

Другая тенденция, которую мы заметили в течение года, это так называемые квартиры «на вырост»: когда родители покупают жилье для своего несовершеннолетнего ребенка, который в будущем станет владельцем дома. Пока сын или дочь еще учатся в школе, это ценный недвижимый актив. На этапе строительства родители покупали его по одной цене; когда объект будет достроен и сдан в эксплуатацию, а ребенок подрастет, его стоимость будет значительно дороже. Я знаю случаи, когда родители покупали квартиру в ЖК для себя, а затем и для своих детей, чтобы жить рядом.

Перепродажа и доходность недвижимости: до 40% эффективности.

Инвесторы выбирают разные модели заработка. Перепродажа все еще остается одним из самых действенных путей. Доходность в этом случае может составлять до 40%. Важная особенность здесь состоит в том, чтобы продать жилье, когда уже получен сертификат, но еще не получены права собственности — этот период обычно может занять до трех месяцев.

Есть инвесторы, придерживающиеся тактики «перепарковки» активов. Они покупают недвижимость на этапе строительства в одной из секций жилищного комплекса и ждут, когда ее достроят. Цена в течение этого времени, конечно, растет. Когда секция уже вводится в эксплуатацию, быстро продают квартиру и покупают в новой секции этого же объекта, которая только на старте. Поэтому девелоперы называют это «перепарковкой» активов в пределах одного проекта.

Новый тренд: приобретение паркоместа отдельно от квартиры

В последнее время застройщики также внедряют возможность приобретения паркоместа отдельно от квартиры. Эта модель давно работает в Европе и теперь находит своих поклонников в Киеве. Ранее паркоместа в жилом комплексе продавались только для владельцев недвижимости. Для девелопера такой подход выгоден, потому что расширяется вариативность покупателей (добавляются жильцы соседних домов или работающие рядом), а затраты на строительство паркинга «отбиваются» быстрее. Для клиента паркинг становится инвестиционным активом, который можно перепродать или сдавать в аренду.

Приобретение жилья на этапе «котлована»

Потенциал приобретения на этапе «котлована» частично сохраняется даже сейчас. Но неотъемлемо зависит от специфики проекта, темпов строительства и репутации застройщика, судьбы других его проектов. Мы заметили, что люди готовы вкладываться «на котлованы» тогда, когда они уже инвесторы — так уровень доверия к застройщику наибольший. Вместе с тем котлован — это массовый подход, в основе которого заложена простая логика: купить дешевле и продать подороже. В настоящее время инвестиции становятся более профессиональными, где больше математики и меньше спекуляции. Поэтому роль массового инвестора снижается.

Купить и сдавать в аренду: модель постепенно теряет позиции

Модель buy and rent (купить квартиру, сделать там ремонт и сдавать в аренду), распространенная до 2022 года, также постепенно теряет позиции.

Во-первых, из-за инфляции и роста цен почти на всю себестоимость ремонта выросла многократно. Пользуются спросом квартиры с ремонтом от застройщика, однако такую опцию предлагают в среднем не больше 5% девелоперов в Киеве.

Во-вторых, в Украине все больше развивается сегмент доходных домов, апарткомплексов и других объектов такого направления. Здесь средняя доходность может составить около 20% годовых в долларах.

Также этому сегменту присуща опция управления: если владелец находится за границей, сервисная служба берет на себя обслуживание жилья под ключ — от поиска арендаторов до уборки и устранения неисправностей.

Относительно географического разреза, мы можем говорить об инвестиционной привлекательности крупных городов, где рынок развивается — прежде всего Киев (плюс область) и Львов. Небольшие города в относительно безопасных регионах — Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск и другие интересны преимущественно для конечного потребителя, а не инвестора.

Какие ключевые факторы сегодня определяют инвестиционную ликвидность квартиры в новостройке?

На первых позициях репутационный капитал девелопера, темпы строительства, выполнение обязательств перед инвесторами. Маст хэв — решения, укрытия или бомбоубежища, дополнительные источники электропитания (генераторы, солнечные панели и т. п.). Даже площадь квартиры уже не имеет решающего значения: инвестор не интересуется большой квадратурой, инвестор интересуется быстротой и качеством строительства проекта.

Что касается класса жилищного комплекса, который предпочитают инвесторы, то отмечу, что это понятие довольно переменное, а границы условные. Сейчас большой процент комфорта-класса пытается дотягивать по качеству до уровня бизнеса, а эконом пытается дотянуться до комфорта. Потому что меняются ценности и приоритеты у людей: не так уж важна высота потолка в твоей квартире, как концепция ЖК, его инфраструктурно-сервисное наполнение, комьюнити, локация.

В заключение несколько советов для тех, кто решил инвестировать в жилую недвижимость на первичном рынке.

Обращайте внимание на проект и локацию. Преимуществом будет если жилой комплекс, в который вы решили инвестировать, имеет коммерческое и сервисное наполнение, развитую внутреннюю территорию и выгодную локацию, расположенный вблизи транспортных развязок. Чем больше опций в доме (сервисная компания, закрытая территория, охрана, паркинг и т. п.) — тем более ликвидным будет актив.

Внимательно выбирайте застройщика. Придется много гуглить или воспользоваться искусственным интеллектом. Обращайте внимание на темпы строительства, другие его проекты, наличие скандалов, отзывы инвесторов и жильцов. Если у девелопера есть аккредитация в банках, является членом профильных союзов, ассоциаций, федераций и клубов — это плюс.

Изучайте документацию. У застройщика должен быть полный пакет юридически разрешительных документов: лицензии, разрешение на строительство, соответствующее целевое назначение земельного участка, выданные градостроительные условия, сертификаты и т. д. И не забывайте задавать как можно больше вопросов девелоперу обо всем, что касается документации.

Рассчитывайте доходность. Она рассчитывается как отношение чистого годового дохода к общим инвестициям, умноженное на 100%. Чистый доход — это аренда минус расхода (ремонт, налоги, простой), а инвестиции включают цену квартиры, ремонт и оформление.

И финальная максима: сначала думать и считать, потом инвестировать.

Новости по теме
