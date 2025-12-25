Квартира под елку: сколько можно сэкономить на новогодних акциях застройщиков

Декабрь традиционно считается «высоким сезоном» на рынке жилой недвижимости. Как отметили в компании Sensar Development , «в период новогодних праздников продажи обычно растут. Многие хотят реализовать давнюю мечту и войти в новый год с новым жильем или инвестицией». Многие потенциальные покупатели «охотятся» на скидки, ведь многие застройщики проводят предпраздничные акции. «Минфин» собрал акционные предложения от застройщиков и выяснил, сколько реально сэкономить, покупая новое жилье «под елку».

Скидки на квартиры, кладовые и паркинги за полцены

Декабрь для рынка первичной недвижимости — традиционный период «специальных условий» и скидок, говорит Елена Рыжова, коммерческий директор компании «Интергал-Буд».

"Речь не только о скидках на квадратные метры, но и о комплексной экономии: фиксации цены, специальных условиях на рассрочку и бонусах при покупке вспомогательных помещений. Экономия на покупке квартир, паркомест, кладовых или коммерческих помещений может достигать от нескольких тысяч долларов на небольших объектах до десяти тысяч на просторных апартаментах класса «бизнес» или «премиум», — уточняет Рыжова.

Что же предлагают застройщики?

В компании Sensar Development рассказали, что, например, новогоднее предложение по их новостройкам таково: THE FIVE — скидка 100 долл. на квадратный метр, и Smart City — от 1 000 долл. за квадратный метр.

На профильных площадках апартаменты в ужгородском THE FIVE предлагаются по цене от 131 тыс. гривен за квадратный метр (т.е. 3 100 долл.). Со скидкой ценник составит не более 3 тыс., а экономия на самой маленькой «однушке» площадью 22 квадрата — 2,2 тыс. долл.

Отметим, что THE FIVE Hotel позиционируется, как инвестиционный проект с сервисом уровня 5 звезд. Он строится по авторскому архитектурному проекту в центре Ужгорода.

Smart City от этого же застройщика строится в столице возле метро «Теремки» с собственным выездом на Одесскую трассу. Цены здесь, по данным dom.ria, стартуют от 1 070 долларов за квадрат, но такая стоимость — только для двухкомнатных и трехкомнатных квартир (площадь — от 56,09−80,36 квадратов). То есть на таком жилье, учитывая скидки, можно сэкономить более 5−8 тыс. долл.

Ценник на «однушки» — от 1 120 долл. за квадрат, а со скидкой — от 1 000 долл., что позволяет сэкономить на квартире площадью 35,29 квадратных метра свыше 4,3 тыс. долл.

Как рассказала «Минфину» Елена Рыжова, в компании «Интергал-Буд» при покупке квартиры с полной оплатой действуют праздничные условия — до минус 5% ценника, а для военных, правоохранителей и медиков действует дополнительная скидка 2% (т.е. в целом — минус 7%).

«К примеру, если покупать квартиру класса комфорт площадью около 45 квадратных метров можно сэкономить до 4−5 тыс. долл. А военные, медики и правоохранители благодаря дополнительной скидке 2% могут сохранить около 1−2 тыс. долл. В сегменте бизнес- и премиум-класса экономия более ощутима, особенно если речь идет о покупке при 100% оплате или под рассрочку.

Так, при разнице в цене за квадрат между полной оплатой и рассрочкой в размере 100−200 долл., покупатель квартиры площадью около 100−140 квадратов может сэкономить до 15−25 тыс. долл. Также для покупателей, рассматривающих одновременную покупку квартиры и паркинга, или квартиры и кладовой, некоторые застройщики предлагают специальные условия: скидки 20−30% и даже 50% на паркоместо или кладовую, что дает дополнительную экономию в размере 2−5 тыс. долл.", — говорит Рыжова.

До конца декабря в ЖК «Сырецкие сады» от этого застройщика предлагают «квартиру месяца», расположенную на 10 этаже. Это жилье площадью 45 квадратов предлагается за 59,5 тыс. долл. при полной оплате.

В ЖК «Причал 8» предлагается несколько последних квартир со скидками от 5%. В ЖК «Нивки-Парк» также продаются две последние квартиры (эти новостройки уже сданы и заселены).

В ЖК Sky Avenue и «Озерный Гай Гатное» действует такая акция — при покупке 2−3-комнатной квартиры и кладовой — минус 50% на кладовую. Такая же акция действует в ЖК на Половецкой, жилье в котором можно купить по программе «єОселя».

KAN предлагает скидки до 26% в ЖК Respublika. Стоимость квадратного метра в этом комплексе стартует примерно от 1,7 тыс. долл., так что экономия теоретически может быть значительной. Однако не исключено, что такие большие скидки действуют не на все квартиры. Застройщик предоставляет дополнительную информацию по индивидуальным запросам.

В ЖК Chalet (застройщик — Standard Development) до 30 декабря этого года можно оплатить 50% за квартиру сразу, а остальное — после завершения строительства (стоимость — от 1 350 долл. за квадрат).

В ЖК 31 (застройщик — «Ковальская») на Позняках при уплате первого взноса 30% до конца декабря можно оформить рассрочку под 0% годовых. А при оплате 100% действует скидка 5%.

В ЖК «Метрополис» (DIM Group) предлагают квартиры по акционной цене 56,4 тыс. долл. В квартире — комната площадью 16,6 квадратов, почти 11-метровая кухня, прихожая 3,5 квадратных метра.

В жилом комплексе «Феофания City» (KSM Group) предлагают квартиры со скидками до 13%.

В доме № 1 этого ЖК можно купить квартиру со скидкой 12% (смарт — от 1,3 млн гривен, однокомнатная — от 1,9 млн). Также доступна рассрочка с первым взносом от 50%.

В доме № 7 скидки на квартиры — от 2% до 13%, а место в паркинге предлагают со скидкой 15% в рассрочку при оплате 50% стоимости сразу.

В ЖК «Оранжерея» до конца декабря однокомнатные квартиры можно купить со скидкой 1%, 2-х комнатные — 2%, трехкомнатные — 3%. На смарт-квартиры скидок нет.

В ЖК «Авеню» скидка за квартиры в доме № 5 — от 3% до 11%. К примеру, однокомнатную можно приобрести по цене от 50 044 гривен за квадрат. Впрочем, скидки на жилье в этом ЖК действовали и раньше. По факту в декабре дисконт увеличился всего на 1%.

В ЖК StarCity от BudCapital с 15 по 31 декабря покупателям предлагают выбрать шоколадку с «тайной» дополнительной скидкой от 1% до 10%, которая суммируется со скидками «для всех» — 10% при оплате 100%, 5% — при оплате 50% (не распространяется на однокомнатные квартиры). А при первом взносе 30% покупатель получит только «скидку из шоколадки».

Нюансы жилых «распродаж»

В целом, как видим, акции застройщиков преимущественно стандартные (за исключением разве что акции с шоколадками) — скидки на покупку квартир и паркингов, но, чтобы получить более или менее весомый дисконт, обычно нужно внести значительный первый взнос за жилье.

К тому же следует учитывать, что многие застройщики предлагают разные «акции» и без привязки к Новому году. Речь идет как о скидках «для всех» (например, в «Киевгорстрое», еще осенью в большинстве новостроек предлагали минус 5%), так и об индивидуальных скидках. «Учитывая непростую ситуацию на первичке, многие компании готовы сбрасывать цену под индивидуального клиента. Такие скидки отдельно нигде не рекламируются, они делаются непосредственно в отделах продаж», — говорит киевский риелтор Ирина Луханина.

Специальные предложения «под елку» — это своего рода маркетинговый ход, чтобы активизировать продажи к концу года. Но во многих случаях, особенно если речь идет о еще не введенных в эксплуатацию домах, покупатели действительно могут сэкономить на самой квартире, или же на кладовых, на паркоместах.

Впрочем, в таком случае следует учитывать еще и риски, связанные с соблюдением сроков строительства, которые многие застройщики сейчас нарушают.

«За последний год поведение покупателей сильно изменилось. Люди считают деньги, сравнивают предложения застройщиков, но выбирают не столько скидку, сколько репутацию компании-продавца, локацию и качество жилья. Импульсных покупок сейчас практически нет. Застройщики сейчас тоже действуют осторожно. Массового демпинга на рынке нет, так что большие скидки воспринимаются покупателями, как признак рискованности объекта.

Поэтому, вместо больших распродаж, мы видим преимущественно точечные акции, индивидуальные условия и акцент на рассрочку, фиксацию цены или гибкость платежей. Так что новогодние акции — это не попытка застройщиков оживить рынок любой ценой, а, скорее, инструмент переговоров с конкретным покупателем", — подытожила Луханина.