Как у украинцев воруют землю и что делать, чтобы защитить свой надел

Что происходит с правом собственности на землю, и на какие нюансы обратить внимание владельцам земли, чтобы не остаться обманутыми, «Минфину» рассказала Анастасия Блинду, адвокат, партнер Attorneys at law «Leshchenko&partners».

Кража земли — нередкое явление. И если вопрос, как приобрести и реализовать свое право на землю, для граждан более или менее понятен, то как защитить свое право на землю — остается острым. Об этом и поговорим ниже.

Как формируют и регистрируют земельные участки

Начнем с того, что для надлежащей защиты своего права собственности на земельный участок он должен быть оформлен, согласно закону. В противном случае, другие лица могут воспользоваться таким «неопределенным» статусом земли и совершить с ней противоправные действия. Надлежащее оформление права собственности на землю увеличивает шансы и облегчает такую защиту.

Чтобы земельный участок стал объектом гражданских прав, его нужно сформировать и зарегистрировать на него права, в установленном законом порядке.

Формирование земельного участка состоит в определении земельного участка, как объекта гражданских прав. Формирование земельного участка предполагает определение его площади, границ и внесения информации о нем в Государственный земельный кадастр.

Формирование земельных участков осуществляется:

в порядке отвода земельных участков из земель государственной и коммунальной собственности;

путем разделения или объединения ранее сформированных земельных участков;

путем определения границ земельных участков государственной или коммунальной собственности по проектам землеустройства;

путём инвентаризации земель;

по проектам землеустройства по организации территории земельных долей (паев);

по утвержденным комплексным планам пространственного развития территории территориальных общин, генеральным планам населенных пунктов, детальным планам территории.

Сформированные земельные участки подлежат государственной регистрации в Государственном земельном кадастре. Земельный участок считается сформированным с момента присвоения ему кадастрового номера.

Последним этапом регистрации права на земельный участок является внесение сведений о праве собственности в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Что делать наследникам

Несколько более сложными являются случаи, когда люди владеют и пользуются земельными участками, но право собственности на них не привели в порядок. Один из примеров — получение земли по наследству, когда люди не завершают всю процедуру наследования и не оформляют право на землю. Особенно это касается земель сельскохозяйственного назначения (паев).

Такие наследники могут оказаться в ситуации, когда их земли признают невостребованным паем и передадут другим лицам для пользования (например, в аренду). В данном случае, такие арендаторы будут незаконно пользоваться чужим земельным участком, а владельцам придется защищать свои права и возвращать землю себе.

Владельцам таких земельных участков также не следует забывать о положении Закона «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)». Статья 13 настоящего Закона определяет, что неистребованной является земельная доля (пай), на которую не получен документ, удостоверяющий право на нее, или земельная доля (пай), право на которую удостоверено, в соответствии с законодательством, но которая не была выделена в натуре (на местности).

Если до 1 января 2028 года собственник неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается таким, который отказался от получения земельного участка.

Такая неистребованная земельная доля (пай) после формирования ее в земельный участок на основании решения суда передается в коммунальную собственность территориальной общины, на территории которой она расположена, в порядке признания имущества бесхозяйным.

Поэтому советуем таким владельцам не затягивать с надлежащим оформлением права собственности на такие земельные участки, ведь и процедура формирования таких земельных участков и их регистрация является длительной.

Распространены и случаи, когда наследодатель начал приватизацию своего участка, но при жизни не успел ее завершить. Следовательно, наследники оказываются в ситуации, когда органы местного самоуправления отказывают в завершении процедуры приватизации. В таком случае, наследники имеют право обращаться в суд с иском о признании права на завершение приватизации и получении государственного акта о праве собственности на землю на имя наследника. Позитивное решение суда позволит закончить приватизацию и получить свидетельство о праве на наследство для регистрации права собственности на такой земельный участок.

Опасные ситуации и что с этим делать

Потенциально рисковая ситуация, когда два разных человека владеют земельными участками, которые частично накладываются друг на друга. Иными словами, это случаи, когда один земельный участок по факту существует в пределах другого.

В таком случае, человеку, у которого земельный участок не сформирован (ему не присвоен кадастровый номер и он не зарегистрирован в установленном законом порядке), придется защищать свое право собственности. Проще всего — урегулировать этот вопрос в досудебном порядке за счет уменьшения размеров земельного участка соседа, иначе, придется обращаться с исковым заявлением в суд.

Другим примером завладения земельными участками людей является их разделение на два или более участков, или объединение чужого земельного участка с другим. В таких случаях, участкам присваиваются другие кадастровые номера (по факту формируются другие земельные участки), право на них регистрируются за другими людьми, а у законных владельцев права «исчезают» из реестров. Такие действия могут происходить даже с подделкой правоустанавливающих документов на земельные участки.

Однако и в таких случаях законным владельцам земельных участков нужно и даже необходимо защищать свои права на землю, ведь разделение, объединение земельных участков не лишает права на защиту от таких недобросовестных и возможно даже уголовных действий (в случае подделки документов на землю).

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Как уменьшить риски потери земли

Всем владельцам земельных участков нужно надлежащим образом оформить право собственности и зарегистрировать его, в соответствии с требованиями действующего законодательства, и не затягивать эту процедуру с тем, чтобы уменьшить риски завладения их землей. Поскольку, имея соответствующие документы на землю на руках, легче защищать свои права.

Владельцам зарегистрированных земельных участков следует воспользоваться важным инструментом защиты своих прав. Так, собственники недвижимого имущества могут подать в государственный регистратор заявление о запрете совершения с ним регистрационных действий.

В таком случае, если кто-то обратится к государственному регистратору с тем, чтобы зарегистрировать право собственности на такое имущество, — проведение регистрационных действий будет остановлено.