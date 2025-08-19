Ипотека‑2025: что предлагают банки

Несмотря на полномасштабную войну, стремительную инфляцию и экономическую неопределенность, тема ипотеки в Украине остается более чем актуальной. Интерес к покупке жилья сохраняется, особенно в относительно безопасных регионах и пригородах, где спрос на энергоэффективное и современное жилье не снижается. Банки готовы реагировать на этот спрос, предлагая как государственные, так и коммерческие программы с различными условиями и ставками.

«єОселя» — ключевой драйвер рынка

Государственная программа «єОселя» остается основным двигателем ипотечного рынка Украины в 2025 году: на нее приходится около 95% всех новых кредитов. И это неудивительно. Программа была запущена еще в октябре 2022 года, как инструмент поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и за это время стала почти единственным реальным способом получить доступную ипотеку во время войны.

С начала ее работы более 17 451 украинских семей получили кредиты на общую сумму 28,8 млрд грн, а только в 2025 году — уже 2 611 семей на 4,8 млрд грн. Это не только свидетельствует об актуальности программы, но и о том, что украинцы, несмотря на сложную экономическую ситуацию, готовы инвестировать в жилье и будущее своих семей.

Условия «єОселі» остаются максимально привлекательными:

3% годовых — для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, медиков, педагогов, ученых и их семей;

7% годовых — для молодых семей, внутренне перемещенных лиц и граждан, у которых нет собственного жилья.

Кредиты по программе выдаются в основном на первичное жилье, включая квартиры на стадии строительства. Это поддерживает как рынок девелоперов, так и смежные отрасли, создавая рабочие места и стимулируя экономику.

В «єОселі» участвуют 10 банков: 4 государственных и 6 коммерческих. При этом на государственные банки приходится 93% выданных кредитов, ведь у них самая большая сеть, они финансово состоятельные и вызывают доверие у населения. Коммерческие банки, хотя и привлечены к программе, выдают гораздо меньше льготных займов.

Таким образом, «єОселя» выполняет сразу две ключевые функции: помогает украинцам получить доступное жилье и одновременно служит локомотивом для развития всего рынка ипотеки, который без государственной поддержки пока не демонстрирует массового восстановления.

Ипотечные программы коммерческих банков

Хотя «єОселя» покрывает подавляющее большинство новых ипотек, она доступна далеко не всем. Участниками могут быть только отдельные категории граждан — военные, медики, педагоги, ученые и те, у кого нет собственного жилья. Для других украинцев, которые хотят купить жилье, остается сегмент коммерческой ипотеки, который в 2025 году продолжает восстанавливаться, хотя и медленными темпами.

По состоянию на середину года новые ипотечные кредиты предоставляют только 11 из 60 банков — это примерно 18% банковского сектора. Общий объем выданных кредитов превысил 35 млрд грн, но доля ипотеки в кредитном портфеле банков до сих пор составляет лишь 3%. Ипотеку в настоящее время выплачивают около 36 тысяч семей, что составляет лишь 0,4% украинских домохозяйств.

Коммерческие банки ориентируются на клиентов со стабильным доходом и прозрачной финансовой историей. Займы им предоставляются под рыночные ставки, которые значительно выше льготных. В 2025 году средняя ставка по таким кредитам колеблется от 14% до 20% годовых, в зависимости от банка, срока и программы. Часто банки применяют смешанную модель ставок: первые 1−2 года фиксированная, а затем — плавающая, привязанная к индикативной ставке UIRD, плюс надбавка. Но при этом банки предлагают:

более гибкие условия в отношении типа жилья (можно покупать квартиры на вторичном рынке, частные дома, коттеджи);

возможность выбирать срок кредитования — от 5 до 20−25 лет;

варианты досрочного погашения без штрафов или с минимальными комиссиями;

упрощенную подачу заявки через онлайн-сервисы и более быстрое рассмотрение документов.

Еще одна тенденция — смещение спроса на первичный рынок и ипотеку под имущественные права, особенно в крупных городах и пригородах. В 2025 году доля таких кредитов достигла 17%, что более чем в три раза превышает показатели 2024 года. Это объясняется желанием клиентов покупать новое жилье и доверием к проверенным застройщикам, с которыми банки сотрудничают в рамках партнерских программ.

Таким образом, коммерческая ипотека в 2025 году — это выбор для тех, кто не подпадает под «єОселю», но стремится к собственному жилью и готов работать с рыночными ставками. Этот сегмент остается нишевым, однако банки, работающие в нем, предлагают вполне реалистичные варианты для финансово стабильных заемщиков, которым нужно решить вопрос с жильем.

Программа ипотеки от ПРАВЭКС БАНК

ПРАВЭКС БАНК — один из немногих иностранных банков, которые в 2025 году активно предлагают ипотечное кредитование. Его программа рассчитана на украинцев, которые не могут воспользоваться «єОселею», но имеют стабильный официальный доход и готовы внести существенный первый взнос. Банк делает акцент на прозрачность условий и предсказуемость финансовой нагрузки.

Ипотека від ПРАВЭКС БАНК предоставляется на покупку как квартир, так и частных домов, исключительно на вторичном рынке. Первые два года заемщик платит фиксированную ставку, что позволяет стабильно планировать бюджет в период самой большой нагрузки, после чего ставка переходит в плавающую модель, привязанную к индикативной ставке UIRD.

Ключевые параметры ипотеки:

Ставка — от 14,49% годовых (эффективная 19,11%), первые 2 года фиксированная, далее — плавающая UIRD+4%;

Первый взнос — минимум 30% стоимости жилья;

Срок кредита — 5−20 лет;

Дополнительные расходы: одноразовая комиссия — 0,99% от суммы, страхование жизни — 0,5%, страхование залогового имущества — 0,3%.

Среди преимуществ программы — фиксированная ставка на первые два года, быстрая процедура рассмотрения заявки, а также надежность банка, который входит в международную финансовую группу Intesa Sanpaolo. Это гарантирует высокие стандарты обслуживания, доступ к проверенным финансовым инструментам и уверенность в стабильности партнера на долгосрочном горизонте.

Вывод

Ипотека в 2025 году остается реальным инструментом для тех, кто стремится к собственному жилью, несмотря на сложные экономические условия. Государственная «єОселя» покрывает большинство потребностей украинцев со льготными ставками, а для тех, кто не соответствует ее требованиям, рынок предлагает коммерческие варианты. Правэкс Банк выделяется среди них прозрачными условиями, фиксированной ставкой на старте и отсутствием скрытых комиссий, что делает его предложение одним из самых интересных на рынке коммерческой ипотеки.