7 апреля 2026, 17:07 Читати українською

Финмониторинг руками риелторов: шаг к прозрачности или угроза безопасности частных данных?

Последние инициативы Министерства финансов Украины по усилению роли риелторов в системе финансового мониторинга вызвали оживленную дискуссию в экспертной среде. Речь идет об обязательствах агентов по недвижимости собирать и передавать Госфинмониторингу информацию об участниках сделок и подозрительных финансовых операциях. Однако реализация этой инициативы в текущих правовых реалиях содержит ряд критических противоречий, которые могут привести к дестабилизации рынка и нарушению прав граждан. Об этом рассказал руководитель оценочной компании «Дельта-Консалтинг», член Всеукраинской ассоциации специалистов оценки Роман Рябов.

Правовой парадокс: статус «субъекта» без профессионального статуса

Наибольшей системной проблемой является отсутствие закона о риелторской деятельности. На сегодняшний день:

Профессия не лицензируется: Риелтором может стать любое лицо без соответствующего образования, сертификации или прохождения экзаменов.

Отсутствие входного барьера: Для начала работы достаточно распечатать визитки, что делает этот рынок наиболее нерегулируемым среди всех субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ).

Уложение функций государственного надзора на лиц, чей статус юридически не определен, создает прецедент, где государство делегирует властные полномочия «теневому» сектору.

Дублирование функций и чрезмерный бюрократизм

В настоящее время рынок недвижимости уже находится под тройным контролем:

Нотариусы: Проверяют законность сделки, наличие обременений, уплату налогов и отчитываются в Госфинмониторинг.

Банки: производят жесткую проверку происхождения средств при проведении расчетов.

Оценщики: Фиксируют рыночную стоимость объекта в специализированных реестрах.

Добавление риелтора к этой цепи не создает новой стоимости для безопасности государства, но значительно тяготит процесс для клиента. Это выглядит как «контроль над контроллерами», что лишь порождает излишнюю бумажную волокиту.

Безопасность данных и риски для владельцев

Требование к риелторам собирать личную финансовую информацию (источники доходов, состояние, паспортные данные) в условиях отсутствия должного контроля над самими риелторами несет прямую угрозу:

Отсутствие стандартов хранения: В отличие от банков или нотариусов, у частных риелторов и небольших агентств нет защищенных серверов, специализированного ПО (вроде КЗЗИ) или штата офицеров безопасности.

Риск утечки информации: Массивы данных о финансовом состоянии покупателей и продавцов являются «золотой жилой» для злоумышленников. Существует реальная опасность, что информация о наличии крупных сумм наличных или перечень дорогой недвижимости может попасть в криминальные структуры через недобросовестных посредников.

Проблема ответственности: Если нотариус отвечает за ошибки своим имуществом и лицензией, ответственность риелтора за разглашение конфиденциальной информации остается размытой. Без законодательного определения профессиональной ответственности механизм защиты прав потребителя практически отсутствует.

Следует упомянуть, что внедрение таких обязанностей для риелторов без изменения их правового статуса создает риски нарушения следующих законодательных актов:

1. Нарушение Конституционных прав граждан

Статья 32 Конституции Украины: Прямо запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом в интересах национальной безопасности.

Проблема: Поскольку статус риелтора четко не определен законом, правомерность передачи ему персональных данных для дальнейшего мониторинга сомнительна с точки зрения вмешательства в личную жизнь.

2. Защита персональных данных (Закон № 2297-VI)

Статья 7 и 8: Субъект персональных данных имеет право защитить свои данные от незаконной обработки и случайной потери.

Проблема: Риелторы (если они не крупные компании с отделами IT-безопасности) не могут обеспечить техническую защиту информации, предусмотренную Типовым порядком обработки персональных данных. Это создает угрозу безопасности данных, за что предусмотрена ответственность.

3. Уголовная ответственность за утечку информации

Если риелтор получит доступ к финансовым данным и они пойдут дальше, он или его агентство могут попасть под действие таких статей Уголовного кодекса Украины:

Статья 182 УКУ (Нарушение неприкосновенности частной жизни): Незаконный сбор, хранение или распространение конфиденциальной информации. Наказывается штрафом, исправительными работами или ограничением свободы.

Статья 361−2 УКУ: Незаконная продажа или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах или автоматизированных системах.
Риск: Любая база данных клиентов в ноутбуке риелтора становится объектом этого преступления при взломе или продаже базы.

4. Вопросы финмониторинга (Закон № 361-IX)

Риелторы уже являются субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ), однако:

Статья 8 Обязывает СПФМ осуществлять надлежащую проверку клиента.
Проблема: Без доступа к государственным реестрам (имеющим нотариусы) риелтор вынужден требовать бумажные справки, что создает риск коррупции и подделки документов.

Статья 18 Определяет ответственность за невыполнение требований финмониторинга. Штрафы для СПФМ могут добиваться огромных сумм (до 10% годового дохода), что просто заставит частных риелторов уйти в «тень», чтобы вообще не фигурировать в отчетах.

Последствия для рынка: отток в «тень»

Вместо ожидаемого «отбеливания» рынка такие меры могут спровоцировать обратный эффект:

  1. Избегание услуг профессионалов: Клиенты, желая сохранить конфиденциальность, будут чаще отказываться от услуг официальных агентств в пользу частных договоренностей.
  2. Дополнительное психологическое и административное давление может заставить инвесторов отложить покупку недвижимости.
  3. Формализация отчетности: Риелторы, не имея ресурсов для реальной проверки, будут представлять формальные или пустые отчеты, что нивелирует самую суть финансового мониторинга.

Государственная политика в области контроля за оборотом недвижимости должна быть последовательной. Наделение риелторов функциями финансовых разведчиков без предварительного введения лицензирования, экзаменов и четкой юридической ответственности является преждевременным и опасным шагом.

Первоочередной задачей должно быть принятие профильного закона о риелторской деятельности, который определит, кто имеет право работать на рынке и какую ответственность он несет перед законом и клиентом. Без этого финмониторинг в исполнении риелторов будет оставаться источником коррупционных рисков и угрозой для частной собственности украинцев.

Автор:

Руководитель Оценочной компании "Дельта-Консалтинг", член Всеукраинской ассоциации специалистов оценки Рябов Роман
