Как подготовить многоквартирный дом к отключениям электроэнергии

Использование альтернативных источников энергии и их элементов, например, солнечных электростанций, для нужд многоквартирных жилых домов приобретает популярность. Многие проекты находятся на стадии реализации. Как именно можно защититься от возможных блекаутов, в колонке для ЭП рассказал глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин.

Удорожание электроэнергии и появление действенных программ поддержки привели к популярности альтернативных источников. Программы позволили снизить период окупаемости таких проектов до приемлемого уровня. К тому же в условиях риска длительных отключений ОСМД активно ищут способы обеспечить автономность своих домов.

Одно из эффективных решений — установка гибридных солнечных систем, которые позволяют более эффективно, по сравнению с генераторами, обеспечивать электричеством и на протяжении осенне-зимнего периода, когда инсоляции недостаточно.

Ниже — об опыте ОСМД «Художник», 16-этажного дома с плоской крышей в Киеве, который демонстрирует комплексный подход к модернизации системы энергоснабжения для достижения автономности и уменьшения затрат на электричество.

Установка резервного питания и гибридного инвертора

Один из важных шагов на пути к автономности дома — установка системы резервного питания и гибридного инвертора. В ОСМД «Художник» такая система обеспечивает надежность электроснабжения даже при отключениях.

Три инвертора мощностью 10 кВт каждый объединены в трехфазную систему, что позволяет поддерживать стабильную работу освещения, интернета, теплопункта и критического оборудования. Кроме того, аккумуляторная емкость 38,5 кВт-ч позволяет зданию функционировать автономно до 1,5 суток на самые критические нужды (аварийное освещение и тепловой пункт) после отключения электроснабжения.

Инверторы заряжают либо от солнечных панелей, либо от общей сети, если солнца недостаточно. К аккумуляторам подключены освещение и насосы на постоянной основе. Такое решение крайне важно для бесперебойного доступа к электроэнергии в случае аварийных отключений, которые встречаются довольно часто.

Гибридный инвертор автоматически переключает дом на резервное питание при исчезновении основного источника электроэнергии. При выборе оборудования важно подбирать инверторы и аккумуляторы, которые позволяют дальнейшее наращивание мощности (возможность параллельной работы). Это позволит постепенно увеличивать мощность и подключать к станции дополнительных потребителей.

Установка солнечных панелей мощностью 31 кВт в доме «Художник» помогла полностью перейти на собственное поколение для освещения в подъездах, работу систем безопасности, интернет-сети и других систем. Это снизило потребление электроэнергии из сети и автоматически снизило коммунальные платежи жильцов.

Солнечные панели обеспечивают все основные общедомовые нужды. Летом это позволяет снизить потребление сети до нуля (без учета лифтов). Таким образом, солнечная генерация снижает зависимость дома от энергосети, что важно в условиях частых перебоев в электроснабжении.

Чтобы сделать внедрение солнечных систем в домах ОСМД более доступным и быстрым, нужно создать стандартизированные решения для их подключения. Это предполагает разработку схем подключения солнечных станций к внутренней сети дома, подключение ключевых потребителей (лифтов, насосов) и интеграцию с системами горячего водоснабжения, включая тепловые насосы.

Резервное питание для систем отопления и горячего водоснабжения

Установка резервного питания для индивидуального теплового пункта (ИТП) в доме «Художник» является важным элементом стабильной работы систем отопления и горячего водоснабжения. При отключении электроэнергии эта система способна автономно поддерживать подачу тепла и горячей воды до 1,5 суток.

Обеспечение отопления в отсутствие электричества позволяет поддерживать комфортную температуру в квартирах, снижает риск повреждения системы отопления от переохлаждения, предотвращает замерзание водопроводов и уменьшает потребность в экстренных мерах для обогрева помещений. Это повышает энергетическую стойкость дома, позволяя жильцам чувствовать себя комфортно и безопасно.

Инфраструктурные улучшения для жильцов

В доме предусмотрены зарядные станции, которые позволяют жильцам заряжать мобильные устройства даже при отключении. Кроме того, установлено аварийное освещение в подъезде, есть возможность подключения лифтов в экстренных ситуациях. Такие улучшения создают для жильцов дополнительный комфорт и безопасность.

Следующим шагом может стать внедрение системы нетбиллинга, которая позволит продавать лишнюю электроэнергию в сеть. Это создаст дополнительный источник дохода для ОСМД, который можно будет использовать для содержания дома или дальнейших инфраструктурных улучшений.

Аккумулировать излишки электроэнергии в доме может система горячего водоснабжения. При наличии емкостей достаточного объема она позволит максимально эффективно и дешево, по сравнению с аккумуляторными батареями, использовать излишки электрогенерации в пределах дома.

Учитывая низкую стоимость электрической энергии на рынке «на сутки вперед» в период максимальной солнечной генерации, по которой происходит выкуп излишков, а также юридическую неурегулированность вопроса, рекомендуется максимально использовать электроэнергию на собственные нужды дома или использовать потенциал накопителей для выдачи энергии в сеть в часы пик (летом).

Также следует автоматизировать подключение лифтов к резервному питанию для их бесперебойной работы во время отключений. Это повысит комфорт и безопасность жителей, особенно людей с ограниченной мобильностью и семей с детьми.

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В 2021 году эта система стоила 2,38 млн грн (проект был реализован накануне большой войны). Финансирование происходило по киевской городской программе «70 на 30» для ОСМД и ЖСК.