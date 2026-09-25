$100 в месяц: можно ли начать инвестировать с минимальной суммы и какими будут результаты

Вряд ли мы откроем для кого-то тайну, если скажем, что большинство людей, у которых нет накоплений, оказались в такой ситуации из-за низких доходов. В то же время на самом деле для того, чтобы начать инвестировать, достаточно и обычной зарплаты. В этой статье мы разберем, как обеспечить себе пассивный доход или накопить крупную сумму, если у вас нет значительного состояния, и на какую прибыль стоит рассчитывать.

Достаточно ли $100

Для начала давайте разберемся, стоит ли вообще начинать инвестировать с небольшой суммы. Предположим, вы можете ежемесячно откладывать $100. На какой результат можно рассчитывать в этом случае?

Если просто откладывать эти деньги «под матрас», то за год вы накопите $1 200, за 5 лет — $6 000, а за 10 лет — $12 000. Сумма небольшая, но будут ли стоить $12 000 через 10 лет столько же, как и сейчас? На самом деле, нет, ведь инфляция съедает покупательскую способность любой валюты, даже доллара. Поэтому через 10 лет, при среднегодовой инфляции доллара в 2%, реальная сумма накоплений превратится в $9 600.

В то же время в случае использования инвестиционных решений, ваши деньги будут работать вместо вас, а еще у них работает магия сложного процента. То есть ваши активы дорожают, или же по ним начисляются проценты, и при этом в следующем году они будут расти не только на отложенные средства, но и на уже полученную прибыль.

Давайте посмотрим, как это работает на практике. Представим, что на свои вложенные сбережения вы получаете 10% годовых в долларе. Для упрощения расчетов предположим, что они начисляются раз в год. При такой ситуации через 5 лет у вас будет $8 058, из которых $2 058 — именно рост средств за счет инвестиций.

Через 10 лет такой практики у вас на счету уже будет $21 037: из них $9 037 — полученные проценты от инвестиций. Таким образом, откладывая всего по $100 в месяц, через 10 лет у вас будет достаточная сумма, чтобы во многих регионах купить однокомнатную квартиру. Либо же только за полученные проценты купите б/у автомобиль в неплохом состоянии, либо оплатите обучение ребенку.

Но особенно важно, что со временем магия сложного процента ускоряется. Чем больше у вас накапливается средств, тем активнее они прирастают. Если вы будете продолжать откладывать по $100 в течение 15 лет и будете реинвестировать доходы, то получите уже $41 939. Из них почти $24 000 — прирост за счет работы инвестиции, то есть полностью без вашего участия! Как видите, он существенно превышает половину от общей суммы вложенных средств.

Возможно, кого-то из наших читателей такие расчеты вдохновят, но некоторых — и разочаруют. Мол, 15 лет откладываешь деньги, отказываешь себе в хотелках и в результате имеешь только «четыре жалкие пачки денег». Действительно, чуда здесь не случится, и уйти на раннюю пенсию эти накопления не позволят. Но положительный эффект инвестиций не будет ограничиваться только цифрами на счете.

Во-первых, даже относительно небольшие инвестиции усиливают чувство защищенности и покоя. Например, как продемонстрировали исследования «эффекта свободных денег», человек с ежемесячным доходом $1 500 и $10 000 сбережений будет чувствовать себя психологически более стабильным и счастливым, чем в условиях дохода $4 000, который ежемесячно тратится «под ноль».

Также совместное исследование Федрезерва США и нескольких частных банков продемонстрировало, что наличие финансового буфера напрямую способствует росту будущих доходов. Люди без сбережений вынуждены держаться за токсичную низкооплачиваемую работу, а те, у кого есть свободные деньги, легче рискуют и меняют место работы.

Иными словами, если, начиная с этого месяца, вы начнете инвестировать по $100, то вашей целью может быть не накопить $40 000 через 15 лет, а создать такие условия, чтобы за год вы уже откладывали по $200, а впоследствии — и по $1 000 в месяц. А привычка не тратить свои доходы у вас уже выработается.

«В долгосрочной перспективе дисциплина и постоянство часто имеют большее значение, чем один большой вклад. Это как с занятиями спортом: регулярные упражнения будут лучше работать, чем разовые, но высокоинтенсивные занятия», — отмечает Виктор Бойчук, коммерческий директор S1 REIT.

Где взять деньги, если нет денег

В Украине примерно у каждого третьего гражданина нет вообще никаких сбережений. Причины здесь очевидные — низкие доходы, которые едва позволяют сводить концы с концами, война и общая экономическая нестабильность.

В то же время, если мы взглянем на статистику крупнейшей экономики мира США, то она окажется примерно такой же. По исследованиям Федрезерва, у около 27% американцев вообще нет никаких сбережений. Также только 41% граждан этой страны способны самостоятельно покрыть экстренные расходы в размере $1 тыс. — остальным придется воспользоваться кредитной картой или занять деньги.

Для того, чтобы собрать деньги для инвестиций, эксперты обычно советуют откладывать 10−15% от ежемесячных доходов. При этом делать это следует сразу после получения средств. Те же, кто надеются инвестировать в конце месяца по принципу «что останется», обычно не откладывают ничего.

По оценкам Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 32,8 тыс. грн, а в Киеве — 47 тыс. грн. Исходя из этих данных, если ежемесячно инвестировать 10−15%, то большинство украинцев могут направлять на это указанные $100, или чуть меньше.

Какие возможности сейчас доступны рядовому украинцу?

Хотя $100 может казаться незначительной суммой, в Украине есть много предложений, в которые их можно пристроить.

Первый и самый очевидный вариант — ОВГЗ. Сейчас объем денег физлиц у этих ценных бумаг достигает почти 164 млрд грн, что примерно в 6 раз больше, чем до полномасштабного вторжения. Государственные облигации привлекают инвесторов в первую очередь более высокой, чем у депозитов, доходностью. На последнем аукционе Министерство финансов размещало гривневые бумаги с погашением через год под 15,7% годовых. От валютных облигаций правительство постепенно отказывается, но на вторичном рынке долларовые бумаги все еще можно купить с ориентировочной доходностью в 3,5%. Значительное преимущество облигаций — полное отсутствие налогообложения доходов. Как подобный вариант, можно рассматривать депозит: для многих он более удобный, но стоит быть готовым к более низкой, по сравнению с ОВГЗ, доходности.

В последнее время в Украине развивается рынок корпоративных облигаций. Доходность в гривне здесь зачастую превышает 20%. Однако не забывайте, что доход на них облагается налогом по полной ставке (18% НДФЛ + 5% ВС), а в случае неплатежеспособности компании государство не гарантирует возврата средств.

Для небольшой суммы классические инвестиции в недвижимость до недавнего времени были недоступны. Однако уже 5 лет существует удобная альтернатива — REIT-фонды (инвестиционные фонды недвижимости). Такие фонды аккумулируют средства розничных инвесторов и вкладывают их в крупные и профессионально управляемые доходные объекты недвижимости. Благодаря тому, что далее объекты сдают в аренду, инвесторам выплачивают дивиденды, а рост рыночной цены недвижимости напрямую сказывается на стоимости принадлежащих инвестору сертификатов.

В качестве примера, рассмотрим RЕІТ-фонд S1 Plaza Позняки. Он позволяет инвестировать в одноименный торговый центр рядом с метро в одном из самых густонаселенных районов Киева. Хотя TЦ еще строится, более 60% его торговых площадей уже забронированы арендаторами.

«REIT удобен для новичка тем, что даже с небольшой суммой позволяет получить доступ к крупной профессионально управляемой недвижимости и постепенно увеличивать свою долю в ней. К тому же украинские фонды недвижимости работают в форме институтов совместного инвестирования, деятельность которых регулируется законодательством и контролируется НКЦБФР», — отмечает Виктор Бойчук.

Планируемая доходность фонда составляет 10,4% в долларах. А для тех, кто только открывает для себя накопления, особенно важно, что начать инвестировать можно от 10 сертификатов, которые стоят всего 1 тыс. грн. Важно знать, что дивидендные доходы с RЕІТ-фондов облагаются налогом со льготой — 9% НДФЛ + 5% ВС. То есть немного лучше, чем доходы по депозиту.

Акции международных компаний долгое время были труднодоступны для частных инвесторов из-за ограничений перевода валюты за границу, которые НБУ ввел после начала полномасштабного вторжения. В то же время в прошлом месяце Нацбанк ослабил регулирование и разрешил покупку акций иностранных компаний, представленных на украинском фондовом рынке. Еще до полномасштабного вторжения ряд брокеров завели такие бумаги, поэтому сейчас за гривну можно купить, в частности, самые известные ETF и акции десятков известных американских корпораций.

В настоящее время ключевой индекс фондового рынка США S&P 500 демонстрирует хорошие темпы роста — с начала года прибавил 11,5%. Однако следует помнить, что это всегда рискованные инвестиции, гарантированной доходности здесь нет, а тенденция роста может смениться резким падением.

Еще более рискованными считаются инвестиции в криптовалюту. Хотя теоретически здесь можно умножить средства в разы. Поэтому на это направление можно направить незначительную часть портфеля, которую, в случае обвала, будет не жалко потерять.

Подводные камни инвестиций

Как отмечает Виктор Бойчук, самая распространенная ошибка инвесторов, которые начинают с небольших сумм, — ожидать значительного дохода уже в первые месяцы. «Посчитаем цифры. К примеру, 10% годовых от $100 — это всего $10 в год. Не так и много, жить на эти деньги, к сожалению, не удастся. На мой взгляд, на старте главная ценность заключается именно в формировании привычки, регулярном увеличении капитала и реинвестировании дохода», — объясняет он.

Также, по его мнению, распространенные ошибки — инвестировать нерегулярно, постоянно ждать «лучшего момента» или выбирать рискованный инструмент только по самому высокому проценту и красивым обещаниям, не понимая, какие активы стоят за этим и кто ими управляет. Поэтому, прежде чем выбрать актив, стоит больше о нем узнать.

Всегда нужно помнить и о диверсификации, проще говоря, «раскладывании яиц в разные корзины». Это не означает, что каждые $100 нужно сразу разделять между десятью инструментами. Портфель можно формировать постепенно: направить один ежемесячный вклад в фонд недвижимости, следующий — в другой класс активов, а со временем распределять деньги между несколькими фондами с разными объектами и стратегиями", — объясняет Виктор Бойчук.

Выражение «копейка гривну бережет» особенно актуально для инвестиций небольших сумм. Ведь комиссии банков за перевод средств, брокеров или блокчейн могут казаться незначительными, но съедать существенную долю доходов. Поэтому их следует проверить перед вложением средств.

Не забывайте и о налогах, ведь их нужно платить из доходов от всех вышеперечисленных инструментов, кроме ОВГЗ. Конечно, это уменьшит прибыль, но ваши накопления все же будут расти, в отличие от ситуации, если вы так и не решитесь начать инвестировать.