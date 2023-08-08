Глава Wizzair хочет получить 100 млн фунтов: за что должна заплатить компания

СЕО одной из крупнейших авиакомпаний мира Wizzair Джозеф Варади хочет через 5 лет получить 100 млн фунтов бонусов. Чем обоснованы такие требования и как на них отреагировали акционеры, рассказал экс-президент Киевстар Петр Чернышов.

Как работает настоящий капитализм? Есть такая компания Wizzair — бюджетные авиалинии. Многие из нас пользовались ее услугами.

Основал компанию 20 лет назад венгр Джозеф Варади (57 лет) на деньги американского миллиардера из Техаса Вильяма Франка (для того это не первая авиакомпания, в которую он инвестировал, — ему 86 лет). Компания давно уже как юрлицо «переехала» в Британию и торгуется там на Лондонской фондовой бирже. Я тоже маленький инвестор — поэтому внимательно слежу за ней.

За 20 лет компания купила 148 самолетов (третья по размеру бюджетная авиалиния в Европе), в этом году перевезет 65 миллионов пассажиров (это много — до ковида Борисполь обслуживал 9 млн в год).

Так вот, полгода СЕО компании Варади борется за то, чтобы акционеры ему утвердили бонус. Условия бонуса — к 2028 году увеличить цену акций в пять раз. Это приведет к тому, что все акционеры заработают дополнительные 10 млрд фунтов. Для этого им придется купить еще 350 самолетов и перевезти намного больше пассажиров — точно непонятно сколько, потому что цены на билеты растут (за этот год на 24%).

И за такой пятикратный рост цены акций компания хочет заплатить своему боссу 100 млн фунтов. На первый взгляд, звучит как очень много — поэтому 25% акционеров проголосовали против и вели против Wizzair кампанию в прессе, обвиняя их СЕО в жадности. Но, с другой стороны, 100 млн — это только 1% от 10 млрд, и господин Варади говорит в интервью газете Times — «Что плохого, если я возьму себе 1% от того, что заработают акционеры?» Я считаю, что ничего плохого — учитывая, что компания работает в жесткой конкуренции.

Кстати, там и весь топ-менеджмент компании тоже получит свою долю бонуса за рост акций в пять раз. А еще интересно — в компании такая система мотивации, что весь экипаж самолета получает небольшой процент от общих продаж билетов и дополнительных услуг (еда и напитки) на каждый рейс.

И я с ним согласен — это нормальный и правильный капитализм. Когда зарабатывают те, кто создает добавленную стоимость (СЕО и менеджмент), и те, кто дает на это деньги (инвесторы).

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Когда у гендиректора есть такая мотивация — я верю в будущее компании. И продолжаю понемногу покупать акции.

Чем больше будут зарабатывать такие люди, а не прокуроры, начальники таможен и облвоенкомы, тем быстрее будет расти страна.