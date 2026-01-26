Как сэкономить на спредах при покупке валюты

Иностранная валюта традиционно остается любимым инструментом сбережений украинцев. Покупать ее можно как наличными, так и в электронном виде. Какой из вариантов более выгодный, и как найти доллары и евро с минимальными спредами, разбирался «Минфин».

Валютный приоритет

Согласно данным Нацбанка, с начала этого года граждане Украины купили валюты в эквиваленте $1,445 млрд. За тот же период ее сдали в банки и обменники почти на $931 млн. Таким образом, объемы покупки превысили суммы продаж на $514 млн.

Этот интерес наших соотечественников можно понять. На фоне нестабильной гривны и ее неоднократных стремительных падений, валюта воспринимается, как гарантия надежности сбережений. Ускорение же падения гривны в начале этого года только подтолкнуло покупку.

Чаще всего физические лица покупают наличную валюту — около 82% от общего объема. Соответственно, на валютные счета в банках покупается всего 18%, хотя ограничения, введенные для таких операций после начала полномасштабного вторжения, были отменены еще в конце 2023 года.

Вне зависимости от того, как вы покупаете валюту — в наличном или электронном виде, в ее цену заложен спред. То есть разница между курсом продаж и покупки. Иными словами, покупая доллары или евро, вы всегда платите больше, чем если бы в то же время продавали их. Эта разница формирует заработок обменника или банка.

Наличная валюта

Поскольку покупка налички более популярна, чем электронной валюты, сначала рассмотрим спреды на нее.

На момент написания статьи средняя цена покупки доллара в банках составляла 42,95 грн/$, а продажи — 43,45 грн/$, соответственно, спред составил 0,5 грн, или 1,16%.

Если же обратить внимание на крупнейшие банки, то, например, в Привате и ПУМБе, спред был 0,6 грн, или 1,4%, в Райффайзене — 0,48 грн (1,12%), в Сенсе — 0,35 грн (0,81%). Приблизительно в том же размере спред на обмен валют устанавливают и другие ключевые банки Украины.

В обменниках спреды, как правило, ниже. Например, по данным финансового маркетплейса КИТ Group, на момент написания статьи курс покупки доллара США составлял 43,2 грн/$, а продажи — 43,45 грн/$. Таким образом, спред был 0,25 грн, то есть 0,58%.

Традиционно, в Украине спред на покупку доллара ниже, чем для евро. «Это объясняется меньшей популярностью этой валюты, по сравнению с долларами, и более высокой вероятностью резких колебаний евро из-за частых изменений курса этой валюты на мировом рынке. Еще выше спред на минимально популярные валюты, то есть те, которые почти не покупают и не продают на массовом розничном рынке», — пояснили «Минфину» аналитики финансового маркетплейса КИТ Group.

В банках спред для покупки евро на момент написания статьи составлял в среднем 0,59 грн, а это 1,17%. А вот для швейцарского франка — 1,1 грн (свыше 2%).

В сервисе КИТ Group спред для европейской валюты был 0,35 грн (0,69%) и 0,6 грн — для франка (1,1%).

Таким образом, если сравнивать спреды в банках и обменниках, то во вторых они ниже как для доллара, так и для менее популярных валют.

Электронная валюта

Хотя украинцы предпочитают покупать наличные, покупка валюты в банковских приложениях непосредственно на свой счет тоже имеет свои преимущества. Это скорость проведения операции, деньги можно сразу разместить на депозите, при необходимости валюту удастся мгновенно продать и рассчитываться гривной.

Сравним, как отличается спред на покупку валюты в тех же банках. К примеру, в Привате для электронных долларов он составляет 0,58 грн (1,35%), в ПУМБе — 0,3 грн (0,7%). В этих банках спреды для покупки электронных долларов более выгодные, по сравнению с наличными, которые мы указывали выше.

В то же время это не общее правило. Так, в Сенсе спред для покупки долларов на карту составляет 0,75 грн, а это 1,74%. Еще выше он в Райффайзене — 1,13 грн (2,65%). Таким образом, покупая или продавая валюту онлайн, следует внимательнее присмотреться к условиям конкретного банка, разброс здесь может быть значительно более существенным, чем в кассах отделений.

Что происходит за границей

Для того, чтобы лучше понимать ценовую политику украинских банков и обменников, посмотрим, с какими спредами происходит торговля валютой в других странах.

В Польше валюту покупают в основном не в банках, а в специализированных пунктах обмена. Их сеть достаточно большая. Это объясняется тем, что многие поляки работают в других странах ЕС и возвращаются домой с наличными, или переводят средства родным. В отличие от Украины, основная иностранная валюта здесь не доллар, а евро.

По данным специализированного сайта, отслеживающего курсы в обменниках, спред по паре злотый-евро в среднем составляет 0,06 злотых, или 1,44%. Это несколько больше, чем у нас по паре доллар-гривна в банках, и, тем более, превышает спреды в обменниках.

Подобные спреды и в сетях обмена валют Великобритании. Для ключевой пары фунт-евро они составляют около 1,4%. А вот для менее популярного доллара они уже более существенные — 2,35%.

Еще дороже покупать валюту в Швейцарии. В банке, если вы не являетесь его клиентом, за такую операцию придется оплатить комиссию в пределах 5−10 франков ($6−12). Для обмена валют часто используют железнодорожные кассы, в любое отделение которых можно заказать нужную валюту. Но и здесь без комиссии ее можно покупать, только имея месячный или годовой проездной билет. Иначе, придется дополнительно платить те же 5 франков. Но даже если вы можете провести операцию без комиссии, спреды здесь откровенно «кусаются» — 6% для евро и более 10% для доллара. Правда, стоит учитывать, что здесь валюту чаще покупают для путешествий, а не сбережений, а потому спред имеет не столь принципиальное значение.

Пути экономии на спредах

Как пояснили «Минфину» в КИТ Group, спреды могут отличаться, в зависимости от дня недели и времени суток. «В выходные дни, когда межбанковский рынок не работает, спреды обычно шире, поэтому покупка валюты в это время менее выгодна для клиента. Самые маленькие спреды обычно наблюдаются в будни, особенно в первой половине дня (обычно с 10:00 до 17:00), когда активно работают банки и финансовые рынки. В это время курс для клиента более выгодный», — отмечают аналитики финансового маркетплейса.

Также валюту не следует покупать в моменты ее высокой волатильности на межбанке. Многие украинцы именно в это время спешат в обменники, но именно тогда финкомпании устанавливают менее выгодные курсы. Некоторые это могут делать ради дополнительных заработков на панике, но в целом обменники также не знают, куда дальше пойдет курс, и таким образом перестраховываются.

Эксперты КИТ Group отмечают, что обмен валют — это серьезная финансовая операция, поэтому ее следует осуществлять исключительно в специализированных учреждениях — банках и финансовых компаниях с соответствующей лицензией. Чтобы купить валюту по гарантированно выгодному курсу, клиенты могут воспользоваться сервисом бронирования валюты на 60 минут и не бояться, что, пока они дойдут до обменника, цена изменится.

Следует также помнить, что солидные сетевые операторы обычно имеют более лояльные спреды и более выгодные курсы, чем одиночные частные киоски. Особенно внимательно нужно присматриваться к пунктам обмена у крупных рынков или на вокзалах: пользуясь значительным потоком людей, они нередко устанавливают спреды, которые существенно отличаются от рыночных. Поэтому покупайте валюту не спонтанно, а в проверенных местах.