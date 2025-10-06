Как выбрать недвижимость для инвестирования: пошаговая инструкция

У инвестиций в недвижимость есть множество вариантов: квартиры для долгосрочной или посуточной аренды, коммерческие объекты или место в подземном паркинге. Вариантов много, но как выбрать свой? Предлагаем пошаговую инструкцию для выбора вместе с платформой InvestMarket от «Минфин».

InvestMarket — это украинская специализированная платформа, на которой собраны актуальные инвестиционные проекты. Здесь можно узнать о доступных вариантах для инвестиций, ознакомиться с ключевыми данными по проекту и оставить заявку на бесплатную консультацию.

Итак, разберемся, что стоит учесть при выборе инвестиций в недвижимость.

1. Определите инвестиционную цель

С этого нужно начать. Четкая цель поможет избежать эмоциональных решений и достичь желаемых результатов. Для недвижимости цели могут отличаться. Это может быть как получение пассивного дохода от аренды, так и приумножение вложенных денег путем перепродажи, или защита капитала от инфляции.

При этом инвестору важно понимать, что разные цели предполагают не только разный доход, но и разные капиталовложения. Поэтому еще на старте следует понять исходные данные — бюджет, сроки и конечную цель.

Чтобы сформировать инвестиционную цель, задайте себе несколько простых вопросов:

В какой объект хотите инвестировать? Сколько средств готовы вложить? В течение какого времени ожидаете получить прибыль? На какую сумму заработка в целом рассчитываете?

Ориентируясь на цифры, можно подобрать инвестиционный проект. Найти данные о различных видах недвижимости для инвестирования можно на таких специализированных платформах, как InvestMarket от «Минфин». Здесь есть актуальная информация о стоимости объектов, сроках окупаемости, прогнозируемой доходности и т. д.

Например, у предложения от Standard One, которое предусматривает получение дохода от аренды в прибыльном доме S1 Obolon, следующие финансовые показатели:

А у отеля Melis от Numo Development уже есть отличия:

2. Проанализируйте объект недвижимости

Узнайте о цели проекта, особенностях расположения застройки, инфраструктуре и т. д. Выбирайте объекты с высоким потенциалом развития — перспектива роста цены, спрос на аренду, хорошо развитая инфраструктура. Все это важно для получения желаемой доходности.

Ликвидность особенно важна при выборе недвижимости. Попытайтесь оценить, насколько сложно сдать объект в аренду или продать. Чтобы определить ликвидность самостоятельно, сделайте следующее:

Изучите, насколько быстро продаются или сдаются в аренду аналогичные объекты на рынке.

Изучите ситуацию со спросом на недвижимость (на покупку или аренду) в интересующем вас регионе.

Проанализируйте аналогичные или похожие предложения на предмет количества конкурентов. Чем их больше — тем сложнее будет продать недвижимость или сдать ее в аренду.

Анализ объекта недвижимости начните со знакомства с концепцией проекта, ведь удачная концепция — залог успеха для инвестора. На платформе InvestMarket можно сравнивать объекты самостоятельно, узнав больше о проектах, которые там представлены.

Например, так выглядит описание Grand Spa Resort and Conference от Fomich Hotels Group:

3. Ознакомьтесь с данными о застройщике

Выбрать надежного застройщика — это задача со звездочкой. В первую очередь обращайте внимание на девелоперов:

у которых положительная репутация;

которые соблюдают сроки ввода объектов в эксплуатацию;

которые активно делятся опытом и участвуют в профильных конференциях;

которые предоставляют рыночные предложения с реалистичными цифрами, учитывая амортизацию, налогообложение или прогнозируемую вакантность.

Чем больше успешных кейсов у компании, тем меньше рисков может ожидать инвестора. Этот «успех» обязательно должен быть подтвержден соответствующими договорами. На помощь здесь могут прийти и отзывы тех, у кого был опыт сотрудничества с застройщиком. Найти их можно на сайтах новостроек, специализированных порталах недвижимости, в социальных сетях застройщика и на форумах для покупателей.

Поинтересуйтесь документами. У застройщика должны быть все необходимые разрешения, а также свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство, договор на проектирование и лицензии. По запросу инвестора компания должна быть готова их предоставить.

Данные о застройщиках можно найти на таких специализированных площадках, как Каталог компаний на «Минфине». Ниже приводим несколько примеров:

4. Исследуйте преимущества

У инвестирования в недвижимость ряд преимуществ. Среди них — возможность получения стабильного дохода от арендных платежей, рост стоимости недвижимости с годами, защита капитала от инфляции, возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и т. д.

В то же время у каждого отдельного объекта недвижимости есть свои особенности, которые делают его конкурентоспособным на рынке. Так, у одного объекта может быть отличная локация, у другого — высокий потенциал роста. В качестве преимущества, инвестору также могут предлагать быстрый выход из инвестиции, при необходимости, или возможность передать управление объектом управляющей компании. Определите, какие именно критерии важны для вас, и, отталкиваясь от этого, выберите недвижимость для инвестирования.

На InvestMarket представлен раздел с преимуществами каждого объекта. К примеру, компания Green Rest приводит следующие преимущества инвестирования в премиальные апартаменты во Львовских Карпатах:

5. Взвесьте риски

В 2025 году инвестор в недвижимость должен учитывать в первую очередь экономические, правовые и военные риски. Вот несколько способов их минимизировать:

Не покупайте объекты по цене, значительно ниже рыночной. Они могут быть проблемными.

Тщательно проверяйте юридическую чистоту объекта.

Внимательно ознакомьтесь с документацией до покупки объекта.

Оцените угрозу физического уничтожения объекта или оккупации.

На этапе покупке недвижимости проконсультируйтесь со специалистами и получите экспертную оценку выбранного объекта. Вы должны думать не только о прибыли, но и о потенциальных расходах на поддержание и управление собственностью (например, на ремонт или обслуживание), размерах налогов и т. д.

Значительно снизит риски передача недвижимости под контроль управляющей компании, которую часто создает сам застройщик. Ее задача — обслуживание домов, управление недвижимостью (от поиска арендаторов до ведения документации и сбора арендной платы), регулярная отчетность инвесторам и гарантирование доходов. Для инвестора этот вариант — путь к пассивному инвестированию без непосредственного участия в управлении, с экономией времени и усилий.

Выводы

Выбрать объект недвижимости для инвестирования самостоятельно — вполне реально. Сегодня на рынке есть много выгодных предложений и достаточно информации о застройщиках, чтобы проанализировать ее и сделать правильный выбор.

Пользуйтесь этой инструкцией от «Минфин» и платформой InvestMarket с проверенными инвестиционными проектами недвижимости, чтобы минимизировать риски и выбрать проект, который точно сработает в вашем инвестиционном портфеле.