Как Virgin Galactic отправила первую украинку в космос и акции «Минфина» — вниз

Среди пассажиров первой суборбитальной миссии VS Unity в 2024 году была американка украинского происхождения Лина Бороздина (Lina Borozdina). Однако, удачный полет не помог акциям Virgin Galactic выйти из крутого пике. Потерял на них и «Минфин»: мы купили акции компании для нашего агрессивного портфеля впервые 26 июня прошлого года. На данный момент и весь портфель пока в минусе. Рассказываем, почему: как изменилась экономическая ситуация и другие факторы, которые влияют на фондовый рынок, и как планируем на это реагировать изменениями в портфеле.

Ситуация на фондовом рынке

Котировки акций растут: последние экономические данные опровергли прогнозы по поводу возможной рецессии, улучшая перспективы фондового рынка США. С другой стороны, это означает, что регулятор не будет спешить снижать ставки, и в дальнейшем будет внимательно следить за показателем базовой инфляции. Многие воспринимают это, как обнадеживающий сигнал.

Опасения по поводу рецессии исчезают, что еще лучше, нет ни одного сопутствующего резкого роста цен. Более мощный рост без инфляции — это то, чего хотят все.

S&P 500 закрылся около 4900 в пятницу вечером, 26 января. International Business Machines Corp., American Express Co., Airbnb Inc, Alphabet Inc и другие стали ключевыми драйверами роста.

Прибыльность 10-летних облигаций США выросла до 4,1393%, прибавив за месяц 0,35%. Вероятность снижения ключевой процентной ставки на заседании ФРС 31 января составляет 3,1%, в марте (20.03.2024) такая вероятность уже достигает 46,2%, а в мае (01.05.2024) — превышает 50%. То есть рынок почти уверен, что в мае регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику. В целом, в 2024 году ожидают снижения ставки на 1,4%.

Статистика и ожидания

Рост экономики США в четвертом квартале превзошел прогнозы, поскольку охлаждение инфляции подтолкнуло потребительские расходы, показав удивительно сильный год. Валовой внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом измерении.

Опрос, проведённый компанией 22V Research, показывает, что 50% респондентов снизили свои ожидания рецессии после декабрьского заседания ФРС. А когда речь идет о перспективах роста реального ВВП в 2024 году, большинство опрошенных инвесторов ожидают, что они будут отвечать или будут сильнее консенсуса.

Устойчивость рынка свидетельствует, что инвесторы удовлетворены экономическими данными США, несмотря на высокие ставки. Они уверены, что пиковые показатели достигнуты и монетарная политика, в конце концов, будет смягчена, хоть и чуть позже, чем ожидалось изначально.

Индекс S&P 500 уже превзошел годовой консенсус-прогноз Уолл-стрит: в прошлую среду он превысил отметку 4867 — средний уровень, на достижение которого указывали аналитики в опросе Bloomberg, но через 11 месяцев.

Для инвесторов главный вопрос сейчас — как долго будет продолжаться ралли?

Данные Bloomberg Intelligence с 1950 года свидетельствуют: каждый раз, когда индекс S&P 500 поднимался с медвежьего рынка на новые высоты, прибыльность последующих 6 и 12 месяцев была значительно выше средней.

Анализ показателей рынка после того, как контрольный индекс американских акций достиг нового максимума, показывает, что средняя прибыльность за 6 месяцев составила примерно 9,2%, что превышает среднюю прибыльность в 6,3% за все полугодия за более чем 70 лет.

Дисконт

Параллельно с ожиданиями продолжения роста, вырастает вероятность коррекции. Индекс относительной силы RSI достиг области перекупленности (>70) как на дневном, так и на недельном графиках S&P 500.

Индекс S&P 500 — недельный график

В целом, этот индикатор может довольно долго находиться в зоне перекупленности, но чем дольше он там находится, тем глубже будет коррекция. Сейчас мы ожидаем, что постепенный рост ключевых индексов фондового рынка может продолжаться до апреля включительно.

В апреле период отчетности, вероятно, покажет негативное влияние жесткой денежно-кредитной политики на показатели компаний, что приведет к коррекции. Дополнительное давление возникнет из-за ребалансировки портфелей управляющими — перед снижением ставок значительная часть капитала будет перемещена в активы с фиксированной доходностью (облигации). Ускорить начало коррекции может снижение ключевой процентной ставки ФРС раньше мая.

Инвестиционный портфель акций

Золото

В нашем агрессивном портфеле акций на сегодняшний день есть одна акция золотодобывающей компании New Gold Inc (NGD), которая в определенной степени связана со стоимостью этого драгоценного металла. С момента покупки (06.11.2023) максимальный доход по ней составлял почти 27%, а наша цель остается неизменной — 100% прибыли по этому активу. Сейчас плавающий результат по NGD — минус 2,4%. Дополнительных покупок мы не предполагали, так что коррекцию придется переждать.

Мы планируем увеличить позицию в золоте, опираясь на следующие факторы:

понижение ключевой процентной ставки приведет к падению индекса доллара США. У золота высокая обратная корреляция по отношению к доллару, что обещает стремительный рост стоимости драгоценного металла.

рост мирового спроса на золото, особенно со стороны Китая и Индии;

рост геополитической напряженности, что приводит к росту спроса на защитные активы.

Покупать золото будем через ETF — ProShares Ultra Gold с тикером UGL. Это инструмент с кредитным плечом, который мы выбрали сознательно для обеспечения агрессивности инвестиций.

Сейчас наши взгляды будут прикованы к индексу доллара США (DXY), который в течение января вырос на 2,1% и сформировал бычье поглощение на месячном графике. Вероятность дальнейшего роста высокая, и первая возможная область остановки или разворота — 104,3−105,5, прорыв выше откроет путь в область 107,4−109,5.

Индекс доллара США

Такое течение событий позволяет ожидать падения стоимости золота до отметки около $1900 за унцию, а значит, с покупкой мы не будем спешить и дождемся возобновления восходящего движения. Решение о покупке будет приниматься оперативно.

Облигации

В связи с изменением денежно-кредитной политики ФРС мы хотим добавить в портфель облигации. Это вынужденный шаг и его цель — скорее, обеспечить устойчивость, чем принести доходы, однако, и о них мы позаботились.

Выше уже упоминалось, что при изменении политики ФРС управляющие фондами перемещают капитал с долевого рынка (акции) в долговой (облигации), этим мы и планируем воспользоваться.

Покупаем ETF UBT. Он отслеживает ICE US Treasury 20+ Year Bond Index. На первый взгляд, это обычный фонд, инвестирующий в долгосрочные облигации (20+), однако в нем применен двухкратный леверендж. Это означает, что любое изменение индекса увеличивается в два раза. То есть если индекс вырастет на 10%, то UBT прибавит 20%. Обратный результат мы получим при падении.

Это инструмент не для долгосрочных инвестиций, к тому же он достаточно дорогой.

27.01.2024 г. мы купили 1 акцию UBT по цене $20,02. Остальные средства (на один актив в портфеле мы тратим около $50) зарезервированы на случай дальнейшего падения стоимости для усреднения позиции.

Изменение стоимости UBT ETF

Источник: NYSE

Уровень фиксации прибыли по UBT является аналогичным акциям компаний, которые есть в нашем портфеле, — плюс 40% ($28).

Блокчейн

Раньше мы уже покупали BKCH ETF, ориентированный на блокчейн. Он, как и ожидалось, принес желаемый доход. С запуском спотовых биткоин-ETF мы решили присоединиться к когорте первых инвесторов в фонды, которые отслеживают биткоин. Выбор остановился на IBIT ETF Blackrock. Он подходит нам по цене (акция стоит около $20) и дешевая в управлении (0,12%).

Мы ожидаем коррекцию биткоина до отметки $32 тыс., и на этом прогнозе построена наша стратегия инвестирования. Принято решение разделить покупку на две части. Первую покупку мы совершили 27.01.2024 г. по цене $23,64, вторая будет совершена, когда биткоин упадет до прогнозируемой отметки.

Фиксация прибыли по этому фонду не предусмотрена, планируем удерживать его в течение двух лет. Ожидаемая прибыль — 800−1000%.

Энергоносители

На предыдущем шаге формирования инвестиционного портфеля мы добавили в него две акции из энергетической отрасли:

Occidental Petroleum Corp., OXY,

Baytex Energy, BTE.

С момента покупки обе акции почти не изменились, как и стоимость нефти: она надолго застряла в диапазоне $70-$75 (WTI). Однако, в конце прошлой недели произошел прорыв — WTI выросла до $78 за баррель. Всплеск покупок произошел на фоне сокращения запасов в США, стимулировании экономики в Китае и напряженности в Красном море.

Наша ставка на нефть и газ, которую мы озвучили ранее, реализуется. В 2024 году мы ожидаем роста стоимости нефти марки WTI до $98-$101 за баррель. Достижение этого диапазона и станет нашим триггером для фиксации прибыли по акциям энергетической отрасли, которые есть в нашем портфеле (если к этому времени не будут достигнуты целевые 40% прибыли).

Телекоммуникации

Наконец, после 4 месяцев имеющаяся у нас в портфеле компания Vodafone Group Public Limited Company начала расти, нереализованный убыток снизился до 4,6%. Драйвером изменений стало 10-летнее соглашение между Microsoft и Vodafone в области искусственного интеллекта и платежей, заключенное в середине января. Оно оценивается в $1,5 млрд и предполагает, что VOD для обслуживания клиентов будет использовать технологию OpenAI, а ее сотрудники получат доступ к Microsoft Copilot. Также MSFT планирует инвестировать в IoT-подразделение Vodafone. Кроме того, VOD запустит свой сервис мобильных денег M-Pesa на Azure.

На таких новостях мы докупили две акции VOD по цене $8,6 (19 января) для того, чтобы довести ее долю в портфеле до запланированного размера. Теперь остается только ждать.

Автокомпоненты

Неприятный сюрприз в начале января мы получили от производителя технологий беспилотного вождения Mobileye Global (MBLY). Компания заявила, что у ее клиентов накопились значительные избыточные запасы, что приведет к падению выручки примерно на 50% в первом квартале финансового года. После этого акции MBLY рухнули почти на 30%. От дальнейшего падения спасли хорошие результаты деятельности в 2023 году:

доход — $2,08 млрд (на 11% больше, чем в 2022 финансовом году).

чистый убыток — $27,0 млн (снизился на 67%, по сравнению с 2022 финансовым годом).

убыток на акцию — $0,034 (снизился с $0,11 в 2022 финансовом году).

Исходя из этих результатов, мы приняли решение усреднить позицию — купили еще одну акцию MBLY по цене $27,9 (25.01.2024 г.).

Космическая и оборонная отрасли

2023 год был удачным для фондового рынка, но не для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE), которая потеряла более 30%.

Эта компания попала в наш портфель в момент его создания и до сих пор приносит нам убытки.

В 2023 году Virgin Galactic планировала совершать полеты примерно раз в месяц и медленно двигалась вперед в разработке нового космического корабля Delta. Но становилось очевидным, что расходы компании неприемлемы, и в конце 2023 года компания представила новый план.

Полеты космического корабля Unity завершатся в середине 2024 года, и SPCE сосредоточит все свои усилия на разработке космического корабля Delta. Такой шаг позволит компании сократить расходы и запустить Delta в 2026 году без привлечения дополнительного капитала более чем в $1,1 млрд, которые сейчас находятся на балансе. Также в два раза увеличили количество рейсов Delta — с четырех до восьми в месяц. Это должно удвоить прибыль.

В 2023 году рынок был разочарован всеми изменениями, и теперь пройдет почти два года, прежде чем мы увидим, стоят ли изменения того.

Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) мы недавно добавили в портфель, актив был близок к уровню фиксации прибыли, показывая нереализованный результат +37%. Акции компании стремительно выросли после подписания контракта с правительством США на $515 млн, но этого энтузиазма оказалось мало. RKLB остается в портфеле с плавающим результатом +9,4%.

Первую прибыль в 2024 году принесла нам VirTra, Inc. (VTSI) — компания, которая учит воевать. За 31 день пребывания в портфеле зафиксирована прибыль в 40% ($18,78). Это самая быстрая прибыль, которую мы фиксировали с начала создания агрессивного портфеля акций.

В целом, зафиксированная прибыль по портфелю достигла $89,47 (18,2%).

Текущее состояние агрессивного портфеля акций «Минфина»

*выделенные цветом активы проданы. Из расчета текущего состояния портфеля они исключены