Что покупали Баффет, Далио и Сорос в I квартале: как инвестфонды зарабатывали на банковском кризисе

Отчеты 13-F представляются Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в течение 45 дней после окончания квартала, поэтому с опозданием отражают решения фондов. Тем не менее, инвесторы с интересом следят за этими раскрытиями, поскольку они точно передают настроения Уолл-стрит.

Эти настроения четко сигнализируют о том, что финансовый мир готовится к новому циклу роста, который начнется в ближайшие кварталы. Его началу будут способствовать снижение ставки ФРС и угасание инфляции. Правда, соответствующие ожидания фонды отыгрывают по-разному: одни делают ставку на циклические отрасли, другие сокращают риски в чувствительных к волатильности ставок отраслях, таких как банковский сектор, третьи ожидают ренессанс IТ-сферы.

Уоррен Баффет

Очередное ежегодное собрание акционеров Berkshire Hathaway, судя по всему, гости покинули с твердой уверенностью в завтрашнем дне.

Результаты инвестиционного холдинга действительно впечатляют: увеличение операционной прибыли на 12,6%, или $35,5 млрд за первые три месяца, что более чем в 6 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Стоимость ценных бумаг под управлением Berkshire Hathaway выросла на 8,7% кв/кв — до $325,1 млрд.

Для сравнения: S&P 500 за первый квартал вырос на 7,6%.

Портфель «оракула из Омахи» достаточно консервативный. Баффет до сих пор придерживается принципа диверсификации и сосредоточил в своих руках активы из разных отраслей, за что финансисты часто называют Berkshire Hathaway зеркалом американской экономики.

Поэтому на портфеле Berkshire сказались и потрясения в банковском секторе.

Berkshire Hathaway полностью продала доли в U.S.Bancorp и Bank of New York Mellon, позиции в которых были открыты еще в 2006 и 2010 соответственно. По состоянию на конец 2022 года Баффет держал в акциях U.S.Bancorp $290,92 млн, а в акциях Bank of New York Mellon — $1,14 млрд.

Но самой сильной распродажей в портфеле стали акции нефтяного гиганта Chevron — проданы на $4,58 млрд (доля в портфеле сократилась на 3,1% — до 6,7%). Действие оказалось своевременным: по результатам майского отчета компания отразила снижение добычи нефти и газа, а ее акции продолжают снижаться с начала текущего года.

В течение второго квартала подряд Баффет продает бумаги Taiwan Semiconductor. Доля тайваньского производителя микрочипов в портфеле Berkshire Hathaway сократилась на 0,2%. На тот же процент от размера портфеля было сокращено владение акциями небольшого розничного торговца предметами интерьера RH, котировки которого снижаются.

На $337 млн ​​за I квартал были проданы акции американского автопроизводителя General Motors. На фоне конкуренции с электромобилями и высокими ценами на нефть компания испытывает трудности и ее бумаги продолжают падать.

При этом Баффет продолжает вкладывать деньги в свои любимые компании и секторы. Так, в первые три месяца года Berkshire увеличила долю акций Apple на 7,5% — до 46,44%. На это было потрачено $3,1 млрд.

Фонд, по всей видимости, рассчитывает на остановку цикла ставки ФРС и ее дальнейшее снижение. В таких условиях у акций бигтеха есть потенциал для роста, поскольку технологические компании наиболее чувствительны к изменению процентных ставок.

Второй по размеру инвестицией стал Bank of America — его доля в портфеле составляет 9,1%. За квартал акций банка было докуплено на $598,5 млн. Также Berkshire докупила акции Citigroup. За время банковского кризиса, вероятно, было принято решение покупать подешевевшие акции крупнейших банков.

В нефтегазовом секторе Баффет продолжил осуществлять свою стратегическую инвестицию, скупая бумаги Occidental Petroleum.

Как и Apple, Berkshire Hathaway второй квартал подряд покупает бумаги медиакомпании Paramount, ее доля выросла за квартал на 0,11% — до 0,64%. Пока целесообразность такой покупки выглядит довольно сомнительно. Несмотря на то, что акции PARA росли последние два квартала, по результатам майской отчетности они ушли ниже уровня IV квартала 2022 г. Вероятно, что отрицательный результат отобразится в форме 13 °F в Berkshire за II квартал.

Также инвестиционный фонд совершил покупку акций производителя компьютеров HP (HPQ) на сумму $445 млн. Его акции сейчас торгуются на уровне I квартала, то есть значительной динамики бумаги пока не показали.

Из финансового сектора за квартал Баффет скупил на $877 млн ​​акции поставщика кредитных услуг Capital One Financial Corporation.

Рэй Далио

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates, под управлением которого находится около $150 млрд, был основан Рэем Далио в 1975 г. С октября прошлого года миллиардер передал операционный контроль инвестиционному комитету, но остается «значительным» владельцем и по-прежнему входит в состав Совета директоров.

Руководство фондом сейчас осуществляют два согенеральных директора (CEO) — Нир Бар Деа и Марк Бертолини, а должность директора по инвестициям (CIO) разделяют два давних товарища Далио — Боб Принц и Грег Дженсен.

Что покупал

Bridgewater в этом квартале был менее активным покупателем, по сравнению с прошлым, и увеличил позиции в 225 активах. Фонд активно продолжил ставить на развивающиеся рынки через iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG), доведя долю портфеля до 5,32%. Эта позиция является самой большой.

Со значительных долей акций особенно сильно были увеличены позиции в:

Alphabet (GOOGL) — на 210%,

акциях популярной соц. сети META — на 86%,

Microsoft (MFST) — на 1422%,

AbbVie (ABBV) — на 1266%,

Vertex Pharma (VRTX) — на 102%.

Из новых 118 покупок наиболее значимыми стали бумаги Home Depot (HD), Air Products & Chemicals (APD), Lowe's (LOW) и United Parcel Service (UPS).

Судя по составу покупок, фонду удалось неплохо заработать на недавнем росте крупных технологических компаний, драйвером для которых был хайп вокруг AI и банковский кризис.

Что продавал

Уменьшены позиции в 360 активах. Из больших позиций фонд сократил вложения в ETF на широкий рынок США (iShares Core S&P 500 IVV), а больше всего снизил доли в Walmart (WMT), Pinduoduo (PDD), Mondelez (MDLZ) и Target (TGT)

Следует отметить сокращение размера позиции в ETF на золото SPDR Gold Trust (GLD) на 27%.

Полностью были проданы позиции сразу в 228 акциях. Под тотальную распродажу попали представители финансового сектора — Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и другие. Хотя еще в прошлом квартале Bridgewater начали делать аллокацию.

Также фонд вышел из акций китайского техгиганта Baidu (BIDU).

Около 34,7% портфеля занимают топ-10 активов фонда. На бумаги из защитных секторов (товаров первой потребности и здравоохранения) все еще приходится значительная доля — около 45,8%.

Карл Айкан

Один из самых успешных инвесторов Уолл-стрит и владелец компании Icahn Enterprises занимает 94-е место в списке миллиардеров Forbes.

Тем не менее, последний период не принес много хороших новостей для инвестора. Все началось с отрицательного отчета инвестиционной исследовательской фирмы Hindenburg Research, которая анализирует действия инвестиционных фондов. Аналитики обвинили компанию Айкана в переоценке и неоправданно крупных дивидендах, которые финансируются за счет продажи акций.

В исследовании Icahn Enterprises назвали экономической структурой, подобной схеме Понци. Иными словами, исследователи обвинили компанию в классической пирамидальной системе накопления капитала, где деньги новых инвесторов используются для выплат тем, кто вложился в компанию раньше. Рынок отреагировал соответствующим образом — акции компании упали на 20%.

По данным Bloomberg, состояние инвестора упало на 41% — до $14,6 млрд.

Недавно Айкан признал ошибочной игру на понижение, в результате которой его фонд Icahn Enterprises потерял около $9 млрд примерно за шесть лет.

«Я всегда говорил, что переиграть рынок в краткосрочной или среднесрочной перспективе крайне сложно, — заявил он в интервью Financial Times. — Возможно, в последние годы я зря не следовал собственному совету».

После финансового кризиса 2008 г. Icahn Enterprises начал активно играть на понижение рынка, ожидая его обрушения. Фонд действовал по сложной стратегии, которая предусматривала короткую продажу рыночных индексов, бумаг отдельных компаний, коммерческих ипотечных кредитов и других долговых инструментов.

Акции каких компаний Айкан покупал и продавал

В этом квартале инвестор больше продавал, чем покупал. Основная продажа — «слив» 100% акций Twitter из портфеля — в общей сложности на $12,53 млн.

В другие продажи попали:

Herc Holdings;

Cheniere Energy;

Newell Brands.

А предпочитал покупку акций собственной компании — Icahn Enterprises — +11,48 млн. И приобрел еще:

Southwest Gas Holdings;

Crown Holdings.

Кроме Icahn Enterprises, которые сейчас занимают 71,15% портфеля в $21,75 млрд, у инвестора есть и другие большие вклады. Вот что это за компании и их динамика за последний год:

CVR Energy Inc — 10,26% портфеля; Firstenergy Corp. — 3,66% портфеля; Southwest Gas Holdings Inc — 2,93% портфеля; Xerox Holdings Corp — 2,3% портфеля.

Джордж Сорос

Всемирно известный инвестор еще в 2011 году свернул свой бизнес до размеров семейного офиса, который занимается управлением его многомиллиардных активов. Иными словами, Сорос не занимается управлением капитала внешних инвесторов — только своими. Его портфолио оценивается в 5,25 миллиарда.

Результаты деятельности фонда за последние годы тоже способны удивить.

Впрочем, не стоит забывать, что уже давно Сорос сосредоточился на гуманитарных и благотворительных проектах во всем мире, уступив роль хищника на Уолл-стрит. Впрочем, опытный инвестор не упускает случая приобрести ценный актив. Как, например, возможность покупки обанкротившегося Vice Media за 400 миллионов долларов.

Акции каких компаний Сорос покупал и продавал

Отчетность Soros Fund Management включает в себя $6,48 млрд в ценных бумагах. Доля 10 самых больших позиций составляет 28,3%.

Самые большие изменения:

• Покупка опционов call на активы Horizon Therapeutics: доля — 2,14%;

• Продажа Rivian Automotive: доля сократилась на 75%.

Покупки:

• Опционы call на iShares MSCI Emerging Markets ETF, PDD Holdings, SPDR S&P Regional Banking ETF, The Charles Schwab,

• Опционы put на Academy Sports and Outdoors, Alteryx, Interpublic Group of Companies, B. Riley Financial,

• ETF-фонды iShares Russell 2000, KraneShare,

• iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond,

• American Water Works,

• AerCap,

• Fastly.

Продажи:

• Alphabet,

• First Horizon,

• Amazon,

• Bowlero,

• Aramark.

Майкл Бьюрри

Американский инвестор, Майкл Бьюрри, который заработал популярность на шортах в момент падения ипотечного рынка США в кризис 2008 г., в I квартале сделал ставку на подешевевшие акции американских региональных банков и онлайн-ритейлеров Китая.

Перед кризисом 2008 г. Бюрри сделал ставку против американского рынка недвижимости, заработав для инвесторов фонда Scion Capital $700 млн. Впоследствии его история стала основой фильма «Игра на понижение».

Вложения Scion на конец I квартала оцениваются всего в $107 млн, хотя и выросли с $46 млн в IV квартале 2022 г. Отчеты в 2021 г. отражали оценку активов фонда более миллиарда, однако Бьюрри, прогнозируя снижение рынка акций, сокращал позиции.

Вышеупомянутые цифры раскрывает отчетность фонда Scion Asset Management по форме 13°F, который возглавляет Бьюрри. Сразу отметим, что текущие вложения фонда несравнимы с вложениями того же Berkshire Hathaway Баффета, которые составляют более $300 млрд, или даже фонда Сороса с активами на $6,5 млрд.

Что покупал

В январе-марте фонд существенно увеличил вложения в акции Alibaba и JD.com — теперь они занимают почти 20% портфеля. По JD позиция увеличилась более чем в 3 раза, по Alibaba — в 2 раза. Акции китайских компаний росли в начале года, но уже в марте оказались дешевле, чем в конце декабря.

В топ-10 позиций фонда входят акции, которых не было в портфеле кварталом ранее:

• Signet Jewelers — самый большой ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами,

• New York Community Bancorp — региональный банк,

• Zoom Video Communications — видеочат,

• Capital One Financial — региональный банк,

• Sibanye Stillwater — производитель платины, палладия,

• Liberty Latin America — телевизор с бизнесом в Латинской Америке,

• Cigna — медицинский страховщик.

Кроме New York Community и Capital One, фонд покупал бумаги и других региональных банков — First Republic, PacWest, Huntington Bancshares — очевидно, когда они подешевели на фоне разразившегося в секторе кризиса после банкротства Silicon Valley Bank.

Эта ставка не выглядит удачной, если не была краткосрочной. Если New York Community Bancorp неплохо вырос с минимумов, то по остальным — текущие котировки не радуют, а First Republic вообще закрылся.

Что продавал

Scion полностью ликвидировал позиции в акциях:

• MGM Resorts — оператор казино,

• SkyWest — региональная авиакомпания,

• Qurate Retail Group — медиакомпания,

• Wolverine World Wide — производитель обуви,

• Black Knight — финтех в сфере ипотечного кредитования.

Серьезно урезаны позиции в бумагах GEO Group (-62%), которая инвестирует в частные тюрьмы и психиатрические учреждения. В самой меньшей степени — по разработчику оптоэлектронных компонентов, лазеров — Coherent (-17%).

В целом, сейчас позиции фонда отражают очень выборочный подход к инвестициям. То есть восстановления широкого рынка управляющие фонда, скорее, не ожидают.

Какие акции пользовались самым большим спросом у институциональных инвесторов, а какие — нет

Самыми популярными оказались акции Microsoft. Их выкупили на сумму $58,72 млрд. Но если раньше эти акции выкупал в основном сам Гейтс через собственный траст, на этот раз картина несколько изменилась. Основными покупателями технологического гиганта стали:

Norges Bank — +$20,4 млрд, Morgan Stanley — +$3,46 млрд, Vanguard Group — $1,99 млрд.

На втором и третьем местах по популярности оказались акции Apple и Amazon — их акций выкупили на $53,11 млрд и $41,12 млрд соответственно. Обе позиции наиболее активно выкупали Norges Bank, Morgan Stanley и Bank of America.

Акции Microsoft и Apple также оказались в топ-3 среди тех, которые в первом квартале продавали больше всего. В общей сложности, их продали на $42,35 и $40,64 млрд соответственно. А на третьей позиции оказался Berkshire Hathaway (акции A класса) — его акций продали на $38,52 млрд.

Среди основных продавцов акций этих трех компаний были: Janus Henderson Group, который лишился акций Microsoft на $8,26 млрд, а Apple — на $5,34 млрд. А также — Squarepoint, который продал акции Berkshire на $15,61 млрд.