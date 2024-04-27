В этом году Украина получила $12 млрд на покрытие дефицита бюджета

Всего с начала года Украина получила около $12 млрд внешнего финансирования для покрытия дефицита бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

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Шмигаль заверил, что эти средства помогают Украине финансировать медицинские услуги, зарплаты врачей и учителей, социальные программы.

Напомним, что 24 апреля Украина получила транш от ЕС на 1,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility. В этот же день президент США Джо Байден подписал долгожданный документ о помощи Украине на $61 млрд.