Всего с начала года Украина получила около $12 млрд внешнего финансирования для покрытия дефицита бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.
В этом году Украина получила $12 млрд на покрытие дефицита бюджета
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Шмигаль заверил, что эти средства помогают Украине финансировать медицинские услуги, зарплаты врачей и учителей, социальные программы.
Напомним, что 24 апреля Украина получила транш от ЕС на 1,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility. В этот же день президент США Джо Байден подписал долгожданный документ о помощи Украине на $61 млрд.
Источник: Минфин
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