Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте, составил $855 млн. Это на 25% меньше, чем в феврале $1,138 млрд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Банки сократили ввоз наличной валюты
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В общей сложности за март было ввезено $622 млн, банкнот евро ввезли на $231 млн в эквиваленте. Отток наличной валюты в текущем месяце составил $70 млн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/194232/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43452
при помощи их можно не только блокировать счета — но и тупо отжать все имущество «ухылянта».