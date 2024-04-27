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27 апреля 2024, 11:56 Читати українською

Банки сократили ввоз наличной валюты

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте, составил $855 млн. Это на 25% меньше, чем в феврале $1,138 млрд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте, составил $855 млн.

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В общей сложности за март было ввезено $622 млн, банкнот евро ввезли на $231 млн в эквиваленте. Отток наличной валюты в текущем месяце составил $70 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+11
bonv
bonv
27 апреля 2024, 12:15
#
Хтось ввозить — хтось вивозить:)
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0
bonv
bonv
27 апреля 2024, 12:15
#
Правила декларування.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/194232/
+
0
innapcholko
innapcholko
27 апреля 2024, 12:52
#
Законопроект про конские штрафы для «ухилянтов» уже принят в первом чтении!
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43452
при помощи их можно не только блокировать счета — но и тупо отжать все имущество «ухылянта».
+
0
ccc2013
ccc2013
27 апреля 2024, 14:11
#
Опять будут в кассах говорить- ‘'валюту не завезли,извините)))''
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