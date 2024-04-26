Нацбанк отказался от привязки к продолжительности войны в базовом прогнозе

Национальный банк Украины, ранее закладывавший в базовый макроэкономический прогнозный сценарий определенные сроки «существенного улучшения ситуации безопасности», отказался от такого подхода, однако опубликует в инфляционном отчете альтернативный сценарий. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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«Есть все основания сейчас сконцентрировать свое внимание именно на анализе экономической составляющей. Мы действительно смещаем фокус с даты на влияние. Мы понимаем и видим, что экономика в определенной степени адаптировалась», — сказал глава НБУ Андрей Пышный на монетарном брифинге 25 апреля.

Предыдущий январский макропрогноз базировался на предположении о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2025 года, и такая позиция была подтверждена на монетарном брифинге в середине января, тогда как теперь Нацбанк заявил, что «допускает снижение рисков безопасности и нормализацию условий для функционирования экономики на прогнозном горизонте», обнародовав при этом прогноз до 2026 года включительно.

«Мы не даем предположений относительно сроков и течения (войны). Мы анализируем макрофинансовую ситуацию. Мы фиксируем, в частности, что экономика в определенной степени уже адаптировалась к новым военным условиям… Поэтому мы не прогнозируем течения войны. Мы делаем предположения о потенциальном воздействии безопасности ситуации на экономическое развитие», — отметил Пышный.

По его мнению, по большому счету, это кардинально не отличает тот подход, который был применен ранее, по сравнению с применяемым сейчас.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук добавил, что Нацбанк никогда не прогнозировал срока окончания войны, а в основном фокусировал свою оценку именно на макроэкономических последствиях предположений об изменении рисков безопасности.

«Поэтому в нашей текущей коммуникации мы немного смещаем фокус, мы фокусируемся не на конкретных датах относительно того, когда мы видим перелом относительно динамики рисков безопасности, а больше фокусируем внимание именно на макроэкономических последствиях постепенной нормализации среды для функционирования экономических агентов», — подчеркнул он.

Николайчук отметил, что на основе этого можно делать определенные предположения относительно того, как Нацбанк видит соответствующую эволюцию рисков безопасности в базовом и альтернативном сценариях, который он намерен обнародовать в инфляционном отчете.