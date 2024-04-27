«Король облигаций» Билл Гросс не советует покупать бонды

Инвестор Билл Гросс, которого называют «королем облигаций», сомневается, что облигации следует покупать, поскольку их доходность резко возросла в четверг после отчета ВВП США. Об этом пишет Bussines Insider.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На фоне отчета доходность американских облигаций подскочила более чем на 4,7%, а технологический сектор упал более чем на 1% в четверг днем.

Гросс также не рекомендует инвесторам покупать акции крупных технологических компаний, кроме Microsoft.

Напомним, что это уже не первый раз «король облигаций» усомнился в целесообразности использования этого инструмента, в 2021 году он назвал бонды инвестиционным «мусором».