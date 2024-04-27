Инвестор Билл Гросс, которого называют «королем облигаций», сомневается, что облигации следует покупать, поскольку их доходность резко возросла в четверг после отчета ВВП США. Об этом пишет Bussines Insider.
«Король облигаций» Билл Гросс не советует покупать бонды
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На фоне отчета доходность американских облигаций подскочила более чем на 4,7%, а технологический сектор упал более чем на 1% в четверг днем.
Гросс также не рекомендует инвесторам покупать акции крупных технологических компаний, кроме Microsoft.
Напомним, что это уже не первый раз «король облигаций» усомнился в целесообразности использования этого инструмента, в 2021 году он назвал бонды инвестиционным «мусором».
Источник: Минфин
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