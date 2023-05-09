Судьба доллара и лучшая инвестиция: что сказал Баффет на собрании Berkshire

Уоррен Баффет на ежегодном собрании акционеров Berkshire дал советы инвесторам о том, как жить и тратить деньги с пользой. «Минфин» выбрал лучшие афоризмы 92-летнего миллиардера.

В ночь на 7 мая в американской Омахе, штат Небраска, состоялось годовое собрание акционеров инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway. Ежегодно мероприятие привлекает тысячи инвесторов, желающих услышать мнение главы холдинга Уоррена Баффета и его многолетнего партнера, вице-председателя совета директоров Чарльза Мангера. Миллиардеры поделились мудростью и в этот раз.

Банковский кризис в США

Говоря о разворачивающемся в США банковском кризисе, Баффет заявил, что руководители обанкротившихся банков должны понести ответственность за свои ошибки, иначе из ситуации с падением проблемных финучреждений не будут сделаны выводы.

Например, калифорнийский First Republic Bank предлагал гигантские, не обеспеченные государством ипотечные кредиты по фиксированным ставкам, что, по мнению Баффета, является «безумным предложением».

«Он делал это у всех на виду, и мир игнорировал его, пока он не взорвался», — отметил миллиардер.

При этом причина кризиса по его мнению, кроется и в том, как на ситуацию отреагировали политики, регуляторы и СМИ, чьи заявления сильно напугали американских вкладчиков.

«Страх заразителен», — отметил Баффет, добавив, что «невозможно управлять экономикой», когда люди беспокоятся о том, в безопасности ли их деньги в банках.

Он заявил, что Berkshire сегодня с «большой осторожностью» смотрит на инвестирование в банковский сектор.

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Гегемония доллара

Ситуация в американской финансовой отрасли ослабила доверие к доллару, но это не значит, что настало время криптовалют, считает Баффет.

«Забудьте обо этих игрушках. Это шутка — думать о любых токенах как о резервной валюте. Это безумие», — заявил глава Berkshire.

Он подчеркнул, что доллар остается резервной валютой. «Я не вижу возможности для какой-либо другой валюты стать резервной валютой», — заключил он.

Продолжая мнение о резервных валютах, Баффет подчеркнул, что «лучшая защита — это ваша собственная возможность зарабатывать деньги», поэтому «лучшая инвестиция — в себя».

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Индексные фонды — отличные инструменты инвестирования

Во время ежегодного общего собрания Уоррен Баффет без колебаний повторил свой давний совет: «Индексные фонды являются отличным инвестиционным инструментом, поскольку расходы низкие».

О глубине его увлечения индексными фондами свидетельствует тот факт, что он отдал приказ своим доверенным лицам инвестировать 90% его имущества в индексный фонд S&P 500 в пользу его супруги после его погибели. Он всегда поощряет людей инвестировать в недорогие индексные фонды S&P.

Избегайте глупых ошибок

Уоррен Баффет также посоветовал своим акционерам избегать глупых ошибок. Однажды он сказал: «Хотя хорошо учиться на своих ошибках, лучше учиться на ошибках других людей».

Во время встречи он также посоветовал не совершать ошибок, которые выведут из игры. Он также сказал, что нужно тратить немного меньше, чем зарабатываешь, чтобы не попасть в спираль долгов.

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Будьте максимально рациональны

Вновь подчеркивая свою предварительную инвестиционную мантру, Уоррен Баффет сказал, что важно оставаться максимально рациональным.

«Мы можем многократно принимать неправильные инвестиционные решения. Главное — пытаться оставаться максимально рациональным», — сказал он.

Уоррен Баффет на рынке коммерческой недвижимости

Отвечая на вопрос о будущем рынка коммерческой недвижимости, Уоррен Баффет сказал: «Здания, как правило, не исчезают, но большинство людей любят покупать недвижимость без права регресса».

Он пояснил, что стоимость рынка недвижимости в основном зависит от того, сколько можно ссудить без права регресса, и начинают наблюдаться последствия этого.

Уоррен Баффет о стоимостном инвестировании

Мир меняется, но стоимостное инвестирование продолжает оставаться эффективной стратегией на фондовом рынке.

«Что дает вам возможности, то это то, что другие люди делают глупости», — описал Баффет суть подхода, который принес ему миллиарды долларов.

В то же время Мангер предупредил: конкуренция среди стоимостных инвесторов усиливается, значит, они должны привыкнуть зарабатывать меньше денег.

Диверсификация — хорошо, но соблюдайте меру

Также инвесторы отметили важность диверсификации, хотя в последнее время понятие diversification превратилось в deworsification (игра слов, что означает, что чрезмерная диверсификация делает только хуже, — ред.).

«Не так просто найти большое количество хороших возможностей. И если у вас их всего три, я бы хотел быть в своих лучших идеях, а не в худших», — объяснил Мангер.

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Просто держите запас

Делясь стратегией своей компании, Чарли Мангер сказал, что Berkshire Hathaway придерживается лишь простого имущественного планирования, чтобы «удерживать чертовы акции».

Он также добавил, что лучшие возможности возникают, когда другие люди делают глупости. Кроме того, он также намекнул, что стоимостное инвестирование станет сложнее из-за роста конкуренции на рынке.