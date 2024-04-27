США дополнительно выделяют $6 млрд для заказа оружия для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Соединенные Штаты выделяют $6 миллиардов на военную помощь Украине в рамках механизма заказа оружия у американских производителей. Об этом пишет «Европейская правда».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Остин напомнил о недавно выделенном Украине пакете военной помощи в размере $1 миллиард, оружие в пределах которого поставляется из составов армии США.

«Рад также сегодня объявить дополнительное обязательство на сумму 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это позволит нам приобрести дополнительную помощь Украине в американской оборонной промышленности», — добавил он.

Шеф Пентагона подчеркнул, что это крупнейший пакет военной помощи, о котором мы объявили по состоянию на сегодняшний день. Он уточнил, что в пакет войдут перехватчики для систем Patriot и NASAMS, системы противодействия дронам, значительное количество артиллерийских боеприпасов и зенитные снаряды.