Более 70% компаний испытывают дефицит кадров и планируют повышать зарплаты — ЕБА

Уровень заработной платы в 2024 году планируют повысить 72% опрошенных компаний, почти столько же компаний (74%) испытывают дефицит кадров, таковы результаты исследования рынка труда Украины от Европейской бизнес ассоциации (ЕБА). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Согласно опубликованным данным, 39% намерены увеличить зарплату на 11−15%, а 28% — на 6−10%, тогда как о планах повышения ее на 16−20% — сообщили 13%, а выше 21% — 2% .

Уточняется также, что дефицит кадров существенно вырос с осеннего опроса, когда на него жаловались 55% респондентов, при этом сегодня совсем не испытывают его только 7% опрошенных, в то время как 17% испытывают частично.

В рамках опроса 79% респондентов сообщили о повышении зарплаты в 2023 году, 46% — об увеличении функционала и найме новых работников, 36% — об увеличении бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала.

Кроме того, 27% сообщили о повышении бонусов и премиальных выплат, 10% респондентов сообщили о сокращении персонала.

В 2024 году участники исследования отметили, что в компаниях запланировано увеличение уровня заработной платы (72% респондентов), увеличение бюджетов на обучение и развитие (39%), увеличение количества работников (35%), а также выход на другие рынки и поиск новых партнеров (32%).

54% участников исследования отметили, что у их компаний есть возможность работать дистанционно, но не для всех категорий работников. 28% респондентов говорят о том, что дистанционная работа возможна всем работникам и только 17% сообщили о невозможности работать дистанционно.