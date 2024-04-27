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27 апреля 2024, 15:56 Читати українською

В россии заявили, что конфискация замороженных активов не повлияет на финстабильность

Конфискация золотовалютных резервов Центрального банка россии, которая начнется в США в рамках закона о помощи Украине, не повлияет на финансовую стабильность в россии. Об этом заявила в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет The Moscow Times.

Конфискация золотовалютных резервов Центрального банка россии, которая начнется в США в рамках закона о помощи Украине, не повлияет на финансовую стабильность в россии.

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По ее словам, все операции с замороженными резервами — около $300 млрд — давно прекращены.

«У нас достаточно резервов, не подверженных влиянию санкций, и их достаточно для того, чтобы устранить риски финансовой стабильности», — утверждает она.

В первые дни полномасштабной войны россии с Украиной США, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против ЦБ россии, российского Минфина и Фонда национального благосостояния. В результате было заблокировано около половины из $600 млрд — ценных бумаг и активов, размещенных в западных странах и их валютах.

По-прежнему доступны Центробанку россии только китайские юани на сумму около $100 млрд и золотой запас — 2,5 тысячи тонн слитков в хранилищах на территории россии, пишет издание.

Президент США Джо Байден в среду, 24 апреля, подписал закон о помощи Украине на $61 млрд, который, среди прочего, разрешает американской администрации конфисковать и направить в поддержку Украины часть замороженных резервов россии.

Речь идет о примерно $6 млрд, которые ЦБ рф держал в США перед началом большой войны. Основная часть суммы — около $200 млрд — заблокирована в Европе.

Если конфискация состоится, кремль намерен обжаловать это решение в судах.

Источники Reuters, знакомые с позицией Центробанка и правительства россии, рассказывали в январе, что российские власти «уже попрощались» с резервами и отдают себе отчет: реальной возможности помешать конфискации они не имеют.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
27 апреля 2024, 16:32
#
А колись заявляли що санкції на користь росії. А потім плакали як все погано…
+
0
bonv
bonv
27 апреля 2024, 16:33
#
Ловлять рибу українець та москаль. Зловили золоту рибку.
От рибка і каже: — Відпустіть мене, я Вам виконаю любі три бажання.
Москаль каже: — Я словіл рибку за губу, я буду загадивать два желанія, а ти за хвост словіл, ти одно.
Добре каже українець,
Москаль каже: — Хочу что би во всєй росіі небило ніодного хохла, і что би кругом всей русі била велікая огорожа!
Рибка каже: — Все зроблено.
Українець: -Рибко, а правда що в москалів нема жодного українця?
— Правда каже рибка.
— А правда що кругом москальляндії велика-превелика огорожа?
— Правда каже рибка.
Тоді українець і каже: — То залий це все бетоном!
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
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