Как создать реально продающее инвестиционное предложение в недвижимости

На сегодняшний день в Украине есть достаточно много вариантов для инвестирования в недвижимость. Выбирать среди них помогают профессиональные инвестиционные предложения, которые равно важны как для компаний, которые их продают, так и для тех, кто намерен вложить средства. Первым — важно привлечь финансирование, вторым — оценить возможности проекта. Разберемся, как это работает.

У инвесторов растет спрос на прозрачность, логику и финансовую обоснованность, ведь такие проекты, как правило, достаточно дорогие. Выбрать и оценить инвестиционные предложения сегодня можно с помощью специализированных платформ. Одной из таких является проект InvestMarket от «Минфин», где встречаются бизнесы и инвесторы.

Для чего нужно инвестиционное предложение

Инвестиционное предложение — это сводные данные о самом проекте, его цели, сроках реализации и ожидаемых результатах. «Если мы говорим об инвестиционном предложении, по факту речь идет о формате бизнес-модели, у которой при определенных рыночных условиях есть шансы обеспечить рентабельность вложенных средств. Как правило, существует четкая корреляция: чем больше риск — тем больше ожидаемый доход», — объясняет Виктор Бойчук, коммерческий директор S1 REIT.

Инвестиционное предложение дает возможность потенциальным инвесторам оценить:

финансовые прогнозы;

показатели окупаемости;

конкурентную среду;

потенциальные риски.

После изучения инвестиционного предложения инвестор может принять окончательное решение по проекту и определить для себя, соответствуют ли гарантированные риски запланированной прибыли.

Для компании, которая ищет способ привлечь инвесторов в свой проект, формирование четкого инвестиционного предложения играет важную роль. Оно должно быть качественно подготовлено и содержать всю необходимую информацию для того, чтобы убедить инвесторов вложить свои средства.

В подготовке инвестиционного предложения очень важен и фактор самого актива.

«Во что, собственно, предлагается вкладывать деньги? Если спросить у рядового украинца, какой класс активов для него более понятный — недвижимость или облигации, большинство выберет первый вариант. При отсутствии фондового рынка, для многих ценные бумаги — нечто неизвестное. Зато квадратные метры, жилые или для ведения коммерческой деятельности, — это классика. Их всегда можно продать, сдать в аренду или передать по наследству», — отмечает Виктор Бойчук.

Что должно быть в качественном инвестиционном предложении по недвижимости?

В каждом инвестиционном предложении, как правило, есть следующие ключевые элементы:

Описание проекта — подробная информация о его целях и ожидаемых результатах. Анализ проекта, а также потенциальных возможностей и рисков. Финансовые показатели — в части необходимых инвестиций и вероятной прибыли. Информация о проекте и команде — данные (в том числе и юридические) о тех, кто будет отвечать за реализацию проекта.

У формирования инвестиционного предложения на рынке недвижимости есть свои особенности, ведь в последние годы изменился сам рынок. Коммерческий директор S1 REIT Виктор Бойчук в комментарии «Минфину» назвал три главных тренда рынка недвижимости последних лет:

Тренд 1. Инвесторов стало меньше. Особенно тех, кто делал ставку на спекулятивный доход. Потому что эта инвестиционная стратегия стала еще более рискованной. Будет ли достаточным спрос для быстрой перепродажи? Что будет с ценами на объект ближе к завершению строительства? В какие сроки будет построен объект? Будет ли построен объект? Такие вопросы сдерживают инвестиционные настроения.

Тренд 2. Налоговая нагрузка усилилась. «Если объект находится в собственности менее трех лет, при продаже возникает 12% налога. Этих налогов можно избежать, если осуществить переуступку. Но она не всегда возможна. Особенно сейчас, когда застройщики не заинтересованы создавать конкуренцию собственному предложению в отделах продаж, и либо запрещают переуступку, либо значительно повышают свою комиссию», — отметил коммерческий директор S1 REIT.

Тренд 3. Популярность арендного бизнеса растет. Особенно в секторе жилой недвижимости. Стоимость аренды жилья постоянно увеличивается. Как и спрос. Однако большинство потенциальных инвесторов отпугивает перспектива управления объектом. Управлять всеми этими процессами довольно сложно. Кроме того, многие люди находятся либо в другом городе, либо вообще за пределами страны. А если в собственности несколько квартир — хлопоты инвестора пропорционально масштабируются.

Качественное инвестпредложение, которое стало бы ответом на текущие вызовы рынка недвижимости, рассмотрим на примере предложения REIT, представленного на InvestMarket от «Минфин» по ссылке.

Предложение включает в себя:

Низкий порог входа. В отличие от покупки отдельного объекта, не нужно сразу вкладывать значительную сумму. Речь уже не идет о десятках тысяч долларов, а лишь о нескольких. Это снижает риски для потенциальных инвесторов.

Высокую ликвидность. Сертификаты фондов можно продать на вторичном рынке или, как в случае с S1 REIT, компания сама обеспечивает быстрый выкуп. Всего несколько часов — и инвестор выходит из сделки. Для сравнения: продажа квартиры на вторичном рынке может длиться неделями или даже месяцами.

Возможность диверсификации. REIT позволяет сформировать собственный портфель из различных типов объектов. Не только жилая недвижимость, но и коммерческая. Инвестор может вложить средства в квартиру, магазин, гостиничный комплекс. Предложения на рынке постоянно растут.

Опыт и экспертиза застройщика Standard One, специализирующегося на Build-to-Rent недвижимости. Объекты, в которые компания предлагает вкладывать средства, спроектированы и созданы для аренды. На практике это означает набор сервисов для владельца и арендатора. У первого — нет хлопот с управлением, второй — получает качественно лучшие условия проживания.

Типичные ошибки при подготовке предложений в сфере недвижимости

Допущение ошибок при разработке инвестиционных проектов может усложнить привлечение инвестиций. Поэтому для компаний, которые их разрабатывают, важно ответственно подойти к этому вопросу.

Наиболее распространенными ошибками при подготовке предложений в сфере недвижимости являются:

Игнорирование надлежащего исследования рынка и конкурентов. Это может усложнить продвижение проекта и снизить потенциальные возможности для развития. Ненадлежащий расчет финансового плана. Недооценка необходимых инвестиций для строительства объекта недвижимости может привести к срыву сроков или даже заморозке строительства. Отсутствие детального плана реализации проекта. Он должен быть четким, с конкретными задачами, сроками, ответственными лицами и регулярным контролем его выполнения. Пренебрежение юридическими аспектами. Может привести к несоответствию законодательным требованиям, штрафам и даже остановке строительства. Отсутствие плана действий на случай рисков. Важно реально оценить потенциальные риски и разработать стратегию их предотвращения или минимизации. Ложная оценка сроков окупаемости и прибыльности. При таком сценарии повышается риск потери инвестиций.

Инвестиционное предложение, в котором проигнорированы перечисленные аспекты, не только будет выглядеть сомнительным в глазах инвесторов, но и может потерпеть неудачу на этапе реализации.

Где разместить свое инвестиционное предложение

Итак, качественное инвестиционное предложение — это половина успеха для привлечения финансирования. Но важно не только то, как его сформировать, но и то, где разместить.

Такую возможность предоставляет InvestMarket от «Минфин». Это каталог инвестиционных объектов, где собраны только проверенные инвестиционные предложения. Сайт «Минфин» уже много лет является сайтом № 1 для инвесторов, который транслирует самые свежие новости и исследует тренды инвестиционного мира.

Если вы ищете потенциальных партнеров для привлечения финансирования своего проекта, сформируйте инвестиционное предложение и разместите его на платформе InvestMarket.

InvestMarket от «Минфин» — это инструмент, где бизнес находит своих инвесторов.