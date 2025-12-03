Как Рождество заставляет инвесторов активнее покупать акции

Праздник приближается

Все индексы полностью отвоевали потерянное и похоже, что теперь инвесторы готовятся к «Рождественскому ралли». Именно так называется период роста рынка акций в декабре, накануне Рождества, который по данным статистики случался в США 59 раз за последние 75 лет. Средний рост за этот период составлял 1,3% в месяц, что вроде бы не так уж и много, но были и годы, когда S&P 500 в декабре взлетал на 9,6%, как, например, в 1991-м.

Что ни говорите, а определенная логика в новогоднем росте есть, и многие причины, как всегда, лежат в плоскости человеческой психологии. Святой Николай спешит с подарками, а ожидание волшебных событий, согласитесь, добавляет оптимизма и подсознательно дарит надежду на чудеса, повышая аппетит инвесторов к риску. Черная пятница, киберпонедельник, рождественские скидки, шквал торговых предложений, от которых невозможно удержаться, создают «торговое» настроение и подталкивают к покупкам, не только в магазинах, но и на биржах. В конце года многие работающие граждане получают годовые бонусы за свой труд и в карманах есть что тратить. Даже если фактически компании раздают премии в январе или аж в феврале, то ожидание финансовых поступлений само по себе придает уверенности многим индивидуальным инвесторам и провоцирует покупки.

Фундаментальных и технических причин тоже немало. Для большого количества институциональных инвесторов начинается сезон отпусков или просто «длинных выходных», что уменьшает ликвидность, объемы торгов становятся существенно меньше, поэтому влияние оптимистично настроенных розничных инвесторов, даже с небольшими деньгами, становится более ощутимым, и прошлая неделя — просто прекрасная иллюстрация этого факта. Профессиональные инвесторы тоже вносят свой вклад в рост рынков, покупая популярные акции, чтобы в конце года украсить фасады своих инвестиционных портфелей на радость клиентам. Да и в целом за десятилетие существования рынка акций инвесторы, профессиональные и индивидуальные, уже так привыкли к росту в декабре, что само ожидание «Рождественского ралли» является весомой причиной для покупки акций, что в итоге создает самоподпитывающийся цикл.

Конечно, гарантий в этом деле нет — просто ряд факторов «за» и положительная статистика. Поэтому не стоит впадать в крайний оптимизм и инвестировать все без остатка, потому что бывают и провалы, как, например, в 1999-м, когда индексы за месяц потеряли где-то 4%, или в недалеком 2022-м, когда падение составило 5,9%.

Как будет в этом году?

Пока что все выглядит в пользу инвесторов: падение прошлых недель сделало цены более доступными, Трамп снизил обороты и предпочитает гольф и отдых в своем поместье во Флориде, не поднимая бурю на рынках хаотичными заявлениями и решениями об изменении мирового порядка. Но самый весомый фактор, заставляющий инвесторов верить в «рождественское ралли» в этом году, — это очередное заседание ФРС в начале декабря, где будет решаться судьба процентной ставки. И пока вероятность ее снижения, а это всегда хорошо для рынков акций и облигаций, составляет 86%.

Для тех, у кого есть возможность инвестировать в иностранные ценные бумаги, похоже, все понятно, а вот на какие подарки рассчитывать тем украинцам, кто не успел вывести капиталы за границу? К сожалению, статистика хороших событий не в пользу украинских финансовых рынков. Да и в целом, о каких «рождественских ралли» речь, когда у нас и финансового рынка практически не существует. Но все же Николай на то и «чудотворец», что у него всегда есть подарок для каждого. Поэтому финансовый праздник придет и в украинские дома.

Подарки для Украины

В роли святого Николая для украинцев в этом году выступил МВФ. Да и, собственно, на кого нам еще рассчитывать, как не на фонд, который уже тридцать лет уберегает украинскую финансовую систему от возможных коллапсов в самые тяжелые моменты нашей новейшей истории. На этот раз МВФ принесет «под елку» около $8 миллиардов. Не такая уж и гигантская сумма, но ее истинная ценность чрезвычайно высока, ведь положительное решение МВФ о финансировании дает сигнал всем другим донорам о продолжении сотрудничества и точно поможет Украине привлечь еще немало миллиардов. А не будет этих денег — забудьте о пенсиях, своевременных бюджетных выплатах, а главное о стабильной гривне. Да что там, даже «зимнюю тысячу» от нашего местного «Николая-чудотворца» и ту не выплатят.

И большое наше счастье в том, что во время войны МВФ дает Украине деньги практически безусловно, не требуя никаких радикальных реформ или изменений. Просто поддерживает воюющую страну в трудный момент ее истории. Правда, в последнее время поговаривают, что фонд требует ограничить деятельность ФЛП, и многих предпринимателей ждут неприятные изменения правил игры. Говорят, это нужно для наполнения бюджета. Но здесь, скорее, нужно «благодарить» не фонд, а родные власти, которые вместо того, чтобы обратить внимание на непомерно раздутый государственный аппарат, использование ФЛП крупными компаниями для оптимизации налогов, бурные потоки контрабанды и царство игорного бизнеса, будут пытаться, как всегда, решить все проблемы за счет тех, кто работает и действительно приносит пользу и себе, зарабатывая на хлеб, и людям, честно платя налоги. Но с ФЛП окончательно еще не решено, поэтому будем надеяться, что здравый смысл победит. Но самое тревожное не это…

Главный вопрос, как всегда — а что дальше? На этот раз МВФ спасет, хотя понемногу уже начинает ставить условия. По окончании войны их будет становиться все больше, поэтому, если мы хотим макроэкономической стабильности, нужно их выполнять, а если какие-то из них не в пользу страны, то научиться вместе с фондом искать альтернативы. Потому что так, как это было раньше — наобещаем что угодно, лишь бы дали денег, а потом ничего не выполним — снова приведет нас к той же катастрофе, в которой мы оказались сейчас. Но для того, чтобы эффективно торговаться с МВФ в интересах страны, нужен кто-то, кто умеет это делать и готов отвечать за обещания.

Будем надеяться, что отставка и героический поход на фронт самого мощного менеджера современности не оставит власть наедине с проблемами, а лишь подтолкнет суверена и его верных вассалов к поиску вариантов более профессионального управления государством и сотрудничества с теми, кому подобные задачи под силу, если такие в стране еще остались.