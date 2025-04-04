Вячеслав Мишалов: Я не верю в приход западного инвестора, пока нашему бизнесу в Украине плохо

В прошлом году украинские предприятия вложили в свое развитие 534,4 млрд грн, или на 35% больше, чем в 2023 году. Такие цифры недавно обнародовал Госстат. «Минфин» решил «оживить» их, и на конкретных примерах показать, кто и почему во время войны принимает решение развиваться дальше.

Гость редакции — Вячеслав Мишалов, совладелец одного из крупнейших металлургических заводов Днепропресс Сталь, соучредитель независимого всеукраинского портала новостей «Информатор» и компании «Фрегат», которая входит в топовую пятерку украинских провайдеров.

«Минфин» говорил с Вячеславом Мишаловым о том, как инвестируют его компании и он сам, что мешает развиваться украинскому бизнесу, и почему наши компании могут создать серьезные проблемы своим конкурентам на внешних рынках.

О запуске проектов и поиске новых рынков во время войны

Вячеслав, металлургия — одна из наиболее пострадавших от войны отраслей украинской экономики. Но для Днепропресс Сталь 2023 год оказался наиболее успешным за последние 4 года. Общий годовой оборот — 1 млрд грн, чистая прибыль — 13 млн грн.

Тут важно добавить — наиболее успешный год в гривневом эквиваленте.

Тем не менее это достаточно высокие показатели для военного времени. Благодаря чему вышли на такой результат?

В первую очередь потому, что развитие металлургического бизнеса не останавливается с 2011 года. В этом году закончится модернизация горячего цеха. Это длинные сложные активы, в которые на самом деле тяжело входить, не имея большого финансового (кредитного) плеча. Но металлургическое направление планирую развивать дальше.

Война очень сильно изменила традиционные рынки сбыта для наших производителей, и металлургов в первую очередь…

Да, у нас был достаточно большой внутренний украинский рынок, который практически перестал существовать. На нем осталось буквально 3−4 клиента.

Большие заводы, порты остановили модернизацию. Выполняются только необходимые ремонты, без которых невозможно продолжение работы. Это, конечно, некий отложенный спрос, но когда он будет и что с ним будет — большой вопрос.

То есть у нас от внутреннего рынка осталось 20% от того, что было до 2022 года. Хотя внутренний рынок — это самый лучший, наиболее комфортный рынок.

Вы нашли адекватную замену местным покупателям?

Однозначно, да. Но все равно мы живем в Украине и заинтересованы в развитии Украины, заинтересованы в том, чтобы в первую очередь рос украинский рынок. Это лучший рынок для нас. Точка.

Где вы находили новых покупателей?

В основном это европейский рынок, потому что Европа исторически сильная в машиностроении. И тот металл, который мы производим, — он в первую очередь для машиностроителей.

Вчера закончил последний зум с европейскими клиентами. Сейчас как раз сезон контрактов на этот год. Обсуждаются новые условия и так далее. Но вот что интересно: даже несмотря на войну, в глазах европейских клиентов продукция из Украины все равно должна стоить дешевле, чем продукция из Европы. То есть к нам все равно отношение, как это сказать, как ко второму сорту.

А требования более жесткие, чем к европейским поставщикам.

О рисках послевоенного восстановления Украины

Многие эксперты говорят, что послевоенное восстановление может стать для Украины уникальным шансом выйти на новый уровень экономики. Скажем, вместо того, чтобы восстанавливать те же металлургические заводы, строить предприятия, которые будут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью…

Сейчас Украина экспортирует товары с низкой добавленной стоимостью, с низкой степенью переработки.

В свою очередь, сталь — это уже продукт высокой переработки, хотя и есть еще куда расти. Задача номер один — продавать, конечно, товары более глубокой переработки, а не сырье.

И тут не нужно придумывать велосипед: как только появится экспортная пошлина на вывоз любого сырья, это поспособствует развитию переработки внутри страны.

То есть не так, что пошлина вводится по щелчку, а скажем, отрасль знает, что через 3 года экспортная пошлина будет 10 долларов на тонну. И каждый начинает считать, а выгодно ли купить железную руду в Украине, или уже тут ее перерабатывать. С другой стороны, должны быть, конечно же, государственные программы по развитию отрасли.

Вы имеете в виду, что государство должно оказывать финансовую помощь, или все-таки создавать условия, при которых для финансирования таких проектов заходят инвесторы?

Одно другого не исключает. Я уже много раз говорил: я не верю сегодня в конструктивных западных инвесторов. Сегодня никто из них Украину в инвестиционном плане не рассматривает всерьез. Они говорят, что для начала внутренний бизнес должен хорошо себя чувствовать.

Инвесторов пугает война либо регуляторные, налоговые и прочие законодательные условия?

Всё вместе, все это риски. А инвестор — это циничные ребята, он хорошо считает риски, и никто не хочет на себя брать сверхриски, не имея сверхмаржи.

То есть даже после окончания войны, когда все надеются, что в Украине наступит инвестиционный бум, этого может не произойти?

При нынешних вводных я уверен, что этого не произойдет. То есть будет много разговоров, призывов, но реальных действий будет мало. Для того, чтобы реальные действия начались, должна быть создана благодатная почва.

Назовите сходу три существенных препятствия для бизнеса, которые государство может устранить уже сейчас?

Слишком высокий уровень бюрократии, непрогнозируемые задержки во времени получения любых разрешений, согласований. Непрогнозируемые риски, с точки зрения налоговых органов.

Если бы мы с вами разговаривали 5 или 10 лет назад, я больше чем уверена, вы бы назвали примерно ту же тройку проблем. Насколько вообще вероятно и возможно, что Украина сможет быстро эти барьеры устранить? Видите ли вы в целом потенциал в том, чтобы это произошло?

С одной стороны, искренне хочется, чтобы это произошло, и хочется в это верить. А с другой стороны, опыт предыдущих лет говорит о том, что если это не сделали за последние 20−30 лет, то почему это должно произойти завтра? То есть хочется? — Да. Верю в то, что это произойдет быстро? — Не верю.

Почему нет? — Нет у меня ответа.

О влиянии евроинтеграции на отечественный бизнес

Украина двигается по пути евроинтеграции. Как это повлияет на украинский бизнес, в частности, если оценивать влияние на близкие вам сферы металлургии и коммуникаций?

Только положительно. Я считаю, что те украинские бизнесмены, компании, инвесторы, которые смогли сохранить свои бизнесы, активы, удержать их на плаву, не растерять, сохранить команду, находятся в очень хорошей боевой форме. И они очень ждут беспрепятственного доступа к европейским рынкам.

Многие игроки на европейских рынках будут себя чувствовать очень некомфортно в конкуренции с украинским бизнесом. Но задача отстаивать украинский бизнес — это в первую очередь задача украинских политиков.

Как показывает международная практика, экономически успешными становились те страны, которые смогли найти свою нишу в мировом разделении труда. Какую нишу, по вашему мнению, в мировой цепочке поставок может занять Украина?

Первая аксиома: нас никто нигде не ждет. Сегодня все задачи в мире, так или иначе, закрыты. Свое место под солнцем нужно вытаптывать. Нужно быть конкурентным, агрессивным, с точки зрения цены, качества, сроков. Нужно сделать что-то, что заставит условного покупателя поменять своего поставщика на ту же украинскую компанию.

И как раз опыт других стран это показывает. Если раньше заводы по производству автомобилей (если брать Европу) находились в Англии, Франции и Германии, то теперь они «переехали» в Польшу, Словению, Словакию. На каком-то этапе они могут переехать дальше. Вопрос только в том, что мы можем предложить для того, чтобы они поехали дальше.

Мы опять упираемся в регулирование…

В том числе. Вот, условно, сказать, уважаемый Фольксваген, вот вам земля, вот вам электричество, вот вам кредит, этого может быть недостаточно. Нужно спрашивать: а что вам надо, чтобы вы здесь, в Украине построили сборочную линию, производство запчастей и так далее.

У нас же уже были так называемые инвестняни, в задачи которых как раз и входил прямой контакт с крупными инвесторами и их сопровождение. Но и эта идея не взлетела. Почему?

Я лично общался с этим офисом инвестняни и потратил зря время.

Что с ним было не так?

У них не было полномочий. Они действительно были нацелены на результат, но были не в состоянии что-то решать, не было права что-то решать, практически решать конкретную проблему инвестора, с которой он обратился.

О собственных инвестициях

Что бы вы посоветовали людям, которые только начинают свой путь инвестора?

Начать смотреть на фондовый рынок в первую очередь. Это самый удобный, самый правильно структурированный рынок. Начинать с небольших вложений, не спешить, не поддаваться соблазну. Захотели заниматься инвестициями в ценные бумаги? — Выберите себе узкую отрасль и начните ее изучать, сверять происходящие события с тем, как на это реагирует рынок.

Эта отрасль может быть, не знаю, фармацевтическая, машиностроение, металлургия, что угодно. Но самое главное — человеку должно быть интересно эту информацию потреблять и применять в инвестициях.