Від ферми до української кав’ярні

Українці в останні роки не стали пити значно більше кави. Проте сам ринок змінюється. Імпорт готової смаженої кави поступово зменшується, а імпорт зеленої — навпаки зростає. Лише за останній рік частка української обсмажки зросла приблизно з 48% до 55%. Країна поступово переходить від моделі «купувати готове» до моделі «створювати продукт всередині».

Передумови цієї трансформації: стабільний попит споживачів, прямий імпорт якісної кави, контроль якості, стабільна логістика та довіра до постачальника. Одним із системних гравців, який формує цю нову архітектуру ринку, є !Fest Coffee Mission — українська компанія, що працює у сегменті specialty coffee (кава преміальної якості з підтвердженим походженням). Окрім розвитку ринку, компанія також залучає капітал через випуск корпоративних облігацій, відкриваючи можливість інвесторам долучитися до її зростання.

Direct trade замість біржі

!Fest Coffee Mission працює виключно зі specialty арабікою — зерном високої якості, яке за міжнародною шкалою Specialty Coffee Association (SCA) оцінюється у 82 бали і вище зі 100 можливих. Кожна партія проходить багаторівневий контроль: від виїздів у країни походження до лабораторної перевірки після доставки.

Компанія принципово не користується біржовими каналами закупівлі. Замість цього вона працює за моделлю direct trade — прямої співпраці з фермерами. Це означає, що зерно закуповується без посередників, а виробники отримують справедливу ціну, яка на 1−2 долари за кілограм вища за біржову. Для кінцевого споживача це незначна різниця у вартості чашки, але для фермера — можливість інвестувати в якість та розвиток господарства.

Сьогодні !Fest Coffee Mission співпрацює більш ніж із 200 фермерами у понад 12 країнах, де вирощується арабіка. Її офіси працюють в шести країнах, а склади розташовані в Україні, Польщі, Туреччині, Швейцарії та Аргентині. На них зберігається майже 1 000 000 кг зеленого зерна. У 2025 році частка компанії від загального імпорту зеленої арабіки в Україні становила 12%, а у сегменті саме specialty арабіки — близько 80%. Така географічна диверсифікація дозволяє гнучко управляти логістикою та знижувати валютні й операційні ризики.

«За останні чотири роки наше зростання у 3,6 раза стало результатом поєднання ринкових змін і послідовних управлінських рішень. Ми свідомо зробили ставку на міжнародну диверсифікацію, посилення контролю якості та фінансову дисципліну», — каже CEO компанії Дмитро Трофименко.

За його словами, важливим фактором стала швидка міжнародна експансія: офіс і склад у Стамбулі було відкрито ще напередодні повномасштабного вторгнення, у 2022 році запрацював європейський офіс у Польщі, а у 2025-му компанія розпочала операційну діяльність в Аргентині. Паралельно було посилено закупівельну функцію — відкрито офіс в Ель-Сальвадорі та впроваджено систему подвійного контролю якості, що дозволило зменшити частку лотів, які не відповідають стандартам, із 5−7% до близько 1%.

Від стартапу до системного гравця

Історія !Fest Coffee Mission почалася понад десять років тому, коли засновник компанії одним із перших в Україні побачив потенціал specialty-сегмента. Тоді ринок був зосереджений переважно на масовій комерційній арабіці та робусті, а культура споживання лише формувалася. Поступово ініціатива переросла у структурований бізнес із чіткою фінансовою моделлю.

З 2022 по 2025 рік дохід компанії зріс у 3,6 раза — із 183 млн грн до 665 млн грн. Два роки поспіль темпи зростання перевищували 60% на рік. Особливо показовою є динаміка прибутковості: після стабілізації у 2023 році чистий прибуток у 2024 році зріс майже у шість разів, а у 2025-му додатково збільшився ще на 30%. Порівняно з 2022 роком прибуток зріс більш ніж у сім разів. Обсяг закупівель зеленої кави за цей період збільшився майже на 50%.

Показник EBITDA компанії у 2024 та 2025 роках становив 12%, що означає: компанія стабільно заробляє на своїй основній діяльності, попри витрати на імпорт і складну міжнародну логістику. Середній оборотний цикл — від закупівлі зерна до реалізації клієнтам — складає 5−6 місяців, що потребує чітко вибудованої системи управління оборотним капіталом.

Ці цифри свідчать не лише про зростання оборотів !Fest Coffee Mission, а й про підвищення операційної ефективності компанії. Бізнес масштабується системно — через розширення міжнародної присутності, інвестиції в контроль якості та розвиток клієнтської бази серед українських обсмажчиків. Сьогодні клієнтами компанії є близько 200 українських обсмажчиків, що становить орієнтовно 80% від їх загальної кількості в країні, а 82% імпортованого зерна реалізується саме на українському ринку.

Освіта і стандарти як частина стратегії

Крім імпорту зерна !Fest Coffee Mission інвестує в освіту та професійні стандарти галузі. Вона має єдину в Україні лабораторію, сертифіковану Coffee Quality Institute (CQI) — міжнародною організацією, що встановлює стандарти оцінки якості кави. Також представники команди є координаторами та суддями національних чемпіонатів Specialty Coffee Association.

Компанія організовує сорсинг-тури для українських обсмажчиків у країни походження зерна, проводить професійні навчання та виступає учасником міжнародних виставок World of Coffee. У січні 2026 року вона ініціювала Всеукраїнський день фільтр-кави, до якого долучилися близько 300 кав’ярень та обсмажок по всій країні. Таким чином формується не лише ланцюг постачання, а й культура споживання.

Облігації як інструмент масштабування

Швидке зростання потребує оборотного капіталу. Тому у лютому 2024 року !Fest Coffee Mission випустила корпоративні облігації серії А на 100 млн грн.

Папери номіновані у гривні, проте їх дохідність прив’язана до курсу долара США. Це означає, що інвестор отримує захист від девальвації гривні. Поточна ставка становить 8,88% річних із щоквартальною виплатою купону. Передбачена річна оферта, що дає інвестору можливість переглянути умови або вийти з інвестиції. Облігації перебувають в обігу другий рік, і компанія вчасно здійснює всі купонні виплати.

«Ми обрали механізм корпоративних облігацій як інструмент залучення оборотного капіталу, оскільки він дозволяє забезпечити фінансову гнучкість із чітко прогнозованим графіком зобов’язань», — пояснює CFO та COO компанії Вероніка Комлач.

За її словами, для бізнесу з імпортом сировини, сезонними піками закупівель і міжнародною логістикою стабільний доступ до оборотного капіталу є критично важливим, а облігації дозволяють зберігати ліквідність і знижувати залежність від банківського кредитування.

Згідно з останнім реєстром власників паперів, частка фізичних осіб серед інвесторів становить 48%, юридичних — 52%. Середній чек інвестора — у діапазоні 50 000−100 000 грн.

Залучені кошти були спрямовані на закупівлю врожаю зеленої кави з країн Латинської Америки та Африки. Таким чином інвестор фактично фінансує реальний товарний бізнес із фізичними активами, міжнародною інфраструктурою та прогнозованими грошовими потоками.

Як продовження стратегії зростання у 2026 році компанія також планує випуск корпоративних облігацій серії В.

Інвестиція у сектор, що трансформується

Specialty-кава перестає бути нішевим продуктом для вузького кола поціновувачів. Зростання частки української обсмажки та попиту на якісне зерно свідчить про структурну трансформацію ринку. У цій моделі виграють усі учасники процесу: фермер отримує справедливу ціну, обсмажчик — стабільну якість і передбачувані поставки, споживач — чесний продукт, а інвестор — можливість участі у зростанні реального сектору економіки.

!Fest Coffee Mission демонструє, що українська компанія може бути повноцінним гравцем глобального ринку сировини, водночас формуючи внутрішню інфраструктуру галузі. Корпоративні облігації у цій моделі — це не лише фінансовий інструмент із фіксованою дохідністю та валютним захистом, а й спосіб інвестувати у розвиток сегмента, який поступово стає новою нормою ринку.