«Український борщ» подорожал на 260%: сколько можно заработать на памятных монетах

Несмотря на войну и общее снижение доходов, украинские нумизматы продолжают тратиться на свое увлечение: одни покупают памятные монеты для пополнения своих коллекций, другие — чтобы на них заработать. Расскажу подробнее об украинских памятных монетах из драгоценных металлов, выпущенных до войны и в последние пару лет, и покажу на конкретных примерах, какой доход они могут принести.

Сколько зарабатывают на серебряных украинских памятных монетах

Практически у всех памятных монет 2022−2024 годов патриотическая тематика, они посвящены поддержке Украины международным сообществом в условиях российской агрессии или «визитным карточкам» Украины, как, например, монета из серебра номиналом 10 гривен «Український Борщ» 2023 года выпуска.

При начальной цене в пределах около 2 200−2 500 гривен серебряная монета 10 гривен «Український Борщ» 2023 года выпуска уже сейчас на аукционах продается по цене от 8 000 до 9 000 гривен.

Хочу сразу уточнить: в основном, покупатели сейчас могут позволить себе только монеты из недрагоценных металлов либо серебра. Этот момент учел НБУ. С начала войны Нацбанк выпускал памятные монеты либо из недрагоценных металлов, либо в серебре.

Помимо увеличения непосредственно коллекционной стоимости, серебряные памятные монеты в последнее время значительно прибавили в цене еще и из-за подорожания серебра на международных рынках.

Стоимость серебра ($)

В итоге, даже такая достаточно ординарная среди коллекционеров серебряная монета, как «Георгій Береговий», номиналом 5 грн (2011 года выпуска), на аукционных площадках стоит порядка 1 250−1 900 гривен. И это при том, что НБУ ее выпустил в большом количестве — 5 тыс. экземпляров, и еще недавно нацбанковсковская уже подросшая цена составляла 1 081 гривен.

Напомню, что выпускает памятные монеты НБУ, а точнее, его подразделение — Банкнотно-монетный двор. В последние военные годы тираж таких монет в серебре, как правило, составляет от 2,5 тыс. до 3 тыс. экземпляров, а в недрагоценных металлах может достигать и десятков тысяч штук. Причем очень часто Нацбанк выпускает одну и ту же монету как в серебре, так и из недрагоценного металла, только с разным номиналом в гривне и в разном качестве чеканки.

Для коллекционеров монеты в серебре, как правило, выпускают качества «proof» или специальный анциркулейтед. Эти монеты чеканятся специальными штемпелями с четким весом чистого серебра — обычно, в пределах 1 тройской унции. Монеты «proof» стоят всегда больше — из-за дорогостоящей технологии их производства.

Коллекционные памятные монеты в серебре обязательно продаются Нацбанком в холдере (специальной коробочке) и с номерным сертификатом. Извлекать эти монеты из холдера и трогать их руками (без специальных перчаток) нельзя, так как это неизбежно приводит к появлению окислов и серьезно снижает коллекционную стоимость таких монет.

При выборе монеты для коллекции или инвестиции нужно обязательно учитывать несколько главных критериев:

тираж: чем меньше выпущено экземпляров, тем дороже потом будет стоить монета,

популярность тематики и значимость даты или события для Украины (определенный хайп никто не отменял),

характеристика чеканки,

состояние монеты,

наличие сертификата Нацбанка,

ликвидность рынка,

популярность именно этой монеты у коллекционеров.

Классическим примером удачной инвестиции в нашу нумизматику последнего времени может послужить недавний хит — набор из двух памятных монет «Владимирский собор в г. Киев» в футляре (серебро 2 по 10 грн, 2023 года выпуска) с тиражом 2 500 экземпляров.

Цена, по которой ее продавал Нацбанк через свой интернет-магазин в начале 2024 года, составляла 5 130 гривен (две монеты, каждая содержит по 1 тройской унции серебра):

А вот цена этого набора на аукционных площадках Украины на момент написания статьи составляет уже от 21 500 гривен до 35 000 гривен, в зависимости от аппетитов продавца:

Понятно, что ценовые пожелания продавцов еще не означают, что по таким ценам им удастся реализовать свой товар. Кто-то действительно готов выложить круглую сумму за приглянувшийся экземпляр для коллекции, а кто-то не готов выложить такие деньги за монету. Но то, что отечественная нумизматика стала серьезной нишей для инвестиций людей, разбирающихся в этом, — факт.

Даже менее «тяжелые» для коллекционеров позиции могут сильно расти в цене. Например, монета «Захісниці» из серії «Безсмертна моя Україно», выпущенная в обращение в октябре 2023 года тиражом 2 500 штук. Изначально, на этапе продажи Нацбанком, она стоила до 2 600 гривен, а сейчас продается на аукционных площадках по цене от 5 899 до 7 000 гривен. Вот пример среднего уровня предложения данной монеты на одном из известных интернет-аукционов в Украине:



Наценка на самые популярные украинские серебряные монеты может составлять и 100%, и 200%. А наиболее редкие и пользующиеся спросом позиции продаются в 4−7 раз дороже их первоначальной стоимости.

О покупке инвестиционных монет (содержащие драгоценный металл, как правило, половина или 1 тройская унция, не привязанные к памятным событиям, личностям и т. д. ), как и где их можно купить в Украине, мы в ближайшее время расскажем отдельно.

Как купить памятную монету Нацбанка

После выпуска памятных монет Нацбанком у желающих их приобрести есть две возможности: купить их на сайте интернет-магазина НБУ или через банки-дистрибьюторы. Иного варианта это сделать дешевле у покупателей нет. У перекупщиков монеты уже будут с огромной наценкой, о которой рассказывал выше. О банках-дистрибьюторах разговор отдельный, так как, обычно, наиболее популярных или редких позиций у них тоже особо не купишь. Так что вернемся к интернет-магазину Нацбанка.

Технология казалось бы простая: НБУ рассылает зарегистрированным подписчикам интернет-магазина (в том числе и автору данной статьи) уведомление о продаже монет или памятных банкнот через свой сайт с указанием даты и времени начала реализации.

Но, к сожалению, заходя на сайт в этот день даже минута в минуту указанного времени, шансы на покупку желанного экземпляра небольшие. Даже если под монетой засветится заветная «зеленая корзинка», нажав на клавишу «покласти у кошик», потенциальный покупатель в большинстве случаев получает ответ, что данного товара уже нет в достаточном количестве.

Причем часто это касается не только монет из серебра, но и из недрагоценных металлов. По факту, из-за нехватки ассортимента НБУ в обычные дни из монет предлагает только несколько золотых. Но, во-первых, они баснословно дорогие для рядового гражданина, во-вторых, цены на них еще и завышены, по сравнению с теми, которые предлагает нумизматический рынок.

Хотя даже инвестиции в такие памятные золотые монеты себя окупают. Вот, например, ценник с сайта Нацбанка на золотую монету номиналом 200 гривен «Тарас Шевченко» 1996 года выпуска (конец 2023 года):

А вот ее же стоимость по состоянию на момент написания статьи 23 апреля 2024 года:

Таким образом, за полгода монета подорожала на 13 123 гривны.

Частично такой рост можно объяснить еще подорожанием золота на международных рынках на фоне роста официального курса доллара в Украине, так как НБУ ежедневно проводит переоценку стоимости монет из драгметаллов, в зависимости от поведения цены этих металлов в долларах США на Лондонской бирже драгметаллов. Но и увеличение спроса на сами монеты в условиях войны со стороны населения также играет свою роль.

Серебряных же монет, медалей и более доступных для граждан памятных монет из недрагоценных сплавов на сайте Нацбанка почти не купить.

Вот как выглядит, например, попытка найти что-либо из серебряных монет на момент написания статьи. Единственная монета, которая представлена на сайте, — это монета, которую все желающие коллекционеры давно приобрели, и остатки выпуска на складе НБУ теперь пылятся более 2 лет с периодической переоценкой стоимости, в зависимости от цены на серебро в мире:

А так выглядит раздел сайта, на котором представлены монеты из недрагоценных металлов по состоянию на 23 апреля 2024 года. Сайт пишет, что продажа, причем только одного вида монеты из нейзильбера, будет лишь в мае 2024 года:

Что может сделать НБУ

В условиях повышенного интереса украинского общества к нумизматической продукции военного времени и не только — налицо явная недоработка Нацбанка как в части объемов выпуска памятных монет, так и в части их доступной реализации гражданам. Автор сам многократно пытался купить монеты на сайте интернет-магазина Нацбанка и получалось это у него в лучшем случае в 5−7% случаев.

А ведь удобнее было бы всем желающим коллекционерам и просто любителям украинских монет иметь возможность приобрести годовой абонемент на покупку нумизматической продукции Нацбанка. Это снизило бы спекулятивный «разогрев» цен на отдельные монеты и увеличило бы доходы НБУ от реализации нумизматической продукции за счет роста объема реализации и популяризации отечественной нумизматики.

Подобный абонемент мог бы включать и такой обязательный элемент, как донат на ВСУ, что тоже бы стало отдельным стимулом к приобретению монет гражданами.

Кроме того, в связке с заявками банков-дистрибьюторов внедрение абонементов позволило бы Нацбанку более точно определять необходимые тиражи отдельных монет и гарантированный платежеспособный спрос на предстоящие выпуски.

Наличие интернет-магазина НБУ и имеющейся базы данных покупателей могли бы решить проблему с обеспечением гарантированного и платежеспособного спроса на предлагаемую Нацбанком продукцию даже дистанционно.

Например, после анонса НБУ по выпуску той или иной монеты (за 1−2 месяца) потенциальный покупатель вносит в течение определенного времени предоплату на свой отдельный счет в Нацбанке для покупки данной нумизматической продукции. НБУ, в свою очередь, обеспечивает продажу этой продукции покупателю после выхода монеты в обращение. Это в разы бы повысило эффективность работы нумизматического блока Нацбанка.

Пока же, при нехватке предложения на сайте НБУ, этих монет достаточно на всех аукционных площадках для коллекционеров. Правда, уже по совершенно другим ценам. То есть рынок «живой» и достаточно ликвидный для кошелька любого размера. Было бы желание у чиновников Нацбанка этим заняться.

Советы для желающих инвестировать в отечественную нумизматику

Инвестировать средства в памятные монеты Украины в серебре и в недрагоценных металлах выгодно, даже в случае отсутствия специальных знаний в этой области.

Но желательно иметь определенные навыки при подборе наиболее привлекательных позиций, что приходит с опытом. В любом случае, надо обращать внимание на:

тираж монеты;

привлекательность и «раскрученность» тематики выпуска;

эстетику самой монеты;

ситуацию и тренд по стоимости драгметалла, из которого изготовлена монета, на международном рынке.