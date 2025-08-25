Multi от Минфин
25 августа 2025, 15:30 Читати українською

Украина как энергетический хаб ЕС: почему выгодно инвестировать в наши ПХГ

После отказа от российских энергоресурсов Европа ищет новую энергетическую модель и Украина неожиданно оказывается в центре этой трансформации. Причина — мощная инфраструктура подземных хранилищ газа (ПХГ). Их общая емкость превышает 30 млрд кубометров — это самые большие мощности хранения в Европе.

После отказа от российских энергоресурсов Европа ищет новую энергетическую модель и Украина неожиданно оказывается в центре этой трансформации.

Но привлекательными для инвесторов их делает не только размер, а сочетание низкой стоимости, налоговой нейтральности, стратегической географии и международной защиты, которых нет ни в какой другой юрисдикции ЕС. Об этом в колонке для «Минфина» рассказала Ксения Межева, адвокат практики разрешения споров в Juscutum.

Почему инвестору выгодно вкладываться в украинские ПХГ

Во-первых, это низкая стоимость, формирующая конкурентное преимущество .
Так, средняя цена хранения в украинских хранилищах составляет всего $3−5 за тысячу кубометров в месяц. Для сравнения: в Венгрии этот показатель составляет $15, а в Германии — до $25.

Для крупных трейдеров и фондов, оперирующих миллиардами кубометров, разница в стоимости хранения конвертируется в миллионы долларов ежегодно. И эта экономия не просто снижение издержек, а возможность увеличить прибыльность по сравнению с конкурентами, работающими в Центральной Европе.

Во-вторых, налогово-правовая нейтральность это когда инвестор платит лишь тогда, когда принимает соответствующее решение.

Таможенный кодекс Украины позволяет хранить газ в режиме «таможенного склада» до 1095 дней без НДС, акциза и пошлин. Налоговый кодекс напрямую освобождает такие операции от налогообложения и уточняет: операции по поставке газа на рынки ЕС не создают налоговых обязательств в Украине. Налог возникает только тогда, когда трейдер решает продавать газ на внутреннем рынке.

Для инвестора это означает максимальную гибкость, а именно, возможность контролировать время и место возникновения налоговых обязательств, оптимизируя общую налоговую ставку через выбор юрисдикции (Швейцария, Нидерланды, Люксембург, ОАЭ).

В третьих, международная защищенность как гарантия от политических или регуляторных сюрпризов. Украина является стороной Договора к Энергетической хартии (Energy Charter Treaty), позволяющей инвесторам обращаться в арбитражи ICSID, LCIA или ICC в случае дискриминационных действий государства. Практика таких дел подтверждает эффективность механизмов защиты.

Например, дела: AES Summit Generation Limited v. Hungary (ICSID ARB/07/22), когда инвестор получил компенсацию за несправедливое изменение тарифного регулирования. Также дело Nykomb v. Latvia (SCC) — инвестор добился возмещения за дискриминационные тарифы или дело Plama v. Bulgaria (ICSID ARB/03/24), в которой арбитраж признал нарушение из-за непрозрачных изменений законодательства.

Приведенные примеры показывают, что инвестор, работающий в энергетическом секторе Украины, имеет реальные инструменты для защиты прибыли и активов даже в случае государственного вмешательства.

В-четвертых, это географическая стратегия, а именно доступ ко всем главным рынкам ЕС. Западная Украина является естественным энергетическим хабом. Хранилища расположены рядом с Польшей, Словакией, Румынией и Венгрией, что обеспечивает прямой доступ к основным хабам ЕС: TTF, CEGH, VTP, CNGX. Для трейдеров и фондов это означает оперативность и дешевую логистику, что прямо влияет на маржинальность.

Главные риски и как их контролировать

Бесспорно, инвестиции в Украину — это всегда вопрос риска. Однако практический опыт показывает, что большинство угроз можно предусмотреть и контролировать.

Так, военный фактор сводится к минимуму благодаря расположению ПХГ в относительно безопасных западных областях. Дополнительный уровень безопасности обеспечивается страховыми программами MIGA (группа Всемирного банка) и OPIC.

Регуляторные и налоговые опасности можно нейтрализовать стабилизационными оговорками в договорах и возможностью обращаться в арбитражи. Как показали дела Occidental v. Ecuador (ICSID ARB/06/11) и AES Summit Generation v. Hungary, арбитражи реально присуждают компенсации за незаконные действия государств.

Валютные риски перекрываются использованием деривативов и заключением контрактов в евро или долларах США.

А риск постоянного представительства в Украине можно решить корпоративным структурированием: инвесторы работают через холдинговые или SPV-компании, например, в Нидерландах, Люксембурге или Швейцарии, без физического присутствия в Украине (ст. 14.1.193 ТК Украины).

Чтобы минимизировать риски и повысить доходность, большинство фондов и трейдеров могут использовать структуру, состоящую из нескольких уровней.

Наличие холдинга в налогово дружеской юрисдикции (Швейцария, Люксембург, Нидерланды). Результат — получение дохода и аккумуляция прибыли.

Далее SPV-компания в ЕС может осуществлять операционную деятельность и заключать контракты с «Укртрансгазом». А в качестве гарантий защиты при любых изменениях в договорах могут быть предусмотрены арбитражные и стабилизационные положения. Приведенное структурирование позволит избежать двойного налогообложения, ограничить риски и сохранить контроль над доходом.

Украинские ПХГ как центр финансовой выгоды

Украинские подземные хранилища газа — это не только об энергии. Это о финансовой эффективности, международной защите и стратегическом контроле над новой энергетической архитектурой ЕС.

Инвесторы, которые сегодня заходят на этот рынок, получают: низкую цену хранения в Европе, гибкие налоговые инструменты, юридические гарантии через Energy Charter Treaty и арбитражи ICSID/LCIA и доступ к крупнейшим энергетическим хабам ЕС.

И это не просто возможность заработать, а это уникальный шанс закрепить за собой ключевую роль в формировании новой энергетической модели Украины и Европы, когда только начинают оформляться рынок и конкуренция.

Современный инвестиционный климат в Украине, все больше поддерживающий инновации и развитие в энергетике, создает благоприятные условия для тех, кто готов действовать активно и определять тренды будущего. Сейчас открываются перспективы содействия энергетической независимости и устойчивому развитию нашей страны.

MaxTirpiz
MaxTirpiz
25 августа 2025, 16:06
#
До наших ПХГ уже не один раз доставала Орда Кинжалами. Зима — весна 2024 кто забыл… И еще будут бить ближе к зиме
