Главный миф о золоте: почему оно не спасает от инфляции и нестабильного рынка

Золото традиционно считается активом-убежищем. Однако, эффективность этого инструмента, на самом деле, не доказана. Какие финансовые результаты «желтый» металл реально продемонстрировал и почему люди продолжают его покупать, пишет The Economist. «Минфин» публикует перевод статьи.

Незнание — сила

У трейдеров есть выражение, которое показывает, насколько непредсказуемыми могут быть финансовые рынки: «лучше ничего не знать». Иногда невозможно угадать, как поведут себя фондовые и финансовые рынки. Аналитики предсказывали, что американские акции рухнут, если Дональд Трамп победит на выборах в 2016 году, а они взлетели.

Компании, чьи доходы превышают ожидания, иногда сталкиваются с падением акций. Трейдер должен получить некоторое преимущество, имея представление о будущем, и в большинстве случаев так и бывает. Но не всегда.

Например, в начале 2021 года было известно, что инфляция начнет стремительно расти из-за активного печатания денег центральными банками и огромных бюджетных стимулов.

Кроме того, могло быть ясно, что инфляция усилится из-за конфликта в Европе. Учитывая эту информацию, возможно, стоило потратить все сбережения на один актив: драгоценный металл, который в качестве украшения используют богачи в странах, где инфляция является извечной проблемой.

Тогда лучше ничего не знать. За последние два года стоимость золота почти не изменилась. 1 января 2021 года унция стоила чуть меньше $1 900. Сегодня она достигла $1 960. Можно было бы получить хороший доход в 3%.

В чем же дело? Сложно определить справедливую цену золота. По мнению золотых жуков, золото сохраняет стоимость благодаря своей исторической роли в качестве актива, обеспечивающего деньги, использованию в ювелирных изделиях, неограниченному запасу и физической прочности. На первый взгляд, это кажется странным: в отличие от акций и облигаций, золото не генерирует никаких денежных потоков и не приносит дивидендов.

Тем не менее, отсутствие доходов также является ключом к пониманию низкой доходности металла в последние годы. Поскольку золото не генерирует денежных потоков, его цена, как правило, обратно пропорциональна реальным процентным ставкам, когда безопасная, реальная доходность, подобно доходности казначейских облигаций, растет, активы, которые не генерируют денежных потоков, становятся менее привлекательными.

Несмотря на ажиотаж, вызванный ростом инфляции, повышение процентных ставок стало еще более примечательным событием. В результате, даже когда инфляция резко выросла, долгосрочные ожидания, на удивление, оставались неизменными. Доходность десятилетних казначейских облигаций за вычетом показателя инфляционных ожиданий увеличилась до 1,4%, по сравнению с примерно -0,25% в начале 2021 года.

Опасная привычка

В 2021 году исследователи из Федерального резервного банка Чикаго проанализировали основные факторы, которые влияют на стоимость золота с 1971 года, когда Америка отказалась от золотого стандарта — системы, при которой доллары можно было конвертировать в золото по фиксированной цене.

Они выделили три категории: золото, как защита от инфляции, золото, как средство хеджирования от экономической катастрофы, и золото, как отражение процентных ставок. Затем они оценили стоимость золота, в зависимости от изменения инфляционных ожиданий, отношений к экономическому росту и реальным процентным ставкам, используя ежегодные, квартальные и ежедневные данные.

Результаты показывают, что все эти факторы действительно влияют на золото. Похоже, металл обеспечивает хеджирование от инфляции и роста цен при неблагоприятных экономических обстоятельствах. Но наиболее убедительными оказались доказательства влияния более высоких реальных процентных ставок. Отрицательный эффект очевиден, независимо от частоты получения данных.

Возможно, инфляция была самым очевидным фактором роста цен на золото в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах, но, как отметили исследователи, начиная с 2001 года стали доминировать долгосрочные реальные процентные ставки и убеждения относительно экономического роста. Судя по всему, характер изменения цен на золото с 2021 года подтверждает их выводы: инфляция имеет значение, но самую большую роль играют реальные процентные ставки.

Соответственно, золото может использоваться в качестве средства хеджирования от инфляции, однако, инфляция — не единственная важная переменная. Металл будет расти в периоды инфляции, если центральные банки будут бездействовать, а реальные ставки упадут, или если инвесторы утратят веру в способность политиков вернуть ситуацию под контроль. Пока что в течение этого инфляционного цикла не произошло ни одно, ни другое.

Недостаточные знания о будущем могут быть сопряжены с рисками. Научно-фантастический роман Джона Бьюкена The Gap in the Curtain, который был опубликован в 1932 году, рассказывает о пяти людях, которых ученый выбрал для участия в эксперименте, который позволял заглянуть в будущее на год вперед. Двое из них видят собственные некрологи.

По словам Хью Хендри, инвестора шотландского хедж-фонда, это «лучшая книга об инвестициях из когда-либо написанных», поскольку она побуждает читателей не только пытаться представить будущее, но и задумываться о том, что именно приводит к определенным событиям. Судя по недавним, казалось бы, непостижимым колебаниям цен на золото, безосновательная попытка заглянуть в будущее — опасная привычка.