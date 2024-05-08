НБУ наказал два банка: «3/4» получил штраф 10 млн, а «Универсал» только письменное предупреждение

Нацбанк оштрафовал «Банк ¾» на 10 млн грн за нарушение закона о финмониторинге, а « Универсал Банк », на лицензии которого работает monobank , получил письменную оговорку за просрочку предоставления информации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«Банк ¾» был наказан из-за ненадлежащего выполнения обязанности обеспечивать мониторинг финансовых операций клиента на предмет соответствия таких финансовых операций имеющейся у субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, его деятельности и риске, включая в случае необходимости информацию об источнике средств, связанных с финансовыми операциями.

«Универсал Банк» несвоевременно ответил на запросы специально уполномоченных органов, в том числе и иностранного.