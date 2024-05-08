Чистая прибыль BMW в первом квартале снизилась на 19%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 мая 2024, 14:35 Читати українською

Чистая прибыль BMW в первом квартале снизилась на 19%

В первом квартале 2024 года чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) снизилась на 19% — до 2,95 млрд евро по сравнению с 3,66 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Об этом говорится в отчете BMW.

В первом квартале 2024 года чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) снизилась на 19% — до 2,95 млрд евро по сравнению с 3,66 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

EBIT (Операционная прибыль) упала на 25%, до 4,05 млрд евро с 5,38 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, собранный самой BMW, предполагал, что EBIT составит 3,96 млрд евро.

Маржа EBIT уменьшилась до 11,4% с 13,9%, превысив прогноз рынка в 10,8%.

Квартальная выручка BMW уменьшилась на процент и составила 36,61 млрд евро против 36,85 млрд евро годом ранее.

Продажи

Продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce в минувшем квартале увеличились на 1,1%, до 594,533 тыс., благодаря высокому спросу на них в Европе.

Реализация электромобилей подскочила на 28%, до 82,689 тыс. единиц, а их доля в общем объеме продаж увеличилась до 13,9% с 11% годом ранее.

Продажи мотоциклов BMW снизились на 3,1% — до 46,434 тыс. единиц.

Маржа EBIT в автомобильном сегменте в первом квартале составила 8,8% против 12,1% годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 9,2%. BMW по-прежнему ожидает, что маржа EBIT в 2024 году составит 8−10%.

Компания также прогнозирует небольшое снижение доналоговой прибыли по итогам всего года после ее снижения на 19% в первом квартале.

Падение акций

Акции BMW дешевеют в ходе торгов в среду, 8 мая (-3,02%). С начала 2024 года их стоимость снизилась на 1,5%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами