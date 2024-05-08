Чистая прибыль BMW в первом квартале снизилась на 19%

В первом квартале 2024 года чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) снизилась на 19% — до 2,95 млрд евро по сравнению с 3,66 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Об этом говорится в отчете BMW.

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EBIT (Операционная прибыль) упала на 25%, до 4,05 млрд евро с 5,38 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, собранный самой BMW, предполагал, что EBIT составит 3,96 млрд евро.

Маржа EBIT уменьшилась до 11,4% с 13,9%, превысив прогноз рынка в 10,8%.

Квартальная выручка BMW уменьшилась на процент и составила 36,61 млрд евро против 36,85 млрд евро годом ранее.

Продажи

Продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce в минувшем квартале увеличились на 1,1%, до 594,533 тыс., благодаря высокому спросу на них в Европе.

Реализация электромобилей подскочила на 28%, до 82,689 тыс. единиц, а их доля в общем объеме продаж увеличилась до 13,9% с 11% годом ранее.

Продажи мотоциклов BMW снизились на 3,1% — до 46,434 тыс. единиц.

Маржа EBIT в автомобильном сегменте в первом квартале составила 8,8% против 12,1% годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 9,2%. BMW по-прежнему ожидает, что маржа EBIT в 2024 году составит 8−10%.

Компания также прогнозирует небольшое снижение доналоговой прибыли по итогам всего года после ее снижения на 19% в первом квартале.

Падение акций

Акции BMW дешевеют в ходе торгов в среду, 8 мая (-3,02%). С начала 2024 года их стоимость снизилась на 1,5%.