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8 мая 2024, 14:57 Читати українською

НБУ включил в реестр коллекторских компаний одну новую компанию, а другую — исключил

Национальный банк Украины включил в реестр коллекторских компаний одну новую компанию, а другую исключил из реестра. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины включил в реестр коллекторских компаний одну новую компанию, а другую исключил из реестра.
Фото: НБУ

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НБУ на основании поданных заявления и документов принял решение о включении ООО «УК АСГАРД» (ЕГРПОУ 45338401) в реестр коллекторских компаний.

В то же время на основании поданных заявлений и документов сведения о ООО «ДК Коллекшн» (ЕГРПОУ 43620251) исключены из реестра коллекторских компаний.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 6 мая 2024 года.

Нацбанк напомнил, что только компании, внесенные в вышеуказанный реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

Источник: Минфин
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