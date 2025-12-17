Каким видят мир в 2026 году стратеги глобальных банков

Приближение рождественских праздников традиционно побуждает инвесторов заглядывать в будущее. Мировые стратеги балансируют между страхом и жадностью, прогнозируя судьбу S&P 500, европейских акций и золота. Между тем украинский рынок живет по собственным, часто парадоксальным законам войны, где недвижимость растет вопреки логике, а государственные облигации остаются главным инструментом для смелых, пишет финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Каждый день приближает нас к Рождеству и Новому году, и уже пора делать прогнозы. Сбудутся они или нет — покажет только время. Если да, то будем гордиться, если нет, то скромно промолчим и не вспомним о том, что говорили (настоящие футурологи именно так и поступают?). Но от того, что попробуем хоть немного заглянуть в будущее финансовых (и не только) рынков в США, Европе и Украине, хуже точно не будет…

Глобальные настроения: страх или эйфория?

Страшный оптимизм прогнозов на 2026 год. До Рождества еще две недели, но весь инвестиционный мир, и в Америке, и в Европе, и даже в Украине уже давно занят прогнозированием будущего. Оправдаются прогнозы или нет — покажет время, но они важны, потому что даже простое предсказание, план и модель будущих действий — это гораздо лучше, чем слепая вера в удачу и движение наугад, которое очень часто приводит к полному разочарованию и потере капитала.

Итак, как видят мир известные стратеги глобальных банков? Скажу сразу — на развитых рынках доминирует оптимизм, который странным образом сочетается с состоянием «Страха», о чем свидетельствует Индекс жадности и страха инвесторов, рассчитываемый CNN. Такой себе «Страшный оптимизм»!

По мнению Wall Street, главный индекс американского рынка акций S&P 500 даже после 17% взлета в этом году продолжит расти и дальше. Самый скромный прогноз на 2026 год у Bank of America (3%), самый смелый у Deutsche bank (16%). Если немецкий банк угадает, то следующий год станет четвертым годом подряд, когда американский рынок акций будет расти быстрее среднего значения за последние сто лет. Поэтому, если верить, что показатель доходности рано или поздно вернется к среднему значению, то в недалеком будущем нас могут ждать годы упадка. А вообще, если честно, то лично мне ближе консервативный взгляд Bank of America — чем меньше отклонения от нормы, тем спокойнее.

Европейский рынок и судьба валют

Европу тоже охватил оптимизм. Впервые за последние восемь лет ни один стратег из крупных банков, опрошенных Bloomberg, не прогнозирует падения рынка акций в 2026 году. В среднем ожидается, что индекс Stoxx Europe 600, в который входят шестьсот крупнейших европейских компаний, в следующем году вырастет на 7%.

Интересно, что в последний раз аналитики были так же единодушно уверены в росте европейского рынка накануне далекого 2018 года, который закончился 13%-ным падением индекса. Будем надеяться, что на этот раз судьба не станет так жестоко насмехаться над интеллектуальными потугами светлых инвестиционных голов.

Доллар США, как ожидает большинство аналитиков, продолжит терять стоимость, о чем я подробно писал неделю назад в колонке «Доллар или евро?». Хотя почти никто из экспертов не ожидает, что курс евро к доллару превысит $1,20.

Золото и криптовалюты

Золото в этом году стало абсолютным рекордсменом инвестиционного мира, продемонстрировав рост на 68% с начала года. Что касается следующего года, то геополитический хаос, изменение мирового порядка и огромное желание «Глобального юга» получить независимость от американского доллара, могут подтолкнуть золото еще выше. Прогнозы крупных банков колеблются в диапазоне $4,400 — 6,000 за унцию, что является ростом на уровне от 1% до 38% в год по сравнению с текущей ценой.

Прогнозы относительно «нового золота» — биткойна — тоже сияют лучами оптимизма: от $95,000 (5,5% от текущей цены) от Binance до $400,000 (340%) от Fundstrat. Учитывая, что никто в мире еще не придумал, как определять фундаментальную стоимость криптовалют, а «достоверность» прогнозов зависит преимущественно от популярности и авторитетности их авторов, то почему бы и вам самому что-то не предсказать, хотя бы просто высасывая прогноз из пальца?! Кстати, на этот год те же авторитетные специалисты тоже прогнозировали сотни процентов роста, но пока что имеем 1,2% падения. Как будет в следующем году — посмотрим, ведь никогда не знаешь, какая карта выпадет за игровым столом…

Феномен украинской недвижимости

Украинские рынки, то, что от них осталось, демонстрируют мощь и несокрушимость, что, на самом деле, удивляет и радует в условиях долгой и изнурительной войны.

Рынок недвижимости в Киеве и на западе Украины, как ни странно, в этом году немного вырос. Почему странно? Потому что, на мой взгляд, невозможно совместить расцвет рынка недвижимости с ужасами войны, ужасным демографическим кризисом и (полу-) распадом экономики.

Но с другой стороны, всем известно, что у Украины — свой собственный путь, который не всегда удается объяснить классическими экономическими закономерностями. Единственное объяснение прошлогоднего роста, которое мне кажется логичным — это гигантские объемы украденной помощи, которые вместо фронта были инвестированы в холодный бетон и кирпич украинских объектов недвижимости. Что ж, «у всякого своя судьба и свой путь широкий»…

Проблемы ликвидности и вывода средств

Стоит ли ожидать роста цен на украинскую недвижимость в следующем году? А почему бы и нет, если помощь продолжит поступать и ее продолжат использовать, как и раньше, поддерживая доходность и ликвидность украинской финансовой системы в частных целях. Вот только одна проблема, на мой взгляд, существенно портит общую картину украинского рынка недвижимости… Допустим, вы решили продать квартиру, пусть, за двести тысяч евро, но как получить деньги? Если наличными, то как их потом отмыть?

То же самое и с криптой, а там еще и риск, что несмотря на оптимистичные прогнозы она может мгновенно обесцениться. Можно, конечно, через банк продать, но как снять деньги со счета? Из-за ограничений НБУ придется полгода ходить в банк, как на работу, и снимать по 2000 евро в день. Перспектива так себе, учитывая, что уже через пару недель таких походов все вокруг будут знать, что вы каждый день снимаете по две тысячи, куда-то их относите и где-то прячете. И это лишь вопрос времени, чтобы выяснить, где именно… Но есть еще одна возможность — деньги от продажи недвижимости, не вынося из банка, можно вложить в ОВГЗ.

Инвестиции в госдолг: риски и доходность

Для инвесторов в ОВГЗ заканчивающийся год, кстати, был очень неплохим. Главный риск — девальвация гривны — так и не материализовался. Украинская валюта обесценилась всего на 1,4% по отношению к доллару США, что позволило владельцам облигаций заработать примерно 15% годовых в долларах, что лишь немного меньше, чем доходность американского рынка акций в этом году.

Как будет в следующем году и стоит ли дальше играть с огнем, одалживая деньги должнику с почти дефолтными рейтингами? Дело ваше. Если верите в безграничную щедрость союзников и устойчивость гривны — рискуйте! Даже если НБУ самостоятельно или по приказу МВФ начнет планово и организованно обесценивать гривну до уровня 45,7 за доллар, предусмотренного в государственном бюджете, все равно удастся заработать где-то 8%.

Вот только украинская история, к сожалению, не балует нас примерами, когда гривна девальвировала «планово и организованно». Обычно это были панические падения, как, например, на 60% в 2009-м, на 250% в 2014-м или на 58% в 2022-м. Если у вас есть «веские» аргументы, почему на этот раз будет иначе, тогда не сомневайтесь и покупайте ОВГЗ «на все».

Вместо выводов

Что в итоге? В целом, инвестиционный мир, как видите, полон оптимизма. Пожалуй, это хорошо и поднимает настроение в преддверии Рождества и Нового года. Но, как показывает история, самые большие финансовые потрясения случались именно тогда, когда все верили, что дальше будет только лучше.

Будет ли так же и в этот раз?! Точно никто не знает, но тот факт, что Индекс страха и жадности CNN достаточно давно и уверенно находится в зоне «страха», дает надежду, что любые возможные потрясения не застанут инвесторов врасплох, и в этот раз обойдется без трагедий…