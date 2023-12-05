США, ЕС и Китай: что будет с тремя главными рынками мира и во что лучше инвестировать

С начала года ключевые фондовые рынки мира демонстрируют стабильный рост. У США, Европы и Китая есть собственные основания для оптимизма — какие именно, и к акциям каких местных компаний стоит присмотреться в этих странах, в колонке для ЭП рассказал руководитель аналитического направления компании Blackshield Capital Илья Кислицкий. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

США

Прошло более 1,5 лет с тех пор, как ФРС инициировала самый быстрый за десятилетие цикл повышения процентных ставок для сдерживания инфляции. И хотя сигналы рецессии так или иначе проявляются достаточно давно, экономика продолжала показывать признаки устойчивости.

Рост интереса к генеративному искусственному интеллекту в сочетании с сильными балансами домохозяйств и почти триллионом долларов сбережений способствовали росту процентной политики.

За последние несколько лет доллар США пережил несколько взлетов и падений. После мощного ралли с середины 2021 года по октябрь 2022 года доллар растерял позиции и начал укрепляться с июля этого года.

Большую часть динамики доллара можно объяснить двумя факторами: процентными ставками и динамикой экономического роста. Что касается будущих перспектив, мы считаем бурный рост доллара переоцененным, и это не связано с каким-либо трендом дедолларизации, который может быть преувеличен в краткосрочном масштабе.

На самом деле, доллар торгуется на 21% выше паритета покупательной способности, что обычно выступает сильным поворотным драйвером. Кроме того, рост доходности ценных бумаг может привести к ухудшению платежного баланса и усилению бюджетного дефицита.

В целом, экономика США балансирует на острие, поскольку более слабый рост может привести к рецессии, а более сильный — восстановит инфляцию и активность ФРС. Однако, существует ряд факторов, которые указывают на то, что циклические сектора и компании малой капитализации могут пережить еще одно коррекционное ралли на фоне снижения рынков в последние месяцы.

Во что инвестировать?

Учитывая это, мы склонны ориентироваться на компании из индекса S&P500, за исключением тех компаний, для которых долговая нагрузка и высокие процентные платежи оказались слишком тяжелыми.

При выборе компании для инвестирования немаловажным остается фактор стабильности генерирования чистых денежных потоков. Безусловно, с каждой квартальной отчетностью список таких компаний меняется, но неизменно интересными для инвесторов на рынке США остаются Wallmart, Coca-Cola, CME, Eli Lilly, Arch Capital.

Европа

Европейские акции отставали в росте от мирового рынка акций на 4% с начала года и на 1,2% — в третьем квартале. Имеющийся профиль риска относит регион к категории «deep value» в текущих экономических условиях, при этом европейские акции торгуются на 35% дешевле акций США, что значительно ниже среднего дисконта в 15%.

В то же время, наиболее растущим сектором в этом году был технологичный, а в 3 квартале наибольшее восстановление показал сектор недвижимости.

В сентябре ЕЦБ повысил процентные ставки в 10-й раз — до 4%, с -0,5% в июле 2022 года. Высокие процентные ставки, близкие к пиковым, однозначно оказывают давление на бизнес и экономику, но причины замедления роста Еврозоны состоят не только в этом.

В основном, все дело в высокой инфляции и слабом глобальном спросе на производственные товары. Оба эти фактора в ближайшее время с большой вероятностью смягчатся. С инфляционной точки зрения, многие индикаторы указывают на дальнейшее снижение инфляции: производственная инфляция сокращается и может оказать значительное влияние на потребительскую.

Актуальная в конце прошлого года тема открытия экономики Китая оказалась спринтом с остановками. В то время, как правительство Китая реализовало некоторые политические шаги, ориентированные на рост, инвесторы фондового рынка по-прежнему осторожными темпами поддерживали умеренно стабильный уровень заинтересованности. Как следствие, это повлияло на многие экономики, в частности, и Еврозоны.

Однако, в случае выхода устойчиво положительных новостей из Китая, ЕС станет одним из главных бенефициаров восстановления и циклического роста. Учитывая все указанные факторы, экономические риски Европы сравнительно сбалансированы, и на корпоративном уровне, несмотря на ожидаемое сокращение EPS вслед за слабой динамикой ВВП, вероятность рецессионного сценария оценивается, как небольшая.

Во что инвестировать?

Мы считаем, что сбалансированные дивидендные компании из сектора технологий, здравоохранения, потребительского и коммунального секторов инвестиционно привлекательнее фондового индекса. Специфика инвестиционного рынка Европы с большей долей традиционных секторов позволяет выделить сильный бизнес, который торгуется сейчас по привлекательным ценам: BNP Paribas, AXA, Total Energies, Deutsche Lufthansa.

Китай

Китай занимает около 30% в диверсифицированных фондовых индексах Азии и развивающихся рынков. С экономической точки зрения, Китай переживает хорошо известные структурные препятствия, одним из которых является замедление экономического роста, вызванное планируемым переходом к экономике, ориентированной на потребителя.

Как правило, это приводит к ловушке среднего дохода, когда рост среднего заработка домохозяйств (особенно с учетом долговой нагрузки) приводит к подрыву глобальной конкурентоспособности экспортоориентированной экономики.

С другой стороны, регуляторные ограничения (или, точнее говоря, политические ошибки) в технологическом секторе и недвижимости (которые играют важную роль в экономике Китая) приводят к инертности рынка труда и низкому доверию внешних инвесторов в краткосрочной перспективе.

Власть продолжает фокусироваться на контроле. Из недавних важных событий можно отметить рост промышленного производства и розничных продаж в конце августа. Это фактическое следствие действий правительства по поддержке восстановления экономики, включая снижение стоимости заимствований, сокращение ряда расходов корпоративного сектора на транзакции фондового рынка, сокращение размеров базовых платежей на покупку новых домов и т. д.

И хотя мы считаем, что эти и другие меры по смягчению должны помочь, все же не хватает сильных векторных денежно-кредитных и фискальных стимулов. С большой вероятностью, Пекин неохотно будет переходить к таким мерам стимулирования из-за опасений увеличения долговой нагрузки.

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В первую очередь, мы не ожидаем экономического замедления или системного финансового кризиса. Плохие экономические данные могут на каком-то этапе побуждать правительство принять ряд послаблений, достаточных для того, чтобы стать действенными.

Перекладывание экономической ситуации на инвестиционную свидетельствует о следующем. Финансовая система Китая, в основном завязанная на государственный капитал, не работает по строгим рыночным правилам, что делает ее менее гибкой, но и более устойчивой к финансовым стрессам.

Во что инвестировать?

Смешанная политико-экономическая ситуация в Китае не позволяет в полной мере развиваться наиболее быстрорастущему технологическому сектору. Дефляционные эффекты в экономике и государственное регулирование, несмотря на ряд послаблений, сочетаются с привлекательной оценкой фондового рынка, который потребует положительного импульса для притока зарубежного инвестиционного капитала.

Также определенный оптимизм наблюдается в сфере недвижимости. Инвесторам стоит обратить внимание на «голубые фишки» — China Resources Land, Longfor Group, China World Trade Center, крупные компании с качественной коммерческой недвижимостью в ключевых городах страны и устойчивой финансовой дисциплиной по выплате дивидендов.

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Кроме того, пик процентных ставок в США и усиление кредитного импульса Китая стратегически выгодны для ряда секторов, в том числе технологий и интернета (Tencent, Pinduoduo), биотехнологий (China Medical, JD Health) и электромобилей (BYD, Li Auto).

В целом, мы ожидаем замедления мировой экономики в 2024 году, но в достаточно мягкой форме, с дальнейшим снижением инфляции в крупнейших экономиках.