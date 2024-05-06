В интернет-магазине Tesla добавили Dogecoin в качестве платежного средства

Интернет-магазин Tesla добавил как средство оплаты за некоторые товары криптовалюту Dogecoin , давно поддерживаемой основателем компании Илон Маск. Об этом пишет CryptoPotato.

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Однако не все товары можно приобрести для криптовалюту. Впервые Tesla начала принимать выплаты DOGE в 2022 году за некоторые продукты в качестве эксперимента.

На фоне таких новостей DOGE вырос сразу на 21%, но потом откатилась назад. На момент написания материала цена составляет — $0,1629. За последний год цена главного мем-токена выросла более чем на 100%.

За капитализацию актив держится в первой десятке с показателем более $23 млрд.

Динамика цены DOGE за год / Источник: CoinMarketCap