Интернет-магазин Tesla добавил как средство оплаты за некоторые товары криптовалюту Dogecoin, давно поддерживаемой основателем компании Илон Маск. Об этом пишет CryptoPotato.
В интернет-магазине Tesla добавили Dogecoin в качестве платежного средства
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Однако не все товары можно приобрести для криптовалюту. Впервые Teslaначала принимать выплаты DOGE в 2022 году за некоторые продукты в качестве эксперимента.
На фоне таких новостей DOGE вырос сразу на 21%, но потом откатилась назад. На момент написания материала цена составляет — $0,1629. За последний год цена главного мем-токена выросла более чем на 100%.
За капитализацию актив держится в первой десятке с показателем более $23 млрд.
Динамика цены DOGE за год / Источник: CoinMarketCap
Источник: Минфин
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