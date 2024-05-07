Евросоюз готовит санкции против «российского SWIFT»

Евросоюз рассматривает возможность расширения финансовых санкций против россии и включения в «черные списки» отечественного аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка россии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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Что известно

Как пишет издание, соответствующие предложения Еврокомиссия направила странам — членам ЕС. Кроме того, планируются санкции против транспортных компаний, принадлежащих российским структурам более чем на 25%, а также дополнительные меры в отношении беларуси, Китая, ОАЭ и Турции за поддержку москвы.

Напомним

СПФС Банка россии, которая была призвана обеспечить бесперебойность платежей в случае отключения SWIFT, начали создавать в 2014 году после аннексии Крыма. Система заработала в 2016 году, а спустя два года президент рф владимир путин подписал закон, разрешающий подключать к ней иностранных участников.

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В феврале США ввели санкции против Национальной системы платежных карт — 100-процентной «дочки» цб рф, ответственной за обслуживание и эмиссию карт «Мир». Вскоре от работы с ней отказались большинство банков Армении, Кыргызстана и Казахстана.

В конце марта мобильное приложение (ОС) Mir Pay было удалено из магазина Android Google Play. Тогда же Samsung сообщила, что с 3 апреля пользователи не смогут использовать и добавлять карты «Мир» в Samsung Pay, а китайская платежная система UnionPay заблокировала работу кобейджинговых карт «МИР-UnionPay» за пределами рф.

14-й пакет санкций против рф

Как писал «Минфин», Европейская комиссия направила членам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против россии. В него войдут, в частности, ограничения на импорт СПГ.