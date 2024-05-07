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7 мая 2024, 11:00 Читати українською

Эрдоган рассказал, когда начнет снижаться инфляция в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость властей снизить высокую инфляцию в республике до однозначных показателей. По его словам, снижение инфляции начнется в летние месяцы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость властей снизить высокую инфляцию в республике до однозначных показателей.

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Заявление президента Турции

«Несмотря на войны и кризисы в нашем регионе, мы решительно реализуем нашу экономическую программу. В феврале уровень безработицы составил 8,7%. Однако мы видим, что на нашем рынке труда существует дисбаланс. Мы предпринимаем необходимые шаги для устранения проблем, связанных с прожиточным минимумом и заработной платой. Мы стремимся снизить инфляцию до однозначных цифр. Годовая инфляция начнет снижаться в летние месяцы», — заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре.

Читайте: Инфляция в Турции обновила максимум с ноября 2022 года

Рост инфляции

Инфляция в Турции по итогам апреля, по официальным данным, достигла 69,8% в годовом исчислении в сравнении с 68,5% месяцем ранее. В то же время группа независимых экономистов ENAG оценила уровень инфляции в республике в прошлом месяце в 124,35%.

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек ранее сообщал, что местные власти ожидают быстрое снижение инфляции с июня. К концу года турецкий центробанк прогнозирует ее на уровне 36%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
7 мая 2024, 11:04
#
От вам результат того, коли країною керує неосвідчений популіст.
Остання обіцянка, з якої всі в шоці — будуть накладати величезні штрафи на бізнес за підвищення цін.
Хто б пану султану пояснив, що вон так не працює…
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0
financialGenius
financialGenius
7 мая 2024, 11:21
#
Он случайно комиком не был до президентства и не снимался в фильме никаком ?
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0
mantis05
mantis05
7 мая 2024, 11:20
#
Подход Эрди: приравнять квалифицированных работников по ЗП к неквалифицированным. Ну такой совок головного мозга и уровняловка, ппц просто) Не может хороший электрик, получать столько же, сколько челик за кассой шашлычной. Из-за того что государство дотации даёт только сателлитам- остальные страдают. Зато, будет отличным примером для бизнес-школ, что такое кумовская экономика.
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0
potator
potator
7 мая 2024, 11:26
#
Косая прогул за прогулом ставит, а он в будущее гордо глядит. У алекса наверное формулы подсматривает.
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