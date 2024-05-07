Эрдоган рассказал, когда начнет снижаться инфляция в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость властей снизить высокую инфляцию в республике до однозначных показателей. По его словам, снижение инфляции начнется в летние месяцы.

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Заявление президента Турции

«Несмотря на войны и кризисы в нашем регионе, мы решительно реализуем нашу экономическую программу. В феврале уровень безработицы составил 8,7%. Однако мы видим, что на нашем рынке труда существует дисбаланс. Мы предпринимаем необходимые шаги для устранения проблем, связанных с прожиточным минимумом и заработной платой. Мы стремимся снизить инфляцию до однозначных цифр. Годовая инфляция начнет снижаться в летние месяцы», — заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре.

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Рост инфляции

Инфляция в Турции по итогам апреля, по официальным данным, достигла 69,8% в годовом исчислении в сравнении с 68,5% месяцем ранее. В то же время группа независимых экономистов ENAG оценила уровень инфляции в республике в прошлом месяце в 124,35%.

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек ранее сообщал, что местные власти ожидают быстрое снижение инфляции с июня. К концу года турецкий центробанк прогнозирует ее на уровне 36%.