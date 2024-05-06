Группа иностранных владельцев еврооблигаций планирует нажать на Украину — СМИ
Крупные инвесторы будут требовать от Украины выплат по евробондам, прогноз курса валют: главное за 6 мая
Киев могут заставить платить процент по непогашенным еврооблигациям уже с 2025 года. По данным СМИ, на Украину планируют нажать на этот вопрос группы BlackRock BLK и Pimco (одни из крупнейших инвестиционных компаний в США).
Наличный курс доллара за месяц вырос на 1,8%, что является почти рекордом с 2022 года
Наличный курс доллара за месяц вырос еще на 70 копеек или на 1,8% до 39,64 гривны, что почти рекорд с 2022 года.
Кабмин обнародовал зарплаты топ-чиновников. Кто получил больше всего
Кабмин обнародовал данные о заработных платах премьера и вице-премьеров за апрель 2024 года.
НБУ снял валютные ограничения на $4 млрд: как это повлияет на курс доллара
На прошлой неделе валютный рынок пережил курсовой откат, а Нацбанк в пятницу заявил о пакете новых валютных правил, анонсированных еще месяц назад. Казначеи считают ситуацию на межбанке относительно стабильной, но не исключают новых подорожаний доллара, особенно при увеличении спроса под новые правила и оборонные закупки.
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