Крупные инвесторы будут требовать от Украины выплат по евробондам, прогноз курса валют: главное за 6 мая

Киев могут заставить платить процент по непогашенным еврооблигациям уже с 2025 года. По данным СМИ, на Украину планируют нажать на этот вопрос группы BlackRock BLK и Pimco (одни из крупнейших инвестиционных компаний в США).

Наличный курс доллара за месяц вырос на 1,8%, что является почти рекордом с 2022 года

Наличный курс доллара за месяц вырос еще на 70 копеек или на 1,8% до 39,64 гривны, что почти рекорд с 2022 года.

Кабмин обнародовал зарплаты топ-чиновников. Кто получил больше всего