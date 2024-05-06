В НБУ предполагают снижение учетной ставки ниже 12%

Четверо членов Комитета по монетарной политике Национального банка предполагают снижение учетной ставки до 11,5−12% на конец года. Впрочем, большинство прогнозирует его снижение на уровне 13%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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По их мнению, Нацбанк должен действовать осторожно, учитывая планируемые меры валютной либерализации, прогнозируемое ускорение инфляции во втором полугодии и потенциальное ухудшение ожиданий экономических агентов.

«К тому же сохраняются риски, связанные с энергетикой и финансированием значительных бюджетных потребностей. В таких условиях пространство для снижения учетной ставки ограничено», — убеждены они.

В то же время четверо членов комитета считают, что такой уровень учетной ставки будет слишком высоким, учитывая текущую и ожидаемую инфляционную динамику.

В частности, они уверены, что регулятор найдет подтверждение достаточной устойчивости инфляционных ожиданий и других благоприятных тенденций в ближайшие месяцы и сможет ускорить снижение учетной ставки до 11,5−12% к концу года.

25 апреля правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5 до 13,5%.