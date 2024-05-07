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7 мая 2024, 8:38 Читати українською

В ЕС предлагают направить замороженные активы россии на производство оружия в Украине

Доходы от замороженных в Европейском Союзе российских активов должны быть направлены на производство оружия в Украине. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на форуме ЕС — Украина по вопросам оборонной промышленности, в котором приняли участие 140 компаний из 25 стран, пишет Forbes.

Доходы от замороженных в Европейском Союзе российских активов должны быть направлены на производство оружия в Украине.
Фото:depositphotos

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Подробности

Как только страны-члены ЕС окончательно согласуют вопросы использования замороженных российских средств, их нужно будет направить на нужды украинской оборонной промышленности, в частности, инвестировать в местные военные заводы, заявил Боррель.

«Это позволит сэкономить на транспортировке и избегать задержек», — отметил он.

Одной из задач, по словам Борреля, есть интеграция украинского ВПК в оборонную экосистему ЕС. Для этого подконтрольные Киеву оборонные предприятия должны производить быстрее и больше.

Читайте: G7 рассматривает замороженные активы россии как залог для кредитов Украине — Домбровскис

Боррель призвал участников форума объединить мощности с украинскими и пообещал финансирование такой совместной работы.

Напомним

Большинство замороженных российских активов находятся в ЕС, в частности, около 190 млрд евро хранящихся в Euroclear российского центрального банка, центральном депозитарии ценных бумаг.

С начала войны они принесли прибыль в размере 3,85 млрд евро, и страны ЕС обсуждали использование этой прибыли для помощи Украине.

Источник: Минфин
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