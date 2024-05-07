Цены на нефть снова выросли на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли после того, как Израиль нанес удар по Рафаху в Газе, в то время как переговоры о прекращении огня с ХАМАСом прошли безрезультатно. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 23 цента, или на 0,28%, до $83,56 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 24 цента, или на 0,31%, до $78,72 за баррель.

Участники рынка с нетерпением будут ждать будущих данных о запасах сырой нефти в США.

На прошлой неделе ожидалось, что запасы нефти и нефтепродуктов в США сократились, как показал предварительный опрос Reuters, проведенный в понедельник. По прогнозам аналитиков, за неделю до 3 мая запасы нефти могли в среднем сократиться примерно на 1,2 миллиона баррелей.

В понедельник цены на нефть выросли, частично возобновив падение на прошлой неделе. Оба контракта понесли наибольшие недельные потери за последние три месяца, поскольку рынок сосредоточился на слабых данных по занятости в США и возможных сроках снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Палестинская боевая группировка ХАМАС в понедельник согласилась с предложением посредников о прекращении огня в Газе, но Израиль заявил, что условия не отвечают его требованиям, и продолжил удары по Рафаху, планируя продолжить переговоры о заключении соглашения.

Израильские силы нанесли удар по Рафаху на южной окраине Газы с воздуха и земли и приказали жителям покинуть часть города, который стал убежищем для более 1 миллиона перемещенных палестинцев.